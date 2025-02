Sabrina Carpenter pubblica l’album Short’n Sweet Deluxe

Sabrina Carpenter, ha pubblicato venerdì 14 febbraio la versione deluxe del suo album di successo Short n’ Sweet.

Short n’ Sweet Deluxe contiene, oltre alle 12 canzoni dell’album originale uscito lo scorso agosto, 5 nuovi inediti per un totale di 17 tracce ed è disponibile nei formati doppio vinile colorato blu e CD.

Ospite speciale è la superstar Dolly Parton, con cui Sabrina duetta in una versione rivisitata di Please Please Please, di cui è disponibile anche il videoclip ufficiale, girato a Nashville e co-diretto da Sabrina e Sean Price Williams.

Pubblicato originariamente lo scorso agosto, Short n’ Sweet ha raggiunto la vetta delle classifiche mondiali e ha avuto uno dei più grandi debutti globali del 2024.

Sabrina Carpenter è reduce dalla vittoria ai Grammy Awards 2025 con tre premi: Best Pop Vocal Album, Best Pop Solo Performance e Best Remixed Recording.

Pochi giorni fa i BRIT Awards hanno annunciato che Sabrina si unirà all’evento del 2025 sia come performer sia come premiata. Oltre a essere stata nominata due volte come artista internazionale dell’anno e canzone internazionale dell’anno per Espresso, l’artista riceverà il Global Success, diventando la prima artista internazionale a riceverlo.

La popstar americana a marzo arriverà in Europa e UK con il suo Short n’ Sweet Tour, completamente sold out. Anche l’unica data in Italia, mercoledì 26 marzo 2025 all’Unipol Forum di Milano, è ufficialmente sold out.

Tracklist Short n’ Sweet Deluxe

Taste

Please Please Please

Good Graces

Sharpest Tool

Coincidence

Bed Chem

Espresso

Dumb & Poetic

Slim Pickins

Juno

Lie to Girls

Don’t Smile

15 Minutes

Please Please Please (Feat. Dolly Parton)

Couldn’t Make It Any Harder

Busy Woman

Bad Reviews