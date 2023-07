Taylor Swift – Castles Crumbling (Taylor’s Version) ft. Hayley Williams: audio, testo, traduzione e significato

Taylor Swift ha pubblicato il 7 Luglio l’attesissimo Speak Now (Taylor’s Version) e Castles Crumbling (Taylor’s Version) ft. Hayley Williams è una delle cinque canzoni From the Vault contenute in questa nuova versione. Si tratta del suo terzo album riregistrato che si aggiunge alle “Taylor’s Version” dopo Fearless e Red continuando il suo percorso di re-incisione della prima parte della sua discografia.

Castles Crumbling (Taylor’s Version) ft. Hayley Williams – Significato della canzone:

Testo:

[Verse 1: Taylor Swift]

Once, I had an empire in a golden age

I was held up so high, I used to be great

They used to cheer when they saw my face

Now, I fear I have fallen from grace

[Chorus: Taylor Swift, Taylor Swift & Hayley Williams]

And I feel like my castle’s crumbling down

And I watch all my bridges burn to the ground

And you don’t want to know me, I will just let you down

You don’t wanna know me now

[Verse 2: Hayley Williams, Taylor Swift & Hayley Williams]

Once, I was the great hope for a dynasty

Crowds would hang on my words and they trusted me

Their faith was strong, but I pushed it too far

I held that grudge ‘til it tore me apart

[Pre-Chorus: Taylor Swift & Hayley Williams, Taylor Swift]

Power went to my head and I couldn’t stop

Ones I loved tried to help, so I ran them off

And here I sit alone behind walls of regret

Falling down like promises that I never kept

[Chorus: Taylor Swift & Hayley Williams, Taylor Swift]

And I feel like my castle’s crumbling down

And I watch all my bridges burn to the ground

And you don’t want to know me, I will just let you down

You don’t wanna know me now

[Post-Chorus: Taylor Swift & Hayley Williams]

Ooh, ooh

Ooh, ooh

Ooh (Ah, ah)

Ooh (Ah, ah)

Ooh

[Verse 3: Taylor Swift]

My foes and friends watch my reign end

I don’t know how it could’ve ended this way

Smoke billows from my ships in the harbor

People look at me like I’m a monster

Now they’re screaming at the palace front gates

Used to chant my name

Now they’re screaming that they hate me

Never wanted you to hate me

[Chorus: Taylor Swift & Hayley Williams]

My castle’s crumbling down

And I watch all my bridges burn to the ground

And you don’t want to know me, I will just let you down

My castle’s crumbling down

You don’t wanna know me now

[Post-Chorus: Taylor Swift]

Ooh, ooh

Ooh, ooh

Ooh (Ah, ah)

Ooh (Ah, ah)

Castles Crumbling (Taylor’s Version) ft. Hayley Williams – traduzione:

Speak Now (Taylor’s Version):

La cantante ha svelato la tracklist e la copertina del retro del disco sui con un su i suoi canali social:

Sono MOLTO emozionata di mostrarvi la cover posteriore di Speak Now (mia versione) che include le canzone dal vault e collaborazioni con Hayley Williams dei @paramore e @falloutboy. Visto che in Speak Now era molto importante la scrittura delle canzoni, ho deciso di rivolgermi agli artisti che mi hanno influenzato in modo più potente come cantautori in quel periodo e gli ho chiesto di cantare nei disco. Sono stati davvero fantastici e generosi per aver accettato di sostenere la mia versione di Speak Now. Ho registrato questo disco quando 32 (and still growing up, now) (e stavo ancora crescendo, citazione della canzone Innocent, NDR) e non vedo l’ora di svelarvelo il 7 Luglio.

Molti pensavano che Taylor Swift non avrebbe aggiunto alcuna collaborazione per mantenere che Speak Now (TV) fosse completamente scritto solo da lei, ma la cantante ha annunciato due featuring nel disco, la band Fall Out Boy per il brano inedito Electric Touch e Hayley Williams dei Paramore per Castles Crumbling.

Entrambi gli artisti sono volti molto riconoscibili del punk-rock dei primi anni 2000 ed il loro sound si sposa benissimo con quello che è senza dubbio il disco più rock di Taylor.