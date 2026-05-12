Senhit e Boy George a Eurovision 2026: testo e traduzione di Superstar

SENHIT con Superstar per San Marino, prima Semi-Finale di Eurovision al Wiener Stadthalle, Vienna 2026. Crediti: Alma Bengtson/EBU

Con la sua terza partecipazione, Senhit è la regina indiscussa di San Marino all’Eurovision e per l’edizione 2026 ha deciso di fare le cose in grande collaborando con una leggenda: Boy George.

Il brano si intitola Superstar ed è un inno pop colorato e sfacciatamente ottimista. Dopo il successo di Adrenalina con Flo Rida, Senhit torna a esplorare il tema dell’empowerment e della rinascita.

Superstar invita a superare i momenti difficili per ritrovare la propria luce interiore. È un invito a splendere senza paura del giudizio altrui, celebrando l’unicità di ognuno di noi.

La cantante bolognese di origine eritrea ha definito il pezzo con cui è in gara ad Eurovision, con le sue sonorità notturne, proprio come un ideale seguito di Adrenalina, con cui partecipò nel 2021.

Questa volta, Senhit duetterà con una star degli anni ’80, infatti l’ex voce della band Culture Club è anche il produttore di Superstar, pubblicata per Panini Music, ed è un’icona della comunità LGBTQIA+.

Il video della performance a Eurovision

Testo Superstar di Senhit e Boy George

All the boys in the back

Wearing black

Lookin’ like they’re up to somethin’

All the girls on the floor

Lookin’ for something more

Like it’s all or nothing

Neon lights, smoky eyes

Drippin’ diamonds, flashin’ lights

There you are

Look at you, starin’ at your shoes

Like you’re scared or something

Oh baby, there you are

Go, go and get it like a superstar

Go, go and do it for your broken heart

‘Cause baby, you’re a superstar, superstar

Uh-huh, uh-huh

There you are

Go, go ahead and show them all your scars

Go, go and show exactly who you are

Let them know you’re a superstar, superstar

Baby you’re a gem, freaky queen

Four a.m. you’re really something

And it’s about time

You get out, show it off

What you’re becoming

They took themselves on the floor

They’ve never seen perfection like this before

Baby, I know that

You’ve been to hell and back

But there is one thing

Oh baby, there you are

Go, go and get it like a superstar

Go, go and do it for your broken heart

‘Cause baby, you’re a superstar, superstar

Uh-huh, uh-huh

There you are

Go, go ahead and show them all your scars

Go, go and show exactly who you are

Let them know you’re a superstar, superstar

All the boys at the bar sipping cool champagne)

(All the girls on the dance floor freaking insane)

You’re a superstar

(Fonte EuroFestivalNews)

Traduzione

Tutti i ragazzi in fondo

Vestiti di nero

Sembrano tramare qualcosa

Tutte le ragazze sul pavimento

In cerca di qualcosa di più

Come se fosse tutto o niente

Luci al neon, occhi truccati di nero

Diamanti scintillanti, luci lampeggianti

Eccoti qui

Guardati, fissi le tue scarpe

Come se fossi spaventata o qualcosa del genere

Oh tesoro, eccoti qui

Vai, vai e prenditelo come una superstar

Vai, vai e fallo per il tuo cuore spezzato

Perché tesoro, sei una superstar, una superstar

Uh-huh, uh-huh

Eccoti qui

Vai, vai avanti e mostra loro tutte le tue cicatrici

Vai, vai e mostra esattamente chi sei

Fagli sapere che sei una superstar, una superstar

Tesoro, sei un gioiello, una regina stravagante

Sono le quattro del mattino e sei davvero qualcosa

Ed è ora

Esci e mostralo a tutti

Cosa Stai diventando

Si sono buttati a terra

Non hanno mai visto una perfezione simile prima d’ora

Tesoro, lo so

Sei stata all’inferno e ritorno

Ma c’è una cosa

Oh tesoro, eccoti qui

Vai, vai e prenditelo come una superstar

Vai, vai e fallo per il tuo cuore spezzato

Perché tesoro, sei una superstar, una superstar

Uh-huh, uh-huh

Eccoti qui

Vai, vai avanti e mostra loro tutte le tue cicatrici

Vai, vai e mostra esattamente chi sei

Fagli sapere che sei una superstar, una superstar

(Tutti i ragazzi al bar che sorseggiano champagne fresco)

(Tutte le ragazze sulla pista da ballo che impazziscono)

Sei una superstar

Cosa ne pensate della canzone di Senhit a Eurovision 2026?