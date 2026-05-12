Senhit e Boy George a Eurovision 2026: testo e traduzione di Superstar scritto da Giovanna Codella 12 Maggio 2026 SENHIT con Superstar per San Marino, prima Semi-Finale di Eurovision al Wiener Stadthalle, Vienna 2026. Crediti: Alma Bengtson/EBU Con la sua terza partecipazione, Senhit è la regina indiscussa di San Marino all’Eurovision e per l’edizione 2026 ha deciso di fare le cose in grande collaborando con una leggenda: Boy George. Il brano si intitola Superstar ed è un inno pop colorato e sfacciatamente ottimista. Dopo il successo di Adrenalina con Flo Rida, Senhit torna a esplorare il tema dell’empowerment e della rinascita. Superstar invita a superare i momenti difficili per ritrovare la propria luce interiore. È un invito a splendere senza paura del giudizio altrui, celebrando l’unicità di ognuno di noi. La cantante bolognese di origine eritrea ha definito il pezzo con cui è in gara ad Eurovision, con le sue sonorità notturne, proprio come un ideale seguito di Adrenalina, con cui partecipò nel 2021. Questa volta, Senhit duetterà con una star degli anni ’80, infatti l’ex voce della band Culture Club è anche il produttore di Superstar, pubblicata per Panini Music, ed è un’icona della comunità LGBTQIA+. Il video della performance a Eurovision Testo Superstar di Senhit e Boy George All the boys in the back Wearing black Lookin’ like they’re up to somethin’ All the girls on the floor Lookin’ for something more Like it’s all or nothing Neon lights, smoky eyes Drippin’ diamonds, flashin’ lights There you are Look at you, starin’ at your shoes Like you’re scared or something Oh baby, there you are Go, go and get it like a superstar Go, go and do it for your broken heart ‘Cause baby, you’re a superstar, superstar Uh-huh, uh-huh There you are Go, go ahead and show them all your scars Go, go and show exactly who you are Let them know you’re a superstar, superstar Baby you’re a gem, freaky queen Four a.m. you’re really something And it’s about time You get out, show it off What you’re becoming They took themselves on the floor They’ve never seen perfection like this before Baby, I know that You’ve been to hell and back But there is one thing Oh baby, there you are Go, go and get it like a superstar Go, go and do it for your broken heart ‘Cause baby, you’re a superstar, superstar Uh-huh, uh-huh There you are Go, go ahead and show them all your scars Go, go and show exactly who you are Let them know you’re a superstar, superstar All the boys at the bar sipping cool champagne) (All the girls on the dance floor freaking insane) You’re a superstar (Fonte EuroFestivalNews) Traduzione Tutti i ragazzi in fondo Vestiti di nero Sembrano tramare qualcosa Tutte le ragazze sul pavimento In cerca di qualcosa di più Come se fosse tutto o niente Luci al neon, occhi truccati di nero Diamanti scintillanti, luci lampeggianti Eccoti qui Guardati, fissi le tue scarpe Come se fossi spaventata o qualcosa del genere Oh tesoro, eccoti qui Vai, vai e prenditelo come una superstar Vai, vai e fallo per il tuo cuore spezzato Perché tesoro, sei una superstar, una superstar Uh-huh, uh-huh Eccoti qui Vai, vai avanti e mostra loro tutte le tue cicatrici Vai, vai e mostra esattamente chi sei Fagli sapere che sei una superstar, una superstar Tesoro, sei un gioiello, una regina stravagante Sono le quattro del mattino e sei davvero qualcosa Ed è ora Esci e mostralo a tutti Cosa Stai diventando Si sono buttati a terra Non hanno mai visto una perfezione simile prima d’ora Tesoro, lo so Sei stata all’inferno e ritorno Ma c’è una cosa Oh tesoro, eccoti qui Vai, vai e prenditelo come una superstar Vai, vai e fallo per il tuo cuore spezzato Perché tesoro, sei una superstar, una superstar Uh-huh, uh-huh Eccoti qui Vai, vai avanti e mostra loro tutte le tue cicatrici Vai, vai e mostra esattamente chi sei Fagli sapere che sei una superstar, una superstar (Tutti i ragazzi al bar che sorseggiano champagne fresco) (Tutte le ragazze sulla pista da ballo che impazziscono) Sei una superstar Cosa ne pensate della canzone di Senhit a Eurovision 2026?