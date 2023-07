Taylor Swift – Back to December (Taylor’s Version): audio, testo, traduzione e significato

Taylor Swift ha pubblicato il 7 Luglio l’attesissimo Speak Now (Taylor’s Version) e Back to December (Taylor’s Version) è una delle canzoni contenute nel disco originale di cui possiamo sentire la nuova versione. Si tratta del suo terzo album riregistrato che si aggiunge alle “Taylor’s Version” dopo Fearless e Red continuando il suo percorso di re-incisione della prima parte della sua discografia.

In Back to December Taylor chiede scusa ad un suo ex per la prima volta per il modo in cui si è comportata dopo la fine della loro relazione e l’ex in questione è Taylor Lautner, attore di Twilight e suo co-star in Appuntamento con l’amore. La conferma era arrivata proprio dallo stesso attore durante una Facebook Live mentre stava promuovendo Scream Queens; recentemente ha anche confermato di non essere preoccupato per l’uscita di Speak Now (TV), ma pregare per John Mayer.

Nella canzone ci sono anche riferimenti alla cerimonia dei VMA’s a Settembre 2009 durante la quale Kanye West aveva interrotto Taylor Swift dopo che l’altro Taylor le aveva appena consegnato il premio come Miglior Video.

Il messaggio segreto per questa canzone contenuto nel libretto dei testi era “Tay”.

[Verse 1]

I’m so glad you made time to see me

How’s life? Tell me, how’s your family?

I haven’t seen them in a while

You’ve been good, busier than ever

We small talk, work and the weather

Your guard is up and I know why

[Pre-Chorus]

Because the last time you saw me

Is still burned in the back of your mind

You gave me roses and I left them there to die

[Chorus]

So, this is me swallowing my pride

Standin’ in front of you sayin’, “I’m sorry for that night”

And I go back to December all the time

It turns out freedom ain’t nothing but missin’ you

Wishin’ I’d realized what I had when you were mine

I go back to December, turn around and make it alright

I go back to December all the time

[Verse 2]

These days, I haven’t been sleeping

Stayin’ up, playing back myself leavin’

When your birthday passed and I didn’t call

Then I think about summer, all the beautiful times

I watched you laughing from the passenger side

And realized I loved you in the fall

[Pre-Chorus]

And then the cold came, the dark days

When fear crept into my mind

You gave me all your love and all I gave you was goodbye

[Chorus]

So, this is me swallowing my pride

Standin’ in front of you, sayin’, “I’m sorry for that night”

And I go back to December all the time

It turns out freedom ain’t nothing but missin’ you

Wishin’ I’d realized what I had when you were mine

I go back to December, turn around and change my own mind

I go back to December all the time

[Bridge]

I miss your tanned skin, your sweet smile

So good to me, so right

And how you held me in your arms that September night

The first time you ever saw me cry

Maybe this is wishful thinkin’

Probably mindless dreaming

But if we loved again, I swear I’d love you right

I’d go back in time and change it, but I can’t

So, if the chain is on your door, I understand

[Chorus]

But this is me swallowing my pride

Standin’ in front of you, sayin’, “I’m sorry for that night”

And I go back to December

It turns out freedom ain’t nothing but missin’ you

Wishin’ I’d realized what I had when you were mine

I go back to December, turn around and make it alright

I go back to December, turn around and change my own mind

I go back to December all the time

[Outro]

All the time

Back to December (Taylor’s Version) – traduzione:

Sono così contenta che tu sei riuscito a trovare il tempo per vedermi

Come va la vita? dimmi, come sta la tua famiglia?

Non li vedo da un po’’.

Stai bene, impegnato più che mai

Abbiamo parlato del nulla, del lavoro e del tempo

Hai le difese alte e io so perché.

Perché l’ultima volta che mi hai vista

Sta ancora bruciando nella parte più remota della tua mente

Mi hai dato rose e io le ho lasciate lì a morire

Questo è il modo in cui cerco di ingoiare il mio orgoglio,

in piedi di fronte te,

dicendoti che mi dispiace molto per quella notte,

e torno sempre indietro a dicembre.

Scopro che la libertà non significa altro che sentire la tua mancanza

desiderando di aver capito cosa avevo quando eri mio,

mi piacerebbe tornare a dicembre, tornare indietro e fare tutto bene.

Torno sempre indietro a dicembre.

In questi giorni non ho dormito

Sono sveglia, pensando a quando me ne sono andata

a quando il tuo compleanno è passato e non ti ho chiamato.

E penso all’’estate ed ai bei tempi

Ti ho visto ridere dal sedile del passeggero,

avevo capito di amarti in autunno.

Poi il freddo è arrivato, i giorni bui

la paura ha fatto capolino nella mia mente,

tu mi hai dato tutto il tuo amore,

e ciò che io ho dato a te è stato solo un addio.

Quindi questo è il modo in cui cerco di ingoiare il mio orgoglio,

in piedi di fronte te,

dicendoti che mi dispiace molto per quella notte,

e torno sempre indietro a dicembre.

Scopro che la libertà non significa altro che sentire la tua mancanza

desiderando di aver capito cosa avevo quando eri mio,

mi piacerebbe tornare a dicembre, tornare indietro e fare tutto bene.

Torno sempre indietro a dicembre.

Mi manca la tua pelle abbronzata, il tuo sorriso dolce,

così buono con me, così giusto.

E come mi hai tenuto tra le tue braccia, quella notte di settembre,

la prima volta in cui mi hai vista piangere

forse questo è solo un desiderio ardito

forse solo uno sciocco sogno,

ma se ci dovessimo amAre di nuovo, giuro che lo farò nel modo giusto.

Mi piacerebbe tornare indietro nel tempo e cambiare le cose, ma non posso.

Quindi se hai messo una catena alla tua porta, ti capisco.

Quindi questo è il modo in cui cerco di ingoiare il mio orgoglio,

in piedi di fronte te,

dicendoti che mi dispiace molto per quella notte,

e torno sempre indietro a dicembre.

Scopro che la libertà non significa altro che sentire la tua mancanza

desiderando di aver capito cosa avevo quando eri mio,

mi piacerebbe tornare a dicembre, tornare indietro e fare tutto bene.

Torno sempre indietro a dicembre.

tutto il tempo.

Speak Now (Taylor’s Version):

La cantante ha svelato la tracklist e la copertina del retro del disco sui con un su i suoi canali social:

Sono MOLTO emozionata di mostrarvi la cover posteriore di Speak Now (mia versione) che include le canzone dal vault e collaborazioni con Hayley Williams dei @paramore e @falloutboy. Visto che in Speak Now era molto importante la scrittura delle canzoni, ho deciso di rivolgermi agli artisti che mi hanno influenzato in modo più potente come cantautori in quel periodo e gli ho chiesto di cantare nei disco. Sono stati davvero fantastici e generosi per aver accettato di sostenere la mia versione di Speak Now. Ho registrato questo disco quando 32 (and still growing up, now) (e stavo ancora crescendo, citazione della canzone Innocent, NDR) e non vedo l’ora di svelarvelo il 7 Luglio.

Molti pensavano che Taylor Swift non avrebbe aggiunto alcuna collaborazione per mantenere che Speak Now (TV) fosse completamente scritto solo da lei, ma la cantante ha annunciato due featuring nel disco, la band Fall Out Boy per il brano inedito Electric Touch e Hayley Williams dei Paramore per Castles Crumbling.

Entrambi gli artisti sono volti molto riconoscibili del punk-rock dei primi anni 2000 ed il loro sound si sposa benissimo con quello che è senza dubbio il disco più rock di Taylor.