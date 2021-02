Gigi Hadid e Zayn: svelato il vero nome della loro prima figlia

Gigi Hadid e Zayn hanno deciso di farci un’altra sorpresa! La coppia composta dalla splendida modella e dall’ex membro dei One Direction ha infatti rivelato, nelle scorse ore, il vero nome completo della loro primogenita!

Ma come, non si chiamava Khai? Gigi Hadid e Zayn ce lo avevano rivelato tramite una didascalia su Instagram. Ma a quanto pare la verità sarebbe un’altra!

Rispondendo ad un commento di una fan su Instagram, Gigi ha svelato il vero nome completo della sua primogenita, che a quanto pare si chiama Khaiba!

Apparently Gigi Hadid and Zayn Malik’s daughter’s full name is Khaiba! 🤍

The name Khaiba conjures persistence, honourability and originality. And it means destiny and luck. pic.twitter.com/dqoHLGUW1O

— Gigi Hadid News (@GigiHadidIT) February 4, 2021