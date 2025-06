Manchild di Sabrina Carpenter: la nuova hit è dedicata ai ragazzi immaturi

Dopo un 2025 che è iniziato già da protagonista, Sabrina Carpenter torna con un nuovo singolo che ci terrà compagnia per tutta l’estate, Manchild, in uscita venerdì 6 giugno su tutte le piattaforme digitali.

Sabrina ha annunciato ai fan il suo brano, dalle influenze country, con un teaser pubblicato sui canali social che in poche ore ha generato milioni di views. Per l’uscita di del singolo, inoltre, ha pubblicato uno speciale vinile 7” trasparente, sold out in poche ore. L’arrivo di Manchild segue il grandissimo successo dell’album Short n’ sweet, certificato disco d’oro in Italia, e di Short n’ sweet deluxe.

Il video ufficiale

Testo Manchild di Sabrina Carpenter

Oh, boy

You said your phone was broken, just forgot to charge it

Whole outfit you’re wearing, God, I hope it’s ironic

Did you just say you’re finished? Didn’t know we started

It’s all just so familiar, baby, what do you call it?

Stupid

Or is it slow?

Maybe it’s useless

But there’s a cuter word for it, I know

Man-child

Why you always come a-running to me?

Fuck my life

Won’t you let an innocent woman be?

Never heard of self-care

Half your brain just ain’t there

Man-child

Why you always come a-running, taking all my loving from me?

Why so sexy if so dumb?

And how survive the Earth so long?

If I’m not there, it won’t get done

I choose to blame your mom

Man-child

Why you always come a-running to me?

Fuck my life

Won’t you let an innocent woman be?

Never heard of self-care

Half your brain just ain’t there

Man-child

Why you always come a-running, taking all my loving from me?

Oh, I like my boys playing hard to get

And I like my men all incompetent

And I swear they choose me, I’m not choosing them

Amen, hey, men

Oh, I like my boys playing hard to get (Play hard to get)

And I like my men all incompetent (Incompetent)

And I swear they choose me, I’m not choosing them (Not choosing them)

Amen (Amen), hey, men (Hey, men)

Man-child

Why you always come a-running to me? (Always come a-running to me)

Fuck my life

Won’t you let an innocent woman be? (Amen)

Oh, I like my boys playing hard to get (Play hard to get)

And I like my men all incompetent (Incompetent)

And I swear they choose me, I’m not choosing them (Not choosing them)

Amen (Amen), hey, men (Hey, men)

Traduzione

Oh, ragazzo

Hai detto che il tuo telefono era rotto, ti sei solo dimenticato di caricarlo

Tutto l’outfit che indossi… Dio, spero sia ironico

Hai appena detto che è finita? Non sapevo nemmeno fosse iniziata

È tutto così familiare, tesoro, come lo chiami tu?

Stupido

O forse lento?

Forse inutile

Ma c’è una parola più carina per dirlo, lo so

Bambinone

Perché corri sempre da me?

C***o, la mia vita

Non potresti lasciare in pace una donna innocente?

Mai sentito parlare di self-care

Metà del tuo cervello manca

Bambinone

Perché corri sempre da me, portandoti via tutto il mio amore?

Perché così sexy se così stupido?

E come hai fatto a sopravvivere sulla Terra così a lungo?

Se non ci sono io, niente si fa

Scelgo di dare la colpa a tua madre

Bambinone

Perché corri sempre da me?

C***o, la mia vita

Non potresti lasciare in pace una donna innocente?

Mai sentito parlare di self-care

Metà del tuo cervello manca

Bambinone

Perché corri sempre da me, portandoti via tutto il mio amore?

Oh, mi piacciono i ragazzi che fanno i difficili

E mi piacciono gli uomini totalmente incapaci

E giuro che sono loro a scegliere me, non io a scegliere loro

Amen, hey uomini

Oh, mi piacciono i ragazzi che fanno i difficili (Fanno i difficili)

E mi piacciono gli uomini totalmente incapaci (Incapaci)

E giuro che sono loro a scegliere me, non io a scegliere loro (Non io a scegliere loro)

Amen (Amen), hey uomini (Hey uomini)

Bambinone

Perché corri sempre da me? (Sempre da me)

C***o, la mia vita

Non potresti lasciare in pace una donna innocente? (Amen)

Oh, mi piacciono i ragazzi che fanno i difficili (Fanno i difficili)

E mi piacciono gli uomini totalmente incapaci (Incapaci)

E giuro che sono loro a scegliere me, non io a scegliere loro (Non io a scegliere loro)

Amen (Amen), hey uomini (Hey uomini)

Sabrina Carpenter sul nuovo singolo

“Ho scritto Manchild in un martedì qualunque con Amy e Jack, poco dopo aver finito Short n’ Sweet, ed è stato il miglior martedì qualunque della mia vita. Non solo è stato divertentissimo scriverlo, ma questa canzone è diventata per me qualcosa a cui posso ripensare e che segnerà il montaggio mentale degli anni più confusi e divertenti della giovinezza. Sembra la canzone che incarna un affettuoso sguardo al cielo e sembra un viaggio in macchina senza fine in estate! Ecco perché ho voluto regalarvela ora: così potrete sporgervi dal finestrino e urlarla per tutta l’estate!”. (Fonte IG).