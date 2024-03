Olivia Rodrigo – GUTS (spilled): i testi e le traduzioni dell’album

GUTS (spilled) è l’edizione deluxe del secondo album di Olivia Rodrigo, in uscita il 22 marzo 2024. Questa edizione include brani dalle edizioni in vinile di GUTS (obsessed, scared of my guitar, stranger , e lgirl i’ve always been) e il brano originale so america.

La riedizione dell’album, contrassegnato dai successi di vampire, bad idea right? e get him back, è stata annunciata nel corso della data di Chicago del tour mondiale.

Ascolta qui l’album GUTS

GUTS (spilled) di Olivia Rodrigo: testi delle canzoni

1. all american b-tch

2. bad idea right?

3. vampire

4. lacy

5. ballad of a homeschooled girl

6. making the bed

7. logical

8. get him back

9. love is embarassing

10. the grudge

11. pretty isn’t pretty

12. teenage dream

13. obsessed

14. scared of my guitar

15. stranger

16. girl i’ve always been

17. so american

La cantante parla di GUTS

Prima dell’uscita del suo secondo album, la cantante ha rivelato al New York Times che il suo progetto discografico sposa il genere rock:

“[Ho] sempre amato la musica rock e ho sempre desiderato trovare un modo per farla sentire come me, farla sembrare femminile e allo stesso tempo raccontare una storia e avere qualcosa da dire che sia vulnerabile e intimo”.

“In realtà sento che l’album è davvero, incredibilmente vario. Ci sono altri tipi di ballate – [per esempio] credo di considerare Vampire una ballata nel disco – ma sì, non lo so! È tutto piuttosto diverso” ha confessato Olivia tramite Billboard. Cosa ne pensate di GUTS (spilled) di Olivia Rodrigo?