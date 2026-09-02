MILEY annuncia il nuovo album Bass Persuades

A conferma delle recenti speculazioni, MILEY ha annunciato ufficialmente il suo decimo album in studio, intitolato Bass Persuades, e in arrivo ovunque venerdì 18 settembre via Atlantic Records.

L’artista farà anche il suo ritorno sul palco, annunciando due date al leggendario Hollywood Bowl di Los Angeles il 16 ottobre e il 18 ottobre i cui biglietti sono già in prevendita.

L’annuncio di oggi segue la recente presentazione di un numero speciale di Wonderland Magazine curato da lei stessa in veste di guest editor e fotografato da Mario Sorrenti. Lo styling del numero è stato curato dal Chief Creative Officer Alastair McKimm, stretto collaboratore di Miley per Bass Persuades, insieme a Mert Alas, che ha creato in esclusiva l’universo visivo che circonda l’album.

Questa nuova era arriva anche mentre la cantautrice continua a onorare la profonda influenza della sua madrina, Dolly Parton, scomparsa di recente e il cui impatto si è esteso ben oltre la musica nel corso della vita e della carriera della giovane artista. Il loro stretto rapporto personale e creativo ha attraversato generazioni e media, tra cui il Miley’s New Year’s Eve Party, prodotto da Lorne Michaels e condotto insieme dalle due cantautrici.

SU MILEY

Candidata tre volte ai Golden Globe per la migliore canzone originale, alle sue spalle ci sono numerose pubblicazioni certificate platino e diamante. Tra i numerosi riconoscimenti, ha vinto il premio come Record of the Year e Best Pop Solo Performance ai GRAMMY Awards del 2024 per Flowers, seguito dal GRAMMY 2025 per la Best Country Duo/Group Performance insieme a Beyoncé.

Miley è stata il volto di campagne per Maybelline, Maison Margiela, la fragranza Flora di Gucci e Dolce & Gabbana.Nella sua attività c’è spazio anche per la filantropia: è infatti la fondatrice della Happy Hippie Foundation, che supporta i giovani LGBTQ+, e della Miley Cyrus Foundation che sostiene le donne nelle loro diversità. E voi siete pronti al suo prossimo album?