Amici 26: gli ascolti e gli highlights della settima puntata

La settima puntata del Serale di Amici 25 ha registrato una media del 22,2 %, pari a 2.937.000 telespettatori, quindi è riuscito a superare lo share dell’appuntamento precedente.

Questa serata si è conclusa, purtroppo, con l’amarezza di ben due eliminazioni definitive, quella di Gard e di Riccardo, avvenute in un ballottaggio finale a tre con Lorenzo che dopo la sfida è l’unico a continuare la sua corsa verso la finale.

Gli highlights della settima puntata

Il guanto di sfida: uno dei momenti più avvincenti ha visto protagonisti proprio Gard e Riccardo in un confronto basato sul controllo della propria voce e sulla note di Vivo per lei di Andrea Bocelli. Riccardo ha colpito positivamente Gigi d’Alessio ma questo non è bastato per ottenere il punto. Gabriele ha senza dubbio lasciato il segno con la sua interpretazione intensa e al tempo stesso ricca di escursioni dinamiche e sfumature. Anche Riccardo, va detto, ha realizzato un’esibizione ben riuscita, soprattutto grazie a una fine modulazione, quasi sussurrata, nelle parti più gravi e a un crescendo molto deciso e ben tenuto nell’esplosione del ritornello

Alessio vs Elena: lui stiloso, minimale e allineato con il film del momento, Il Diavolo Veste Prada II, lei delicatamente emozionante con il pop britannico di Another Love

La garanzia: Lorenzo versatile e dall’incredibile maturità nel passare con naturalezza da brani interpretati da una grande voce femminile come quella di Loredana Bertè in Il Mare d’inverno a un pezzo indie pop e nostalgico, Riccione dei the Giornalisti, che richiede carisma e notevole consapevolezza. Nonostante il momento difficile che sta attraversando (per via dei punti mancati e l’ormai terzo ballottaggio) l’allievo della squadra di Lorella Cuccarini continua a svelare il suo potenziale che è però ancora da scoprire pienamente

Angie: epica in una prova difficilissima: And I’m telling you I’m not going tratto dal musical Dreamgirls dove ha dimostrato non solo padronanza vocale ma doti interpretative di tutto rispetto, oltre che un’estensione e un’agilità non indifferenti. Quello di Broadway sembra davvero essere il mondo di Angie

Nicola: un ballerino dal fascino e dal talento d’altri tempi, capace di calarsi con un mix di moderna disinvoltura e abilità classica in opere maestose come la Carmen di Bizet.

E voi cosa ne pensate della settima puntata del Serale di Amici 25?