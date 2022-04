Anna e Lazza – 3 di cuori: video, testo e significato

Dopo Balaklub-what up, ANNA torna oggi sulle scene con il nuovo singolo 3 di cuori in collaborazione con il rapper multiplatino Lazza, via Virgin Records/Universal Music Italia.

“Il brano è una drill banger energica e potente, con un ritornello che rimane subito in testa e perfetta per i club. Lo stile di scrittura di ANNA è come sempre graffiante e irriverente, senza fronzoli e sempre diretto e incisivo (“f***ulo chi dice che mi faccio scrivere i testi” rappa in una delle strofe del brano)”.

Il tema della canzone rimanda al tre di cuori, la carta che rappresenta la sconfitta e la vittoria in amore allo stesso tempo. Il brano è prodotto da Andry the Hitmaker e Young Miles.

La cover del singolo è stata realizzata da Corrado Grilli in arte MECNA per le grafiche, mentre lo scatto è di Simone Biavati.

Video di 3 di cuori di Anna e Lazza



Testo di 3 di cuori di Anna e Lazza

Oh, Andry

Volevo valessi un po’ più di sei mesi

Però poi non conti più

Siamo compromessi coi nostri complessi

Non diciamo mai: “Love you”

È una vita che ti sento che mi stai sulle spalle

Tutta la città contro, mi son fatta le p***e

Penso solo guardami now, guardami now

Penso solo guardami now, yeah

Volevo valessi un po’ più di sei mesi

Però poi non conti più

Siamo compromessi coi nostri complessi

Non diciamo mai: “Love you”

È una vita che ti sento che mi stai sulle spalle

Tutta la città contro, mi son fatta le p***e

Penso solo guardami now, guardami now

Penso solo guardami now, yeah

Spezzo cuori dopo avergli dato la vita

Tu dammi la calma che Anna non c’è riuscita

Cercavo una via, ho trovato quella d’uscita

Dove stavo a mamma è mai piaciuta la situa’

Vorrеi essere sеria e dirti quello ho in testa

Ma la mia testa sta facendo party, nel cervello ho una festa

Anna non si spiega, comunica solo a gesti

F***ulo a chi dice: “Mi faccio scrivere i testi”

Scappo dalla city, voglio un posto nuovo

La tranquillità di prima forse la ritrovo

Dicono di me, lo so, non è niente di nuovo

Ho saputo che gli rode, sappiano che godo

Cuore vuoto, (?)

Nemmeno i miei amici sanno di ogni sfogo

Li tengo lontani da ‘sto mare d’odio

Perché non è facile schivare un coro

Vorrei sapessi le notti chi c’era

Ma vedevo soltanto lume di candela

Io volevo valessi un po’ più di una sera

Troppi coltelli dietro, ho di ferro la schiena, yo

Volevo valessi un po’ più di sei mesi

Però poi non conti più

Siamo compromessi coi nostri complessi

Non diciamo mai: “Love you”

È una vita che ti sento che mi stai sulle spalle

Tutta la città contro, mi son fatta le p***e

Penso solo guardami now, guardami no

Penso solo guardami now, yeah (Yeah)

Più di un bling, di un’AP o di una cubana (Uh)

Del tuo drip Givenchy o di Balenciaga (Ah)

Classe G, prendo lì, ti porto a casa (Uauan)

Mon amie, Tokyo Drift se c’è una retata

Ti confesso, avrei scommesso che non c’era storia (Wow)

Quando facevamo i soldi con un Motorola (Bling)

Guarda adesso dove siamo, fra’, com’è finita (Oh)

So che vogliono parlarmi anche se non è situa’ (Uh)

Io da solo faccio una squadra, uh

Qua solo chi ha torto m’accusa, uh

Un vincente trova una strada, uh

Un perdente trova una scusa, ah

Mi sembravi in sbatti, non sai cosa dirgli

A tutti ‘sti bimbi, cosa raccontargli

Adesso che è mainstream anche quando dici: “Che schifo gli sbirri”

Volevo valessi un po’ più di sei mesi

Però poi non conti più

Siamo compromessi coi nostri complessi

Non diciamo mai: “Love you”

È una vita che ti sento che mi stai sulle spalle

Tutta la città contro, mi son fatta le p***e

Penso solo guardami now, guardami now

Penso solo guardami now, yeah