Taylor Swift e Matty Healy avvistati insieme. È ufficiale?

Taylor Swift e Matty Healy sono ufficialmente una coppia? La cantante americana ed il frontman dei The 1975, dopo giorni di speculazioni, sembrano aver confermato tutti i rumor quando sono stato avvistati mano nella mano a New York.

Taylor Swift e Matty Healy stanno insieme?

Ormai sembra innegabile che qualcosa di importante stia accadendo tra i due artisti: da quando sono usciti i primi rumor su una possibile relazione tra due, hanno condiviso sei concerti, due avvistamenti ufficiali insieme e vari momenti rubati dai paparazzi. Ultimo, ma non per importanza, quando sono stati fotografati uscire insieme dallo studio di registrazione Electric Lady a New York (15 Maggio) dopo un evento con altri artisti. Camminava insieme verso la macchina e Matty ha appoggiato la mano sulla schiena di Taylor per accompagnarla all’auto.

Taylor Swift e Matty Healy, do The 1975, juntos nos Estados Unidos. pic.twitter.com/QOoDNhllq1 — José Norberto Flesch (@jnflesch) May 16, 2023

La prova più evidente, però, è arrivata da una serie di foto rubate pochi giorni prima (11 Maggio) dall’esclusivo club Casa Cipriani, che pare siano anche costate la confisca della tessera ai tre membri che le hanno scattate senza permesso. Nelle immagini Taylor Swift e Matty Healy sono entrati mano nella mano per un pranzo con l’amico e collaboratore di entrambi Jack Antonoff e la fidanzata di lui, l’attrice Margaret Qualley.

TAYLOR SWIFT AND MATTY HEALY ARE OUT IN PUBLIC HOLDING HANDS AND JACK ANTONOFF IS THIRD WHEELING#TSTheErasTour pic.twitter.com/zUsSn1Gd7U — taylorflorals (@taylorssflorals) May 11, 2023

Come abbiamo anticipato, Matt ha partecipato a sei tappe dell’Eras Tour di Taylor durante i quali ha suonato con Phoebe Bridgers, cantato e ballato con gli amici della cantante ed anche guardato le esibizioni insieme ai genitori della presunta fidanzata.

Taylor Swift e Matty Healy – sono già stati insieme?

Il rapporto tra Taylor Swift e Matty Healy non è una novità per i fan di entrambi gli artisti. Nel 2014 Taylor Swift è stata avvistata per la prima volta con indosso una maglietta della band di lui, The 1975, per le strade di New York; la cantante e la sua ormai ex amica Karly Kloss erano anche state avvistate insieme ad un concerto del gruppo. Anche Matty aveva restituito il favore indossando una t-shirt del disco 1989 di Taylor durante una performance.

Ai tempi erano circolate voci su una possibile storia tra i due, ma erano state negate spiegando che lei era solo una grande fan dei The 1975; negli anni sono rimasti in rapporti amichevoli, ma a quanto pare, hanno ripreso i contatti grazie a Jack Antonoff. Lo storico produttore ed amico intimo di Taylor, infatti, ha lavorato anche all’ultimo album della band di Matty, Being funny in a foreign language. Attraverso questa connessione i due sarebbero ritornati nella vita l’uno dell’altra.

Taylor e Matty hanno condiviso il palco a Gennaio 2023 quando lei ha fatto un’apparizione a sorpresa al concerto dei The 1975, dove ha anche cantato per la prima volta live il suo singolo Anti-Hero.

