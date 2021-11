Anna – BALAKLUB – what up: video e testo della canzone

Da oggi, venerdì 19 novembre, Anna aggiunge un nuovo tassello alla sua giovane discografia pubblicando in tutti gli store digitali Balaklub – what up (Virgin Records/Universal Music Italia).

La traccia è nata con l’idea di accompagnare i fan di Anna nei club pronti a riempire nuovamente i dancefloor. La canzone è accompagnata da un video online da oggi dove sono proprio Anna e le sue amiche le protagoniste della serata nel club.

Video di BALAKLUB-what up di Anna

Testo di BALAKLUB-what up di Anna

Ehi, Anna

Giro in giro per la city, faccio: “Bitch, what up?”

Non mi ricordo il tuo nome, faccio: “Bitch, what up?” (What up?)

Becco tre, quattro persone, fanno: “Bitch, what up?” (What up?)

Bitch, what up? (What up?) Bi-bitch, what up?

Giro in giro per la city, faccio: “Bitch, what up?”

Non mi ricordo il tuo nome, faccio: “Bitch, what up?”

Becco tre, quattro persone, fanno: “Bitch, what up?”

Bitch, what up? Bitch-bitch, what up?

Bitch, what up? (What up?)

Lui fuoco, io sono icy, liscia come water

Non fare la scema, fai la brava, fai la buona

Non fare le scene perché so come funziona

Queste per il clout venderebbero la mami (Mami)

Sono dentro il club, fuori il culo sulle mani (Mani)

Ma mi vuoi con te, prima ti giustificavi (Ah)

Darei quattro slap, te lo giuro, a questi cani

You know i’m a bad [?]

When i walk in the crowd goes insane (Switch it up)

Gang-gang-gang-gang

Tengo i racks nella back, Dio benedica la fame (God bless)

Gang-gang-gang-gang

Giro in giro per la city, faccio: “Bitch, what up?”

Non mi ricordo il tuo nome, faccio: “Bitch, what up?”

Becco tre, quattro persone, fanno: “Bitch, what up?”

Bitch, what up? Bi-bitch, what up?

Giro in giro per la city, faccio: “Bitch, what up?”

Non mi ricordo il tuo nome, faccio: “Bitch, what up?”

Becco tre, quattro persone, fanno: “Bitch, what up?”

Bitch, what up? Bitch

La mia amica è no joke, non fare la scema

Preparati un letto, ci dormi senza la cena

Non fare favelas che fai solo pena

Dal vivo stan ferme come le statue di cera (Switch it up)

Io non so come spiegare a queste tipe [?]

Che non le riposto, che mi mollino l’iPhone

So che mi compro una casa se faccio OnlyFans

Sai, quei soldi in tutta Italia nessuno li fa

Yeah, shake it, shake it, bitch, break it, break it

Non fotto con mezza scena, fanno fakin’, fakin’

Siamo dentro il balaklub, porta tutte le tue bad bitch

Sai bene il mio nome perché questa merda è catchy

Giro in giro per la city, faccio: “Bitch, what up?”

Non mi ricordo il tuo nome, faccio: “Bitch, what up?”

Becco tre, quattro persone, fanno: “Bitch, what up?”

Bitch, what up? Bi-bitch, what up?

Giro in giro per la city, faccio: “Bitch, what up?”

Non mi ricordo il tuo nome, faccio: “Bitch, what up?”

Becco tre, quattro persone, fanno: “Bitch, what up?”

Bitch, what up? Bitch-bitch, what up?