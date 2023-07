Speak Now (Taylor’s Version) – Tutti le canzoni, testi e traduzioni

Speak Now (Taylor’s Version) è ufficialmente arrivato. La nuova rerealise di Taylor Swift include la versione TV 16 canzoni originali più 6 canzoni inedite con il featuring di Fall Out Boy e Hayley Williams dei Paramore.

La cantante ha svelato la tracklist e la copertina del retro del disco sui con un su i suoi canali social:

Sono MOLTO emozionata di mostrarvi la cover posteriore di Speak Now (mia versione) che include le canzone dal vault e collaborazioni con Hayley Williams dei @paramore e @falloutboy. Visto che in Speak Now era molto importante la scrittura delle canzoni, ho deciso di rivolgermi agli artisti che mi hanno influenzato in modo più potente come cantautori in quel periodo e gli ho chiesto di cantare nei disco.

Sono stati davvero fantastici e generosi per aver accettato di sostenere la mia versione di Speak Now. Ho registrato questo disco quando 32 (and still growing up, now) (e stavo ancora crescendo, citazione della canzone Innocent, NDR) e non vedo l’ora di svelarvelo il 7 Luglio.