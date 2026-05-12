Sal Da Vinci a Eurovision: il video dell’esibizione alle prove generali

Sal Da Vinci a Eurovision con Per Sempre Sì per l’Italia al Wiener Stadthalle, Vienna 2026. Crediti Foto: Sarah Louise Bennett/EBU

L’attesa per la diretta di stasera dell’Eurovision 2026 è accompagnata dalla curiosità per la prova generale (detta anche Jury Show) svoltasi ieri, un appuntamento cruciale in cui le giurie nazionali hanno già espresso i propri voti.

Questa sessione ha un peso determinante sulla classifica finale, poiché i giurati valutano con attenzione prima che il pubblico intervenga con il televoto. Sal Da Vinci propone un’esibizione che punta a ricreare un’atmosfera davvero teatrale e di grande impatto.

La coreografia è realizzata da Marcello Sacchetta (storico ex professionista di Amici di Maria De Filippi), che ha trasformato il palco in un vero e proprio atto teatrale ispirato al tema del matrimonio italiano, oltre a rappresentare lo sposo protagonista. Ad affiancare Sal troviamo anche Francesca Tocca, pure lei ex professionista di Amici, che interpreta il ruolo della sposa, muovendosi all’interno di una scenografia ricca di dettagli evocativi. Altri due ballerini, Jhon Cruz e Mirko Mosca, contribuiscono ad animare la narrazione con passi di danza acrobatici.

La messa in scena si basa su grafiche che richiamano un giardino di limoni e di un grande lampadario di cristallo che scende dall’alto, mentre la conclusione del brano è accompagnata da fuochi d’artificio virtuali. Il cantautore partenopeo si muove sul palco non solo come cantante, ma come se fosse lui il cerimoniere del matrimonio e la voce narrante della storia d’amore.

Il video dell’esibizione nelle prove generali

Quando canta Sal Da Vinci a Eurovision

Sal esibirà con Sempre Sì (qui il testo e il significato della canzone) durante la prima semifinale in onda questa sera, in prima serata su Rai 2. Nonostante l’Italia faccia parte dei Paesi già qualificati per la finale di sabato, il regolamento prevede che l’artista presenti la sua proposta già in questa fase, per garantire la stessa visibilità di tutti i partecipanti di fronte alla platea internazionale.

L’esibizione di stasera servirà a consolidare l’impatto del brano e della messa in scena sul pubblico, mentre le giurie nazionali durante la finale di sabato 16 maggio esprimeranno il loro voto basandosi sopratutto sulla prova generale e il voto di queste ultime avrà sul risultato finale un peso complessivo del 50%.