Un giorno da star con il glam team di Sabrina Carpenter: come partecipare scritto da Giovanna Codella 21 Ottobre 2025 Voglia di un glow up d’autunno? Sabrina Carpenter ti dà l’occasione di realizzarlo in grande stile mettendo a disposizione i suoi truccatori! Potresti vivere un giorno da pop star, con il make up glam e le acconciature curate personalmente dal team di Sabrina. Scopri i dettagli di questo concorso, un’esperienza esclusiva che ti catapulterà nel mondo scintillante della pop star. A partire da giovedì 23 ottobre alle 9:00 PT/12:00 ET (ore 18:00 in Italia) i fan potranno prenotare un’ esperienza originale con Airbnb, presentata dalle truccatrici e parrucchiere personali di Sabrina, Carolina Gonzalez ed Evanie Frausto. Responsabili di alcuni dei look più memorabili di Sabrina, Carolina ed Evanie trasformeranno gli ospiti in star per un giorno. Insieme, daranno vita all’arte, alla sicurezza e all’espressione di sé che definiscono l’era di Short n’ Sweet. A partire dal 23 ottobre, gli ospiti potranno prenotare l’esperienza Step into The Short n’ Sweet di Airbnb con il Glam Team di Sabrina Carpenter, che si terrà due volte al giorno il 19 e il 20 novembre, per quattro esperienze che consentiranno ai fan di realizzare i loro sogni da pop star. Informazioni sull’esperienza Ambientata all’interno della ricostruzione Airbnb del set dell’attico di Sabrina, l’esperienza è guidata da Carolina Gonzalez ed Evanie Frausto, le truccatrici e parrucchiere responsabili di alcuni dei look più memorabili del tour di Sabrina. Insieme, accompagneranno gli ospiti in una coinvolgente sessione glam dietro le quinte ispirata allo show Short n’ Sweet. Gli ospiti inizieranno radunandosi nello studio per vedere la ricostruzione del set del tour, caratterizzato dal tocco vintage e dai dettagli iconici di Sabrina, dal water a forma di cuore al suo letto rotondo. Una volta sul set, inizia il viaggio glam. Gli ospiti esploreranno un guardaroba personalizzato ispirato ai look di scena di Sabrina: sete scintillanti, piume e il giusto tocco di glitter. Poi, sotto la guida di Carolina ed Evanie, è il momento del glamour a tutto tondo: ricci audaci, pelle radiosa e la sicurezza che solo un vero glow-up può dare. Per catturare la magia, ogni ospite si presenterà davanti all’obiettivo per un servizio fotografico professionale prima di tornare a casa con gadget e ricordi della giornata sul set. Come prenotare L’esperienza Step into The Short n’ Sweet Show with Sabrina Carpenter’s Glam Team sarà prenotabile a partire da giovedì 23 ottobre alle 9:00 PT / 12:00 ET al prezzo di 50 $ a persona. Tutto il ricavato andrà a beneficio del Sabrina Carpenter Fund. Gli ospiti possono prenotare una delle seguenti date: mercoledì 19 novembre e giovedì 20 novembre. Ogni sessione può ospitare fino a 20 ospiti e i posti saranno assegnati in base all’ordine di arrivo. Gli ospiti devono avere più di 18 anni. Potrebbero essere applicate restrizioni geografiche e di altro tipo. Per i termini completi, i criteri di ammissibilità e i dettagli sulle modalità di selezione dei partecipanti e sul trattamento dei dati personali, visitare airbnb.com/rules.