Zayn – Alienated: audio, testo e traduzione della canzone

Esce oggi Alienated, il nuovo singolo di ZAYN disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il brano segue la pubblicazione di What I Am, fuori dal 15 marzo, che ha segnato il ritorno musicale dell’artista ed è la seconda anticipazione del suo prossimo album Room Under The Stairs, fuori venerdì 17 maggio e già disponibile in presave e preorder sul sito ufficiale di Universal Music.

[Verse 1]

No two people are the same

Stand beside you, but just far enough away

Last night we were drinking

Tried to think away the pain

Made that age-old mistake

Tried to disconnect my body

From my soul, from my soul

See, I feel alright already on my own

[Pre-Chorus]

Can you let me be

Intoxicated on my own?

Do I need to answer

Or right my wrongs?

Am I home if I don’t know this place?

[Chorus]

And I’ve been feeling alienated

On my spaceship alone

Say goodbye to the past

Leave it all with a laugh

‘Cause you always was right all along

[Verse 2]

Know my reasons for the pain

But if you brought it in front of me

I know I’d do it all again

Call them beer can gains

I know from all the years

That my feelings nеver change

[Pre-Chorus]

Can you let mе be

Intoxicated on my own?

Do I need to answer

Or right my wrongs?

Am I home if I don’t know this place?

[Chorus]

And I’ve been feeling alienated

On my spaceship alone

Say goodbye to the past

Leave it all with a laugh

‘Cause you always was right all along

[Verse 3]

Did the winds make the noise of change?

Can the wings on your skin help you fly away?

‘Cause it’s always raining

And the clouds are always grey when you’re away

[Chorus]

Yeah, I’ve been feeling alienated

On my spaceship alone

Say goodbye to the past (Ayy, ayy)

Leave it all with a laugh

‘Cause you always was right all along

[Outro]

All along

Say goodbye to the past

Say goodbye

Ooh, ooh, ooh

Ah, ah-ah

[Verso 1]

Due persone non sono mai uguali

Stai accanto a te, ma abbastanza lontano

Ieri sera stavamo bevendo

Ho cercato di scacciare il dolore

Ho commesso quell’annoso errore

Ho provato a disconnettere il mio corpo

Dalla mia anima, dalla mia anima

Vedi, mi sento già bene da solo

[Pre-ritornello]

Puoi lasciarmi stare?

Ubriaco da solo?

Devo rispondere?

O correggere i miei errori?

Sono a casa se non conosco questo posto?

[Coro]

E mi sento alienato

Solo sulla mia astronave

Dì addio al passato

Lascia tutto con una risata

Perché hai sempre avuto ragione, fin dall’inizio

[Verso 2]

Conosci le mie ragioni per il dolore

Ma se lo portassi davanti a me

So che rifarei tutto

Chiamateli guadagni con lattine di birra

Lo so da tutti gli anni

Che i miei sentimenti non cambiano mai

[Pre-ritornello]

Puoi lasciarmi stare?

Ubriaco da solo?

Devo rispondere?

O correggere i miei errori?

Sono a casa se non conosco questo posto?

[Coro]

E mi sento alienato

Solo sulla mia astronave

Dì addio al passato

Lascia tutto con una risata

Perché hai sempre avuto ragione, fin dall’inizio

[Verso 3]

I venti hanno fatto il rumore del cambiamento?

Le ali sulla tua pelle possono aiutarti a volare via?

Perché piove sempre

E le nuvole sono sempre grigie quando sei lontano

[Coro]

Sì, mi sento alienato

Solo sulla mia astronave

Dì addio al passato (Ayy, ayy)

Lascia tutto con una risata

Perché hai sempre avuto ragione, fin dall’inizio

[Finale]

Da sempre

Dì addio al passato

Dire addio

Ooh, ooh, ooh

Ah ah ah

L’artista, su X ha dichiarato: “Ho scritto prima Alienated, e questo mi ha aiutato a modellare e modellare il suono anche per il modo in cui volevo avvicinarmi al suono della mia voce e al suono di tutto il resto, come le chitarre. Non so nemmeno come chiamarlo dal punto di vista del genere, perché non voglio dire country, perché non penso che sia country. Penso che sia la mia versione del blues. Non puoi davvero inserirli in un genere. Sono semplicemente influenzati da altra musica, ma è la mia versione di essa”.