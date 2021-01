Zayn e Gigi Hadid: tutti gli indizi lasciati sul nome della figlia Khai!

Una manciata di giorni fa su Ginger Generation vi abbiamo raccontato di come Gigi Hadid e Zayn, dopo qualche mese di silenzio stampa, hanno finalmente rivelato al mondo intero il nome della loro primogenita. Cambiando la sua bio, Gigi ha confermato che il nome della piccola che ha custodito in grembo per 9 mesi è Khai.

Un nome davvero bellissimo! Ma siamo davvero sicuri che Zayn e Gigi Hadid non ce l’avessero già svelato tempo fa?

Le directioner più attente si sono rese conto, dopo il big reveal, che in realtà la coppia aveva sparso una serie di indizi sul nome della piccola piuttosto inequivocabili! Ecco quali!

Di recente, l’ex membro degli One Direction si è fatto un nuovo tatuaggio sul polso. Il tattoo è proprio il nome della piccola Khai, scritto in lingua araba.

It seems that Zayn has gotten a new tattoo of his daughter’s name خاي(Khai) on his wrist. pic.twitter.com/qBfkdUWj0p

— Zayn Malik Updates (@ZaynReport) January 22, 2021