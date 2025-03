Tate McRae arriva in radio con il singolo Revolving Door

Sarà in radio da venerdì 7 marzo Revolving Door, il nuovo singolo estratto da So Close To What, il terzo e nuovo album della pop star multi-platin Tate McRae.

È inoltre online il video del brano, diretto da Aerin Moreno (Tyla, Tinashe) e con la coreografia di Robbie Blue (Charli XCX, Doechii). Nel video, Tate è impossibilitata ad andarsene dal luogo in cui sta ballando, mostrando il suo rapporto con quei momenti in cui l’incertezza nella sua vita personale e nella sua carriera l’hanno messa davanti a un bivio.

Testo Revolving Door

My cold heart

Is finally melting

I moved from the

East to the west wing

I finally think

It might be helping

I confess

I’m not that versatile

Say I’m good

But I might be in denial

Takes one call

And that undoes the dial

Baby I tried to

Call you

Off like

A bad habit

Try to

Call you

Off like

A bad habit

But I keep coming back

Like a revolving door

Say I couldn’t want you less

But I just want you more

So I keep coming back

Like a revolving door

Say I couldn’t want you less

But I just want you more

And more

And more

And more

And more

And more

And more

Shut it down

That i try

Then you come

Come around

Fuck me good

Fuck me up

Then I gotta move towns

How’d I get

From your gym to your couch?

Oh how?

Baby I tried to

Call you

Off like

A bad habit

Tried to

Call you

Off like

A bad habit

But I keep coming back

Like a revolving door

Say I couldn’t want you less

But I just want you more

So I keep coming back

Like a revolving door

Say I couldn’t want you less

But I just want you more

And more

And more

And more

And more

And more

And more

Change my mind so much I can’t find it

I work so much, can’t be reminded

Life feels worse but good with you in it

Supposed to be on stage but fuck it

I need a minute

Change my mind so much it’s exhausting

I still think ’bout that night out in Boston

I’m more hurt than I would admit

Supposed to be an adult but fuck it

I need a minute

I need a minute

I need a minute

I need a

I need a, fuck it

I need a minute

I need a minute

I need a minute

I need a

I need a, fuck it

I need a minute

I need a minute, oh

I need a minute

Traduzione

Il mio cuore freddo

Si sta finalmente sciogliendo

Mi sono trasferita dall’ala est a quella ovest

Finalmente penso

Potrebbe aiutare

Confesso

Di non essere così versatile

Dico che sono brava

Ma potrei negare di

rispondere a una chiamata

E questo annulla la chiamata

Tesoro, ho provato a

Chiamarti

Via

come

Una cattiva abitudine

Cerco di

Chiamarti

Via

come

Una cattiva abitudine

Ma continuo a tornare

Come una porta girevole

Dico che non potrei desiderarti di meno

Ma ti voglio solo di più

Quindi continuo a tornare

Come una porta girevole

Dico che non potrei desiderarti di meno

Ma ti voglio solo di più

E di più

E di più

E di più

E di più

E di più

Spegnilo

Che ci provo

Poi arrivi tu

Vieni

F***i bene

F***i

Allora devo cambiare città

Come sono arrivata

Dalla tua palestra al tuo divano?

Oh come?

Baby ho provato a

Chiamarti

Via come

Una cattiva abitudine

Ho provato a

Chiamarti

Via come

Una cattiva abitudine

Ma continuo a tornare

Come una porta girevole

Dico che non potrei desiderarti di meno

Ma ti voglio solo di più

Quindi continuo a tornare

Come una porta girevole

Dico che non potrei desiderarti di meno

Ma ti voglio solo di più

E di più

E di più

E di più

E di più

E di più

E di più

Cambio idea così tanto che non riesco a trovarlo

Lavoro così tanto, non riesco a ricordarmelo

La vita sembra peggio ma bella con te dentro

Dovrei essere sul palco ma f***lo

Ho bisogno di un minuto

Cambio idea così tanto che è estenuante

Penso ancora a quella serata a Boston

Sono più ferita di quanto ammetterei

Dovrei essere un’adulta ma f***lo

Ho bisogno di un minuto

Ho bisogno di un minuto

Ho bisogno di un minuto

Ho bisogno di un

Ho bisogno di un, fanculo

Ho bisogno di un minuto

Ho bisogno di un minuto

Ho bisogno di un

Ho bisogno di un, fanculo

Ho bisogno di un minuto

Ho bisogno di un minuto, oh

Ho bisogno di un minuto

Il nuovo album di Tata McRae

Con testi senza filtri che esplorano emozioni profonde, in So Close To What la pop star racconta di cosa significa crescere, quando la strada da percorrere sembra infinita e la destinazione sempre più sfuggente. L’album è un’esplorazione introspettiva alla scoperta di sé e dell’amore, cercando di trovare al tempo stesso un equilibrio nei momenti di incertezza.

Oltre a Revolving Door, nell’album sono contenuti i brani Sports car, in collaborazione con Ryan Tedder (Taylor Swift, Beyoncé), Grant Boutin (Meghan Trainor, One Republic) e Julia Michaels (Selena Gomez, Dua Lipa) e It’s ok I’m ok che ha conquistato il primo posto nella classifica Hot Dance/Pop Songs di Billboard, regalando così a Tate McRae il miglior debutto della carriera.