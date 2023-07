Taylor Swift – Haunted (Taylor’s Version): audio, testo, traduzione e significato

Taylor Swift ha pubblicato il 7 Luglio l’attesissimo Speak Now (Taylor’s Version) e Haunted (Taylor’s Version) è una delle canzoni contenute nel disco originale di cui possiamo sentire la nuova versione. Si tratta del suo terzo album riregistrato che si aggiunge alle “Taylor’s Version” dopo Fearless e Red continuando il suo percorso di re-incisione della prima parte della sua discografia.

SCOPRI QUI TUTTI I TESTI E LE TRADUZIONE DI SPEAK NOW (TV)!

Haunted (Taylor’s Version) – Significato della canzone:

In Haunted, Taylor di una relazione finita il cui ricordo la perseguita ancora e che il ragazzo a cui si riferisce sarà un fantasma nei suoi ricordi per sempre. Molti pensino si tratti di un’altra canzone dedicata a John Mayer, tanto che in Would’ve, Could’ve, Should’ve lei confessa che adesso a più di 30 anni, ha ancora fantasmi del passato per colpa sua.

Il messaggio segreto diceva “Still to this day”, ancora oggi.

Ascolta la canzone:

Testo:

[Verse 1]

You and I walk a fragile line

I have known it all this time

But I never thought I’d live to see it break

It’s getting dark and it’s all too quiet

And I can’t trust anything now

And it’s coming over you like it’s all a big mistake

[Pre-Chorus]

Woah, holding my breath

Won’t lose you again

Something’s made your eyes go cold

[Chorus]

Come on, come on, don’t leave me like this

I thought I had you figured out

Something’s gone terribly wrong

You’re all I wanted

Come on, come on, don’t leave me like this

I thought I had you figured out

Can’t breathe whenever you’re gone

Can’t turn back now, I’m haunted

[Verse 2]

Stood there and watched you walk away

From everything we had

But I still mean every word I said to you

He will try to take away my pain

And he just might make me smile

But the whole time, I’m wishing he was you instead

[Pre-Chorus]

Oh, holding my breath

Won’t see you again

Something keeps me holding onto nothing

[Chorus]

Come on, come on, don’t leave me like this

I thought I had you figured out

Something’s gone terribly wrong

You’re all I wanted

Come on, come on, don’t leave me like this

I thought I had you figured out

Can’t breathe whenever you’re gone

Can’t turn back now, I’m haunted

[Bridge]

I know, I know

I just know

You’re not gone

You can’t be gone, no

[Chorus]

Come on, come on, don’t leave me like this

I thought I had you figured out

Something’s gone terribly wrong

Won’t finish what you started

Come on, come on, don’t leave me like this

I thought I had you figured out

Can’t breathe whenever you’re gone

I can’t go back, I’m haunted

[Outro]

Oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh

You and I walk a fragile line

I have known it all this time

Never ever thought I’d see it break

Never thought I’d see it

Haunted (Taylor’s Version) – traduzione:

Camminavamo su una linea sottile

L’ho saputo per tutto il tempo

ma non avrei mai pensato che avrei vissuto per vederlo rompersi

Sta diventando buio

Ed è tutto così calmo

E non posso credere a nulla ora

E sta ti venendo addosso

Come se tutto ciò fosse un grande errore

oh, sto trattenendo il respiro

Non voglio perderti ancoraQualcosa ha fatto diventare

I tuoi occhi caldi

forza, forza

non lasciarmi così

pensavo di averti capito

Qualcosa è andato terribilmente male

Sei tutto ciò che ho sempre voluto

forza, forza

non lasciarmi così

pensavo di averti capito

non posso respirare da quando te ne sei andato

non posso tornare indietro

adesso sono tormentata

Stavo in piedi lì e ti guardavo andar via

da tutto ciò che avevamo

ma intendo ancora tutte le parole che ho detto

a te

Lui proverà a mandare via il mio dolore

e magari riuscirà a farmi sorridere

Oh oh sto trattenendo il respiro

non ti vedrò ancora

qualcosa mi tiene

aggrappata al nulla

forza, forza

non lasciarmi così

pensavo di averti capito

Qualcosa è andato terribilmente male

Sei tutto ciò che ho sempre voluto

forza, forza

non lasciarmi così

pensavo di averti capito

non posso respirare da quando te ne sei andato

non posso tornare indietro

adesso sono tormentata

Lo so

Lo so

So solo che

Non te ne sei andato

Non puoi essertene andato

No

forza, forza

non lasciarmi così

pensavo di averti capito

Qualcosa è andato terribilmente male

non hai finito ciò che hai iniziato

forza, forza

non lasciarmi così

pensavo di averti capito

non posso respirare da quando te ne sei andato

non posso tornare indietro

sono tormentata

Oh oh oh oh oh oh oh oh

Camminavamo su una linea sottile

L’ho saputo per tutto il tempo

Non avrei mai pensato di vederlo rompere

Mai pensato che lo avrei visto

Speak Now (Taylor’s Version):

La cantante ha svelato la tracklist e la copertina del retro del disco sui con un su i suoi canali social:

Sono MOLTO emozionata di mostrarvi la cover posteriore di Speak Now (mia versione) che include le canzone dal vault e collaborazioni con Hayley Williams dei @paramore e @falloutboy. Visto che in Speak Now era molto importante la scrittura delle canzoni, ho deciso di rivolgermi agli artisti che mi hanno influenzato in modo più potente come cantautori in quel periodo e gli ho chiesto di cantare nei disco. Sono stati davvero fantastici e generosi per aver accettato di sostenere la mia versione di Speak Now. Ho registrato questo disco quando 32 (and still growing up, now) (e stavo ancora crescendo, citazione della canzone Innocent, NDR) e non vedo l’ora di svelarvelo il 7 Luglio.

Molti pensavano che Taylor Swift non avrebbe aggiunto alcuna collaborazione per mantenere che Speak Now (TV) fosse completamente scritto solo da lei, ma la cantante ha annunciato due featuring nel disco, la band Fall Out Boy per il brano inedito Electric Touch e Hayley Williams dei Paramore per Castles Crumbling.

Entrambi gli artisti sono volti molto riconoscibili del punk-rock dei primi anni 2000 ed il loro sound si sposa benissimo con quello che è senza dubbio il disco più rock di Taylor.