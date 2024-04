Clara Bow di Taylor Swift parla di Olivia Rodrigo?

I fan hanno avuto un sussulto quando hanno ascoltato per la prima volta Clara Bow di Taylor Swift, collegandola ad un presunto drama in corso con Olivia Rodrigo.

La teoria nasce da una lunga serie di speculazioni che sono piuttosto estenuanti e che hanno principalmente a che fare con i crediti di delle canzoni di Olivia.

Di recente, infatti, le due cantanti hanno avuto a che fare con alcune voci di una presunta faida, subentrate dopo che l’artista di Vampire ha dovuto dare a Taylor dei crediti parziali per alcuni suoi brani e delle royalties a causa delle somiglianze della sua Deja Vu con Cruel Summer.

A parte ciò, Taylor è sempre stata apertamente amichevole nei confronti di Olivia negli ultimi anni. Tra le altre cose, le ha fatto una standing ovation ai Grammy Awards 2024 ed è stata vista ballare e cantare divertita durante la sua performance ai Grammy, sulle note di Vampire.

I fan, tuttavia, sono ancora convinti che la sua nuova canzone Clara Bow , uscita ieri notte, potrebbe riguardare proprio lei e con una connotazione piuttosto negativa. Quella in cui la giovane artista tenti di assomigliare o copiare Taylor e la sua musica.

clara bow is about olivia rodrigo and you can’t change my mind otherwise #TSTTPD pic.twitter.com/tEQwJKh9L4 — alfie (@barcharbrina) April 19, 2024

Più nello specifico, dopo l’uscita di Tortured Poets Department i fan hanno pensato che l’ultimo verso della sedicesima traccia parli proprio di Olivia Rodrigo:

“Sembri Taylor Swift

Sotto questa luce, lo adoriamo

Tu hai un vantaggio, lei non l’ha mai avuto

Il futuro è luminoso, abbagliante”

Ovviamente si tratta di una teoria non confermata, da prendere con le pinze. In attesa di saperne di più non resta che ascoltare in loop la canzone!

