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Senhit e Boy George a Eurovision 2026: testo e traduzione di Superstar

scritto da Giovanna Codella
senhit eurovision 2026

SENHIT con Superstar per San Marino, prima Semi-Finale di Eurovision al Wiener Stadthalle, Vienna 2026. Crediti: Alma Bengtson/EBU

Con la sua terza partecipazione, Senhit è la regina indiscussa di San Marino all’Eurovision e per l’edizione 2026 ha deciso di fare le cose in grande collaborando con una leggenda: Boy George.

Il brano si intitola Superstar ed è un inno pop colorato e sfacciatamente ottimista. Dopo il successo di Adrenalina con Flo Rida, Senhit torna a esplorare il tema dell’empowerment e della rinascita.

Superstar invita a superare i momenti difficili per ritrovare la propria luce interiore. È un invito a splendere senza paura del giudizio altrui, celebrando l’unicità di ognuno di noi.

La cantante bolognese di origine eritrea ha definito il pezzo con cui è in gara ad Eurovision, con le sue sonorità notturne, proprio come un ideale seguito di Adrenalina, con cui partecipò nel 2021.

Questa volta, Senhit duetterà con una star degli anni ’80, infatti l’ex voce della band Culture Club è anche il produttore di Superstar, pubblicata per Panini Music, ed è un’icona della comunità LGBTQIA+.

Il video della performance a Eurovision

Testo Superstar di Senhit e Boy George

All the boys in the back
Wearing black
Lookin’ like they’re up to somethin’
All the girls on the floor
Lookin’ for something more
Like it’s all or nothing
Neon lights, smoky eyes
Drippin’ diamonds, flashin’ lights
There you are
Look at you, starin’ at your shoes
Like you’re scared or something
Oh baby, there you are
Go, go and get it like a superstar
Go, go and do it for your broken heart
‘Cause baby, you’re a superstar, superstar
Uh-huh, uh-huh
There you are
Go, go ahead and show them all your scars
Go, go and show exactly who you are
Let them know you’re a superstar, superstar
Baby you’re a gem, freaky queen
Four a.m. you’re really something
And it’s about time
You get out, show it off
What you’re becoming
They took themselves on the floor
They’ve never seen perfection like this before
Baby, I know that
You’ve been to hell and back
But there is one thing
Oh baby, there you are
Go, go and get it like a superstar
Go, go and do it for your broken heart
‘Cause baby, you’re a superstar, superstar
Uh-huh, uh-huh
There you are
Go, go ahead and show them all your scars
Go, go and show exactly who you are
Let them know you’re a superstar, superstar
All the boys at the bar sipping cool champagne)
(All the girls on the dance floor freaking insane)
You’re a superstar

(Fonte EuroFestivalNews)

Traduzione

Tutti i ragazzi in fondo
Vestiti di nero
Sembrano tramare qualcosa
Tutte le ragazze sul pavimento
In cerca di qualcosa di più
Come se fosse tutto o niente
Luci al neon, occhi truccati di nero
Diamanti scintillanti, luci lampeggianti
Eccoti qui
Guardati, fissi le tue scarpe
Come se fossi spaventata o qualcosa del genere
Oh tesoro, eccoti qui
Vai, vai e prenditelo come una superstar
Vai, vai e fallo per il tuo cuore spezzato
Perché tesoro, sei una superstar, una superstar
Uh-huh, uh-huh
Eccoti qui
Vai, vai avanti e mostra loro tutte le tue cicatrici
Vai, vai e mostra esattamente chi sei
Fagli sapere che sei una superstar, una superstar
Tesoro, sei un gioiello, una regina stravagante
Sono le quattro del mattino e sei davvero qualcosa
Ed è ora
Esci e mostralo a tutti
Cosa Stai diventando
Si sono buttati a terra
Non hanno mai visto una perfezione simile prima d’ora
Tesoro, lo so
Sei stata all’inferno e ritorno
Ma c’è una cosa
Oh tesoro, eccoti qui
Vai, vai e prenditelo come una superstar
Vai, vai e fallo per il tuo cuore spezzato
Perché tesoro, sei una superstar, una superstar
Uh-huh, uh-huh
Eccoti qui
Vai, vai avanti e mostra loro tutte le tue cicatrici
Vai, vai e mostra esattamente chi sei
Fagli sapere che sei una superstar, una superstar
(Tutti i ragazzi al bar che sorseggiano champagne fresco)
(Tutte le ragazze sulla pista da ballo che impazziscono)
Sei una superstar

Cosa ne pensate della canzone di Senhit a Eurovision 2026?

Giovanna Codella

Appassionata di musica e arte in generale, realizza contenuti ottimizzati per i motori di ricerca su GingerGeneration.it ed è autrice di libri per bambini e ragazzi.

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