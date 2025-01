Sabrina Carpenter: il nuovo profumo ME Espresso è ispirato alla canzone

Espresso, l’accattivante tormentone di Sabrina Carpenter, è diventato ufficialmente una fragranza.

La cantante ha annunciato che ora i fan possono sentire con il loro stesso olfatto come si dovrebbe percepire la canzone, ovvero sensuale e deliziosa. Sabrina ha condiviso su Instagram una foto in cui tiene in mano la bottiglia, che ha la forma di una barretta di cioccolato baby blue, e una foto in cui la boccetta è immersa in un bicchiere di Espresso Martini.

“Pelle morbida e l’ho profumata per te”, ha scritto in didascalia. “Vi presento ‘Me Espresso‘. La nuova fragranza in edizione speciale disponibile ora! Questa è diventata il mio nuovo punto fermo e la mia ossessione..”

Il profumo, al momento disponibile in Italia, si apre con note di testa di cacao in polvere e chicchi di caffè espresso, si sprigiona in note centrali di gelsomino notturno, orchidea vaniglia e biscotti che “aggiungono una deliziosa dolcezza“, e raggiunge il suo finale con delle note di caramello, ambra zuccherata e panna montata.

Questa non è la prima incursione di Sabrina Carpenter nel mondo delle fragranze. L’artista ha realizzato anche altri tre profumi che fanno parte nella sua linea gourmand Sweet Tooth: Cherry Baby, Caramel Dream e Sweet Tooth, tutti racchiusi in una boccetta a forma di barretta di cioccolato.

Non sorprende che Sabrina abbia scelto di dare a un profumo il nome della sua hit Espresso, una delle canzoni più gettonate dell’anno appena concluso. La canzone ha dato una spinta alla sua carriera musicale e l’ha portata al successo nel mainstream, seguita da ulteriori conferme: il singolo Please, Please, Please, l’album Short n’ Sweet, un tour e una nomination ai Grammy.

Nonostante le voci secondo cui lei e il fidanzato Barry Keoghan si siano lasciati dopo un anno di frequentazione, Sabrina sta continuando ad attirare l’attenzione. Di recente ha lanciato uno speciale natalizio su Netflix intitolato A Nonsense Christmas e, ora, un altro profumo.