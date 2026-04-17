ZAYN è tornato con il nuovo album Konnakol (ascoltalo qui)

L’ album Konnakol segna il ritorno sulle scene musicali di ZAYN. Pubblicato venerdì 17 aprile, il progetto è stato anticipato dai singoli Die for me e Sideways.

Con questa raccolta ZAYN ritorna a un pop dalle forti influenze R&B, riprendendo e rinnovando le sonorità che avevano definito il suo debutto da solista con Mind of Mine.

Konnakol è inoltre il progetto più profondamente legato alle sue radici culturali fino a oggi. Un album che, pur mantenendo una chiara impronta pop, sviluppa e amplia ulteriormente quel sound iniziale. Konnakol è infatti un termine in lingua tamil che indica una produzione vocale tipica dell’India del sud.

Oltre al titolo, anche l’intero immaginario visivo riflette questa direzione, con il leopardo delle nevi – simbolo significativo dell’Asia meridionale – scelto per la copertina, a rappresentare quanto la sua identità culturale sia centrale in tutto il disco.

Ascolta qui l’album

La tracklist di Konnakol di ZAYN

1. Nusrat

2. Betting Folk

3. Used To The Blues

4. Sideways

5. 5th Element

6. Prayers

7. Side Effects

8. Met Tonight

9. Fatal

10. Take Turns

11. Blooming

12. Like I Have You

13. Loving The Way I Do

14. Breathe

15. Die For Me

Il nuovo album dell’artista

Konnakol di ZAYN arriva dopo l’acclamato album Room Under the Stairs del 2024, a cui ha fatto seguito il suo primo tour da solista negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Messico.

Più recentemente, l’ex membro degli One Direction ha collaborato con Jisoo delle BLACKPINK in Eyes Closed, che gli è valso una nomination agli iHeartRadio Music Award 2026 come Miglior Collaborazione K-Pop e ha riscontrato un notevole impatto globale.

Il 2025 ha anche visto il cantante britannico completare la sua prima residency a Las Vegas che ha entusiasmato fan e critica consolidando la sua reputazione di artista.