Taylor Swift – Speak Now (Taylor’s Version): audio, testo, traduzione e significato

Taylor Swift ha pubblicato il 7 Luglio l’attesissimo Speak Now (Taylor’s Version) e la titletrack è una delle canzoni contenute nel disco originale di cui possiamo sentire la nuova versione. Si tratta del suo terzo album riregistrato che si aggiunge alle “Taylor’s Version” dopo Fearless e Red continuando il suo percorso di re-incisione della prima parte della sua discografia.

Mine (Taylor’s Version) – Significato della canzone:

Speak Now teletrasporta l’ascoltatore in un sogno ad occhi aperti dove la protagonista immagina di interrompere il matrimonio di un suo ex che sta per sposare una donna che non lo tratta bene; “Speak Now” Si riferisce ad una formula matrimoniale molto diffusa negli Stati Uniti, dove il parroco, prima di portare a termine il rito, è solito dire: “Chi ritiene che questo matrimonio non debba svolgersi, parli ora o taccia per sempre”.

Molti fan pensano che la canzone sia stata ispirata da Hayley Williams dei Paramore, che ha partecipato al matrimonio dell’ex fidanzato ed ex membro della band Josh Farro nell’aprile del 2010. E’ confermato che Taylor ha scritto la canzone sul fidanzato del liceo di una sua amica e le due cantanti sono diventate molto amiche proprio in quel periodo ed è possibile che questa esperienza di Hayley abbia ispirato l’inguaribile romantica collega ad immaginare un finale alternativo a questa storia.

Il messaggio segreto per questa canzone contenuto nel libretto dei testi era “You always regret what you don’t say”, ti penti sempre di quello che non dici.

Ascolta qui la canzone:

Testo:

[Verse 1]

I am not the kind of girl

Who should be rudely bargin’ in on a white veil occasion

But you are not the kind of boy

Who should be marrying the wrong girl

I sneak in and see your friends

And her snotty little family all dressed in pastel

And she is yelling at a bridesmaid

Somewhere back inside a room

Wearin’ a gown shaped like a pastry

[Pre-Chorus]

This is surely not what you thought it would be

I lose myself in a daydream

Where I stand and say

[Chorus]

Don’t say yes, run away now

I’ll meet you when you’re out

Of the church, at the back door

Don’t wait or say a single vow

You need to hear me out

And they said, “Speak now”

[Verse 2]

Fond gestures are exchanged

And the organ starts to play a song that sounds like a death march

And I am hiding in the curtains

It seems that I was uninvited by your lovely bride-to-be

[Pre-Chorus]

She floats down the aisle like a pageant queen

But I know you wish it was me

You wish it was me, don’t you?

[Chorus]

Don’t say yes, run away now

I’ll meet you when you’re out

Of the church, at the back door

Don’t wait or say a single vow

You need to hear me out

And they said, “Speak now”

Don’t say yes, run away now (Run away now)

I’ll meet you when you’re out

Of the church, at the back door

Don’t wait or say a single vow (Say a single vow)

Your time is running out

And they said, “Speak now”

[Post-Chorus]

Ooh (Run away now), la

Ooh (Say a single vow), ooh

[Bridge]

I hear the preacher say

“Speak now or forever hold your peace”

There’s the silence, there’s my last chance

I stand up with shaky hands, all eyes on me

Horrified looks from everyone in the room

But I’m only lookin’ at you

[Verse 3]

I am not the kind of girl

Who should be rudely bargin’ in on a white veil occasion

But you are not the kind of boy

Who should be marrying the wrong girl, haha

[Chorus]

So, don’t say yes, run away now

I’ll meet you when you’re out

Of the church, at the back door

Don’t wait or say a single vow

You need to hear me out

They said, “Speak now”

And you say, “Let’s run away now (Run away now)

I’ll meet you when I’m out

Of my tux, at the back door

Baby, I didn’t say my vows (Say a single vow)

So glad you were around

When they said, ‘Speak now'”

Speak Now (Taylor’s Version) – traduzione:

Non sono il tipo di ragazza

Che dovrebbe irrompere bruscamente un matrimonio.

Ma tu non sei il tipo di ragazzo

Che dovrebbe essere in procinto di sposare la ragazza sbagliata.

Sono entrata furtivamente e ho visto i tuoi amici

E la famiglia altezzosa di lei, tutti vestiti in colori pastello.

E lei sta urlando contro a una damigella

Da qualche parte sul retro, dentro una stanza, indossando un abito che ha la forma di un pasticcino.

Questo non è sicuramente quello che tu pensavi sarebbe stato.

Mi sono persa in un sogno ad occhi aperti.

dove io mi alzo in piedi e dico:

Non dire ‘sì’!

Scappa adesso!

Ci vedremo all’uscita,

dalla porta sul retro della chiesa.

Non aspettare e non dire i voti

Devi ascoltarmi,

e hanno detto ‘parli ora’.

Vengono scambiati gesti divertenti

E l’organo inizia a suonare una canzone

che sembra una marcia funebre

E mi sto nascondendo dietro le tende

Sembra che io non sia gradita alla tua futura sposa.

Lei fluttua per la navata come una regina di bellezza.

Ma io so che tu vorresti che fossi io, Vorresti che fossi io

…vero?

Non dire ‘sì’!

Scappa adesso!

Ci vedremo all’uscita,

dalla porta sul retro della chiesa.

Non aspettare e non dire i voti

Devi ascoltarmi,

e hanno detto ‘parli ora’.

x2

Ooooh la la la oh

ooooh la la la oh

Sento il prete dire

“Parli ora, o taccia per sempre”

C’è il silenzio

E’ la mia ultima opportunità

Mi alzo con le mani tremanti

Tutti gli occhi su di me

ci sono sguardi sconvolti verso di me, da chiunque nella stanza

Ma io sto guardando te

Non sono il tipo di ragazza

Che dovrebbe irrompere bruscamente ad un matrimonio.

Ma tu non sei il tipo di ragazzo

Che dovrebbe essere in procinto di sposare la ragazza sbagliata.

Non dire ‘sì’!

Scappa adesso!

Ci vedremo all’uscita,

dalla porta sul retro della chiesa.

Non aspettare e non dire i voti

Devi ascoltarmi,

e hanno detto ‘parli ora’.

E tu dici:

Scappiamo ora

Ci vedremo all’uscita

dalla porta sul retro della chiesa.

Hey hey, non ho detto i miei voti

Sono contento che tu sia stata lì

quando hanno detto ‘parli ora’*

Speak Now (Taylor’s Version):

La cantante ha svelato la tracklist e la copertina del retro del disco sui con un su i suoi canali social:

Sono MOLTO emozionata di mostrarvi la cover posteriore di Speak Now (mia versione) che include le canzone dal vault e collaborazioni con Hayley Williams dei @paramore e @falloutboy. Visto che in Speak Now era molto importante la scrittura delle canzoni, ho deciso di rivolgermi agli artisti che mi hanno influenzato in modo più potente come cantautori in quel periodo e gli ho chiesto di cantare nei disco. Sono stati davvero fantastici e generosi per aver accettato di sostenere la mia versione di Speak Now. Ho registrato questo disco quando 32 (and still growing up, now) (e stavo ancora crescendo, citazione della canzone Innocent, NDR) e non vedo l’ora di svelarvelo il 7 Luglio.

Molti pensavano che Taylor Swift non avrebbe aggiunto alcuna collaborazione per mantenere che Speak Now (TV) fosse completamente scritto solo da lei, ma la cantante ha annunciato due featuring nel disco, la band Fall Out Boy per il brano inedito Electric Touch e Hayley Williams dei Paramore per Castles Crumbling.

Entrambi gli artisti sono volti molto riconoscibili del punk-rock dei primi anni 2000 ed il loro sound si sposa benissimo con quello che è senza dubbio il disco più rock di Taylor.