Anna: audio e testo di Drippin in Milano, il nuovo singolo

A pochi giorni dalla pubblicazione di un altro singolo, la rapper spezzina Anna è tornata con un nuovo brano. Drippin in Milano, che come il precedente è prodotto da Young Miles, è il titolo del nuovo pezzo.

Testo Drippin in Milano di Anna

Drippin’ in Milano

Mi fumo Gelato

Ho capito è chiaro chiaro

È tutto chiaro chiaro

Basta me ne vado

Se sbaglio non pago

Ho capito è chiaro chiaro

È tutto chiaro chiaro

Drippin’ in Milano

Mi fumo Gelato

Ho capito è chiaro chiaro

È tutto chiaro chiaro

Basta me ne vado

Se sbaglio non pago

Ho capito è chiaro chiaro

È tutto chiaro chiaro

Ah

Sta città non m’ha mai dato nulla

Sentivo rap in culla

Parlano e non sanno nulla

Per te la strada è lunga

Posso fare un po’ di tutto

Si come un macchinario

Sto sciando non parlare

Segnalo sul calendario

Ma quelle cose che fai mi fanno ridere

Io penserei a scrivere

Mica a fare i give-away

Sangue marcio per nuotare tra le vipere

Voglio guadagni a vivere Mica per soldi morire

Fanno schifo quelle robe che fai

Ti staccano il wi-fi Giuro ho schivato cento guai

Quando c’erano cento online

Mi godo la life giuro

Fuck le tue vibes giuro

So quello che devo fare

Quindi fanculo

Non metto da parte amici

Me li porto appresso

So che certi son nemici

Innamorati del successo

Non capisco ciò che dici

Slang è forte come assenzio

In pratica ciò che dici

L’ho già fatto in silenzio

Drippin’ in Milano

Mi fumo Gelato

Ho capito è chiaro chiaro

È tutto chiaro chiaro

Basta me ne vado

Se sbaglio non pago

Ho capito è chiaro chiaro

È tutto chiaro chiaro

Drippin’ in Milano

Mi fumo Gelato

Ho capito è chiaro chiaro

È tutto chiaro chiaro

Basta me ne vado

Se sbaglio non pago

Ho capito è chiaro chiaro

È tutto chiaro chiaro

Chiaro che mi fotte zero dei capricci

Settimo piano hotel troppo lontani per capirsi

Da qua sopra non vedo gli antagonisti

Manco gli faccio i dissing tanto non li capiscono

Chiaro chiaro

Guarda dove vado

Vai tranquillo che ai diciotto pagheranno caro

Sai che faccio goal di nuovo tu ancora col palo

Dicevo ho la palla in rete noi già sapevamo

Halo Halo

Spiegami con chi parliamo

Mi parlano questi e rispondo che è tutto chiaro

Io non cago questi commentano dal divano

Se parli del mio nome sicuro non far l’invano

Anna

Drippin’ in Milano

Mi fumo Gelato

Ho capito è chiaro chiaro

È tutto chiaro chiaro

Basta me ne vado

Se sbaglio non pago

Ho capito è chiaro chiaro

È tutto chiaro chiaro

Drippin’ in Milano

Mi fumo Gelato

Ho capito è chiaro chiaro

È tutto chiaro chiaro

Basta me ne vado

Se sbaglio non pago

Ho capito è chiaro chiaro

È tutto chiaro chiaro

(fonte Angolo Testi)