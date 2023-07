Taylor Swift – Superman (Taylor’s Version): audio, testo, traduzione e significato

Taylor Swift ha pubblicato il 7 Luglio l’attesissimo Speak Now (Taylor’s Version) e Superman (Taylor’s Version) è una delle canzoni contenute nel disco originale di cui possiamo sentire la nuova versione. Si tratta del suo terzo album riregistrato che si aggiunge alle “Taylor’s Version” dopo Fearless e Red continuando il suo percorso di re-incisione della prima parte della sua discografia.

SCOPRI QUI TUTTI I TESTI E LE TRADUZIONE DI SPEAK NOW (TV)!

Superman (Taylor’s Version) – Significato della canzone:

Superman è un’altra canzone che Taylor ha scritto per John Mayer durante la loro burrascosa relazione, nella quale descrive un ragazzo sempre super impegnato, ma che lei spera che prima o poi torni da lei.

Ascolta la canzone:

Testo:

[Verse 1]

Tall, dark, and superman

He puts papers in his briefcase and drives away

To save the world or go to work

It’s the same thing to me

He’s got his mother’s eyes, his father’s ambition

I wonder if he knows how much that I miss him

I hang on every word you say, yay

And you smile and say, “How are you?”

I say, “Just fine”

I always forget to tell you, I love you

I love you forever

[Chorus]

I watch superman fly away

You’ve got a busy day today

Go save the world, I’ll be around

I watch superman fly away

Come back, I’ll be with you someday

I’ll be right here on the ground

When you come back down

[Verse 2]

Tall, dark and beautiful

He’s complicated, he’s irrational

But I hope someday you’ll take me away and save the day, yeah

Something in his deep brown eyes has me sayin’

He’s not all bad like his reputation

And I can’t hear one single word they say

And you’ll leave, got places to be and I’ll be okay

I always forget to tell you I love you

I loved you from the very first day

[Chorus]

I watch superman fly away

You’ve got a busy day today

Go save the world, I’ll be around

I watch superman fly away

Come back, I’ll be with you someday

I’ll be right here on the ground

When you come back down

[Bridge]

And I watch you fly around the world

And I hope you don’t save some other girl

Don’t forget, don’t forget about me

I’m far away, but I never let you go

I’m love-struck and looking out the window

Don’t forget, don’t forget where I’ll be

[Breakdown]

Right here, wishing the flowers were from you

Wishing the card was from you

Wishing the call was from you

‘Cause I loved you from the very first day

[Chorus – Variation]

I watch superman fly away

You’ve got a busy day today

Go save the world, I’ll be around

Forever and ever here

I watch superman fly away

I swear, I’ll be with you someday

I’ll be right here on the ground

When you come back down

[Outro]

La, la, la, la, la, la

La, la, la, la, la, la

When you come back down

Superman (Taylor’s Version) – traduzione:

Alto, capelli scuri e superman

Mette le carte nella sua ventiquattr’ore

E guida via

Per salvare il mondo o andare al lavoro

Per me è la stessa cosa

Ha gli occhi di sua madre,

L’ambizione di suo padre

Mi chiedo se sa quanto mi manca

Pendo da ogni parola che dice

E tu sorridi e dici “Come stai?”

Io dico “Abbastanza bene”

Mi dimentico sempre di dirti ti amo, ti amo… per sempre

Guardo superman volare via

Oggi hai un giorno impegnativo

Vai a salvare il mondo, io starò intorno

Guardo superman volare via

Ritorna starò con te un giorno

Sarò proprio qui a terra

Quando ritornerai giù

Alto, scuro e bello

È complicato, è irrazionale

Ma spero che un giorno mi porterai via e risolverai i guai

Qualcosa nei suoi profondi occhi marroni mi fa dire

Che non è cattivo come la sua reputazione

E non riesco a sentire una singola parola

Che dicono

E partirai, andrai in posti dove devi essere

Ed io starò bene

Mi dimentico sempre di dirti ti amo

Ti ho amato dal primissimo giorno

Guardo superman volare via

Oggi hai un giorno impegnativo

Vai a salvare il mondo, io starò intorno

Guardo superman volare via

Ritorna starò con te un giorno

Sarò proprio qui a terra

Quando ritornerai giù

E ti guardo volare attorno al mondo

Spero che non salvi qualche altra ragazza

Non dimenticarti, non dimenticarti di me

Sono lontana ma non ti lascio mai andare

Sono innamorata cotta

E guardo fuori dalla finestra

Non dimenticarti, non dimenticarti dove sarò

Proprio qui a desiderare

Che i fiori siano da parte tua

A desiderare che il bilglietto sia da parte tua

A desiderare che la chiamata sia da parte tua

Perché ti ho amato dal primissimo giorno

Guardo superman volare via

Oggi hai un giorno impegnativo

Vai a salvare il mondo, io starò intorno

Per sempre e per sempre e per sempre

Guardo superman volare via

Ritorna starò con te un giorno

Sarò proprio qui a terra

Quando ritornerai giù

Speak Now (Taylor’s Version):

La cantante ha svelato la tracklist e la copertina del retro del disco sui con un su i suoi canali social:

Sono MOLTO emozionata di mostrarvi la cover posteriore di Speak Now (mia versione) che include le canzone dal vault e collaborazioni con Hayley Williams dei @paramore e @falloutboy. Visto che in Speak Now era molto importante la scrittura delle canzoni, ho deciso di rivolgermi agli artisti che mi hanno influenzato in modo più potente come cantautori in quel periodo e gli ho chiesto di cantare nei disco. Sono stati davvero fantastici e generosi per aver accettato di sostenere la mia versione di Speak Now. Ho registrato questo disco quando 32 (and still growing up, now) (e stavo ancora crescendo, citazione della canzone Innocent, NDR) e non vedo l’ora di svelarvelo il 7 Luglio.

Molti pensavano che Taylor Swift non avrebbe aggiunto alcuna collaborazione per mantenere che Speak Now (TV) fosse completamente scritto solo da lei, ma la cantante ha annunciato due featuring nel disco, la band Fall Out Boy per il brano inedito Electric Touch e Hayley Williams dei Paramore per Castles Crumbling.

Entrambi gli artisti sono volti molto riconoscibili del punk-rock dei primi anni 2000 ed il loro sound si sposa benissimo con quello che è senza dubbio il disco più rock di Taylor.