Zayn e Gigi Hadid si sono lasciati dopo la lite con Yolanda Hadid?

Gigi Hadid e Zayn Malik si separano? Diverse fonti avrebbero confermato a People che la top model e il cantante si sono lasciati.

“Non stanno insieme in questo momento. Sono entrambi buoni genitori però“, ha dichiarato un amico di famiglia Hadid. “Sono co-genitori. Yolanda è ovviamente molto protettiva nei confronti di Gigi. Vuole il meglio per sua figlia e sua nipote“.

“Gigi si concentra esclusivamente sul meglio per Khai. In questo periodo chiede privacy“, ha detto il rappresentante di Gigi alla rivista.







Zayn ha colpito la mamma di Gigi Hadid?

Giovedì 28 Ottobre, Zayn ha rilasciato una dichiarazione shock a seguito a un articolo di TMZ secondo cui la madre di Gigi, Yolanda, stava considerando di presentare un rapporto della polizia contro di lui per averla colpita.

Con il suo post Zayn ha decisamente negato le accuse:

“Nego categoricamente di aver colpito Yolanda Hadid, e per il bene di mia figlia mi rifiuto di fornire ulteriori dettagli, e spero che Yolanda riconsidererà le sue false accuse e si sposterà verso la risoluzione di questi problemi familiari in privato. “

Nella sua dichiarazione condivisa su Twitter, Malik ha affermato anche di voler creare “Un luogo in cui le questioni familiari private non vengano gettate sulla scena mondiale in modo che tutti possano frugarvi e farle a pezzi“, aggiungendo che l’incidente “era e dovrebbe ancora essere una questione privata.”

Zayn non si è riferito in modo esplicito all’eventuale aggressione. Tuttavia, molteplici fonti hanno confermato a People che Malik stava parlando proprio di Yolanda e all’articolo di TMZ.

In questa vicenda sono molti i punti oscuri ma più che venga fatta chiarezza, si spera che la questione si risolva per il meglio il prima possibile, per il bene della piccola Khai che Gigi Hadid e Zayn Malik condividono da 13 mesi.