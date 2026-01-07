Sabrina Carpenter: in digitale la bonus track Such A Funny Way

Credits: Courtesy of Island Records / Words For You

Sabrina Carpenter continua a consolidare il suo successo. Lo scorso 24 dicembre l’artista ha pubblicato a sorpresa la bonus track Such A Funny Way, già contenuta nella special edition in vinile Man’s Best Friend – Bonus Track Edition e ora disponibile anche in versione digitale.

Il debutto del brano è stato un successo immediato, scalando subito le playlist più importanti di Spotify e Billboard. Dopo aver dominato l’anno appena trascorso come una delle protagoniste assolute della scena mondiale, Sabrina ha iniziato il nuovo anno ancora più forte, riuscendo nell’impresa rarissima di aprire il 2026 con due album contemporaneamente nella Top 10 della Billboard 200 (Man’s Best Friend alla #5 e Short n’ Sweet alla #10).

Testo Such a Funny Way

Must be that you want me so much that you don’t have the words

Keep me far from friends and family, baby, that’s just one of your quirks

And if distance makes you fonder, I’m flattered by the distance you seek

And you know just how to thrill me

Oh honey, how you kill me

You have such a funny way of sayin’ “I love you”

Forgettin’ me more every day, it gets me every time

When I call you, but you’re not replyin’

Oh, I’m sure you’re busy ‘cause you’re tryin’

To show me I’m the girl you long for every day

You have such a funny way

My sweater from the night we met, how sweet that you’re returning it

Oh, what a lovely sentiment, you said, “Don’t contact me again”

And what a strange coincidence, your grandma died and died again

And I would send condolences if one of my phone calls would just go through

Kill me in many ways you do

My baby

You have such a funny way of sayin’ “I love you”

Forgettin’ me more every day, it gets me every time

When I call you, but you’re not replyin’

Oh, I’m sure you’re busy ‘cause you’re tryin’

To show me I’m the girl you long for every day

You have such a funny way

It’s funny you’re out drinkin’, funny I’m at home

Funny everybody knows something that I don’t

Funny how I do this every single time

So funny that I have to laugh just so I don’t cry

Just so I don’t cry

You have such a funny way of sayin’ “I love you”

You have such a funny way

You have such a funny way

Traduzione

Dev’essere che mi desideri così tanto che non hai le parole

Mi tieni lontana da amici e parenti, tesoro, è solo una delle tue stranezze

E se la distanza ti rende più affettuoso, sono lusingata dalla distanza che cerchi

E sai esattamente come farmi emozionare

Oh tesoro, come mi uccidi

Hai un modo così buffo di dire “Ti amo”

Dimenticarmi di più ogni giorno, mi prende ogni volta

Quando ti chiamo, ma non rispondi

Oh, sono sicuro che sei impegnato perché ci stai provando

Di dimostrarmi che sono la ragazza che desideri ogni giorno

Hai un modo così buffo

Il mio maglione della sera in cui ci siamo conosciuti, che dolcezza che tu me lo restituisca

Oh, che bel sentimento, hai detto: “Non contattarmi più”

E che strana coincidenza, tua nonna è morta e morta di nuovo

E ti manderei le condoglianze se solo una delle mie telefonate andasse a buon fine

Uccidimi. In molti modi lo fai

Tesoro mio

Hai un modo così divertente di dire “Ti amo”

Mi dimentichi ogni giorno di più, mi prendi ogni volta

Quando ti chiamo, ma non rispondi

Oh, sono sicuro che sei impegnato perché ci provi

A dimostrarmi che sono la ragazza che desideri ogni giorno

Hai un modo così divertente

È divertente che tu sia fuori a bere, è divertente che io sia a casa

È divertente che tutti sappiano qualcosa che io non so

È divertente come lo faccio ogni singola volta

È così divertente che devo ridere solo per non piangere

Solo per non piangere

Hai un modo così divertente di dire “Ti amo”

Hai un modo così divertente

Hai un modo così divertente

Significato della canzone

Such A Funny Way di Sabrina Carpenter apparentemente richiama lo stesso concept di Coincidence di Short n’ Sweet, in effetti il pezzo illustra come Sabrina si ritrovi a vivere vincolata da una relazione con un uomo che la prende in giro e che al tempo stesso la tiene legata a sé con delle parole “amore”.