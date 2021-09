Zayn-Yellow Tape: esce a sorpresa un album di tre canzoni rap

Zayn ha pubblicato a sorpresa tre nuove canzoni in cui si mette alla prova per la prima volta come rapper e affronta anche il tema della paternità.

I tre inediti fanno parte della raccolta Yellow tape e sono intitolati: 47 11, Believe me e Grimez. I testi delle canzoni sono stati scritti interamente da Zain Malik che manifesta un’ inedita propensione per il rap, più precisamente per l’hip hop old school.

Believie me, in particolare, descrive com’è per il cantante l’essere padre, dopo che l’artista lo scorso settembre ha accolto la piccola Khai insieme alla fidanzata Gigi Hadid.

“Me, I’m feeling grown, since I had my daughter. Now I had to change my goals and become a father and I learned this on my own. This is the life I chose”, recita la canzone. Che tradotto in italiano significa:

“Io, mi sento cresciuto, da quando ho avuto mia figlia. Ora dovevo cambiare i miei obiettivi e diventare padre e l’ho imparato da solo. Questa è la vita che ho scelto”.

Nonostante abbia soltanto un anno, tuttavia, non è la prima volta che Zayn dedica la sua musica alla dolce Khai. L’artista ha dichiarato, infatti, che anche il suo terzo album in studio è in qualche modo correlato con i suoi sentimenti di neo-genitore.

“Ho collegato il mio album alla mia bambina. Fa parte di te e vuoi condividerlo con il mondo“, ha rivelato in un’intervista a proposito di Nobody is listening, rilasciato lo scorso gennaio.