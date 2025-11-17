Sabrina Carpenter reciterà in un musical ispirato ad Alice in Wonderland

È ispirato ad Alice nel Paese delle Meraviglie/Alice in Wonderland di Lewis Carroll, il film che vedrà Sabrina Carpenter protagonista del suo primo lungometraggio.

Il film era in cantiere dal 2020 ed inizialmente era destinato a Netflix, per poi essere ufficialmente affidato a Universal Pictures. E la nostra Sabrina avrebbe contattato la Universal per prendere le redini del progetto, proponendo un lookbook molto dettagliato.

Anche se la cantante non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche a riguardo, Variety riporta che il film sarà scritto e diretto dalla mitica Lorene Scafaria. La regista, vincitrice di due Emmy Awards e nota per il suo lavoro nella serie New Girl, è subentrata proprio dopo l’arrivo di Sabrina alla produzione.

La cantante oltre a recitare, infatti, produrrà il musical insieme a Marc Platt che ha già lavorato a Wicked, La rivincita delle bionde, La La Land e Crudelia, e questi sono solo alcuni dei riusciti lungometraggi del produttore.

Il film, che arriverà sul grande schermo in una data non ancora stabilita, non sarà però il primo ruolo da attrice per Sabrina Carpenter. L’artista, infatti, è apparsa anche in Work It, Tall Girl e Clouds. Ha recitato, inoltre, in programmi TV come la serie di Disney Channel Girl Meets World.

L’annuncio arriva dopo che la cantante di Manchild ha ottenuto sei nomination ai Grammy per Man’s Best Friend. Tra di esse figurano quelle per album dell’anno, disco dell’anno e canzone dell’anno.

Lo scorso agosto, tra le altre cose, ha presentato il video musicale del suo singolo dalle tinte disco Tears, che vedeva l’attore Colman Domingo in veste di drag queen. Chissà se questa vicinanza con la comunità LGBTQ + emergerà con orgoglio anche nel musical. E voi siete pronti a vedere Sabrina nei panni di Alice in Wonderland?