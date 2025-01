ANNA torna in radio con Una Tipa come me (testo e significato)

ANNA sarà presto in tutte le radio italiane con il nuovo singolo Una tipa come me, nuovo estratto dall’album VERA BADDIE.

Si tratta di uno dei brani più amati dai fan, parla delle imperfezioni del nostro carattere e sarà in rotazione da domani, venerdì 17 gennaio.

Scritta a Los Angeles, la giovane rapper chiede di accettare tutti gli “up” e i “down” che si vivono emotivamente nel nostro quotidiano. Ognuno ha dei difetti caratteriali, degli “alti” e dei “bassi”, che però non devono essere uno scoglio.

“Sono molto affezionata a questo pezzo, perché ha delle sonorità che non ho mai esplorato” racconta ANNA che quest’autunno s’imbarcherà nel suo primo tour nei Palasport, prodotto da Vivo Concerti.

Testo Una tipa come me

Yeah, quando sono come il mare mosso, non mi stare addosso, non provare a calmarmi

Voglio solo che non molli l’osso e pure ad ogni costo tu continui ad amarmi

Baby è come una tempesta a cielo blu, mi rovino il mood solo per dei piccoli sbagli

Ma tu, tease and love me, ma tu, I’m so lonely

Il mio umore va su, poi giù, poi, poi su, poi giù, giù

Una tipa come me

Va su, poi giù, poi, poi su, poi giù, giù, giù

E non sa come uscirne

Resta qua pure quando il mio umore va down, down, down

Faccio su, poi giù, poi la mia testa è in burnout

Solo mamma mi capisce

Questo uomo ci prova, ma non resiste

E io mi odio sempre per come lo tratto

Ho lo sguardo assente, rispondo di scatto

Ma lui non ci può fare nulla, c’è una vera giungla dentro la testa mia

Mi chiede cosa mi turba, partono le urla ed è tutta colpa mia

Il dolore mio lo canto, lo sto sfogando

Le vere bad bitches piangono

Sta sta sta stavo sola in un angolo

Mo mi stanno cercando

Ma non mi troverannoi mai

Io non sarò mai una sconosciuta di cui tu non ti ricorderai

Lascio un segno dentro la tua life

Il mio umore va su, poi giù, poi, poi su, poi giù, giù

Una tipa come me

Va su, poi giù, poi, poi su, poi giù, giù, giù

E non sa come uscirne

Resta qua pure quando il mio umore va down, down, down

Faccio su, poi giù, poi la mia testa è in burnout

Io sono bulletproof, I don’t fuck with you, come te lo devo dire, ma, baby

Perché detecto le vibes, detecto le lies, ma tu me le vuoi dire, ma, baby

Sono una señorita che parla di vita, ma solo dille come c’è riuscita

Dico cose in faccia come una tipa cattiva, però ho un lato dolce come una caramellina

Io switcho, ritorno sweet, poi ti disfo

Se faccio qualcosa, poco dopo poi la disfo

Oh, fuck, devo fare il disco

Oh my god, e se poi non mi capiscono?

Io non cambierò comunque, farò sempre su e giù

Su e giù fino a quando non ti stancherai di me

Prima sono dura, poco dopo fragile

Io non ho paura, però non è facile

Fare su, poi giù, poi, poi su, poi giù, giù

Una tipa come me

Va su, poi giù, poi, poi su, poi giù, giù, giù

E non sa come uscirne

Resta qua pure quando il mio umore va down, down, down

Faccio su, poi giù, poi la mia testa è in burnout, yeah

Giù, giù, poi su, poi giù, giù

Su, poi giù, poi e ancora giù, giù, ye

Su, poi giù, poi, poi su, poi giù, giù

Su, poi giù, poi, poi giù, poi giù, giù

No, no, babe

Cosa ne pensate di Una tipa come me di Anna?