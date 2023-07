Taylor Swift – Last Kiss (Taylor’s Version): audio, testo, traduzione e significato

Taylor Swift ha pubblicato il 7 Luglio l’attesissimo Speak Now (Taylor’s Version) e Last Kiss (Taylor’s Version) è una delle canzoni contenute nel disco originale di cui possiamo sentire la nuova versione. Si tratta del suo terzo album riregistrato che si aggiunge alle “Taylor’s Version” dopo Fearless e Red continuando il suo percorso di re-incisione della prima parte della sua discografia.

Last Kiss (Taylor’s Version) – Significato della canzone:

Taylor ha detto che Last Kiss è la canzone più triste che abbia mai scritto. In questa ballata emotiva, infatti, descrive la fine della relazione con Joe Jonas dei Jonas Brothers che l’ha lasciata improvvisamente con una telefonata di 17 secondi. Mentre Forever & Always la mostra arrabbiata e confusa sui motivi della rottura, questa canzone parla della malinconia e nostalgia che ha seguito l’addio. Pensando l’ultimo bacio che si sono scambiati, pensa anche anche tutta la relazione ed i momenti più belli.

Il messaggio segreto diceva “Forever and always” citando chiaramente il brano di Fearless dedicato alla fine della storia con il famoso ex.

Ascolta la canzone:

Testo:

[Verse 1]

I still remember the look on your face

Lit through the darkness at 1:58

The words that you whispered for just us to know

You told me you loved me

So why did you go away?

Away

[Verse 2]

I do recall now, the smell of the rain

Fresh on the pavement

I ran off the plane

That July ninth, the beat of your heart

It jumps through your shirt

I can still feel your arms

[Pre-Chorus]

But now I’ll go

Sit on the floor wearing your clothes

All that I know is I don’t know

How to be something you miss

[Chorus]

I never thought we’d have a last kiss

Never imagined we’d end like this

Your name, forever the name on my lips

[Verse 3]

I do remember the swing of your step

The life of the party, you’re showing off again

And I’d roll my eyes and then you’d pull me in

I’m not much for dancing, but for you, I did

Because I love your handshake, meeting my father

I love how you walk with your hands in your pockets

How you’d kiss me when I was in the middle of saying something

There’s not a day I don’t miss those rude interruptions

[Pre-Chorus]

And I’ll go

Sit on the floor wearing your clothes

All that I know is I don’t know

How to be something you miss

[Chorus]

I never thought we’d have a last kiss

I never imagined we’d end like this

Your name, forever the name on my lips, ooh

[Bridge]

So I’ll watch your life in pictures like I used to watch you sleep

And I feel you forget me like I used to feel you breathe

And I’ll keep up with our old friends

Just to ask them how you are

Hope it’s nice where you are

And I hope the sun shines and it’s a beautiful day

And something reminds you you wish you had stayed

You can plan for a change in the weather and time

But I never planned on you changing your mind

[Pre-Chorus]

So, I’ll go

Sit on the floor wearing your clothes

All that I know is I don’t know

How to be something you miss

[Chorus]

I never thought we’d have a last kiss

Never imagined we’d end like this

Your name, forever the name on my lips

[Outro]

Just like our last kiss

Forever the name on my lips

Forever the name on my lips

Just like our last

Last Kiss (Taylor’s Version) – traduzione:

Ricordo ancora lo sguardo sulla tua faccia

Illuminato nel buio all’1:58

Le parole che hai sussurrato

che sappiamo solo noi

Hai detto che mi amavi

quindi perchè sei andato

via?

via?

Adesso ricordo

l’odore della pioggia

Fresca sul pavimento,

corro fuori dall’aereo

Quel 9 Luglio,

il battito del tuo cuore

si sentiva attraverso la tua maglietta,

riesco ancora a sentire le tue braccia

Adesso andrò a sedermi per terra

indossando i tuoi vestiti

Tutto ciò che so è che

non so come essere qualcosa che ti manchi

Non avrei mai pensato che avremmo avuto un ultimo bacio

Non mi sarei mai immaginata che saremmo finiti così

Il tuo nome, per sempre il nome sulle mie labbra

Ricordo ancora

il ritmo dei tuoi passi

La vitalità della festa, ti stai mettendo di nuovo in mostra

E io giro gli occhi e poi

tu mi porti dentro

Non sono molto brava a ballare

ma per te l’ho fatto

Perchè amo la tua stretta di mano,

quando incontri mio padre

Amo come cammini con le mani in tasca

Come mi baciavi quando ero nel bel mezzo di dire qualcosa

Non c’è un giorno in cui non mi manchino quelle rudi interruzioni

Adesso andrò a sedermi per terra

indossando i tuoi vestiti

Tutto ciò che so è che

non so come essere qualcosa che ti manchi

Non avrei mai pensato che avremmo avuto un ultimo bacio

Non mi sarei mai immaginata che saremmo finiti così

Il tuo nome, per sempre il nome sulle mie labbra

Così ti guarderò vivere nelle foto allo stesso modo in cui ero solita guardarti dormire

E sentirò che mi hai dimenticata comeero solita sentire il tuo respiro

E manterrò i contatti con i tuoi vecchi amici solo per chiedere loro come stai

Spero sia bello dove sei

E spero che il sole splenda

e che sia una bellissima giornata

E che qualcosa ti ricordi,

che vorresti essere rimasto

Tu puoi pianificare un cambiamento nel clima e nel tempo

Ma io non ho mai pianificato che tu cambiassi idea

Quindi andrò a sedermi per terra indossando i tuoi vestiti

indossando i tuoi vestiti

Tutto ciò che so è che

non so come essere qualcosa che ti manchi

Non avrei mai pensato che avremmo avuto un ultimo bacio

Non mi sarei mai immaginata che saremmo finiti così

Il tuo nome, per sempre il nome sulle mie labbra

Semplicemente il nostro ultimo bacio

Per sempre il nome sulle mia labbra

Per sempre il nome sulle mia labbra

Semplicemente il nostro ultimo

Speak Now (Taylor’s Version):

La cantante ha svelato la tracklist e la copertina del retro del disco sui con un su i suoi canali social:

Sono MOLTO emozionata di mostrarvi la cover posteriore di Speak Now (mia versione) che include le canzone dal vault e collaborazioni con Hayley Williams dei @paramore e @falloutboy. Visto che in Speak Now era molto importante la scrittura delle canzoni, ho deciso di rivolgermi agli artisti che mi hanno influenzato in modo più potente come cantautori in quel periodo e gli ho chiesto di cantare nei disco. Sono stati davvero fantastici e generosi per aver accettato di sostenere la mia versione di Speak Now. Ho registrato questo disco quando 32 (and still growing up, now) (e stavo ancora crescendo, citazione della canzone Innocent, NDR) e non vedo l’ora di svelarvelo il 7 Luglio.

Molti pensavano che Taylor Swift non avrebbe aggiunto alcuna collaborazione per mantenere che Speak Now (TV) fosse completamente scritto solo da lei, ma la cantante ha annunciato due featuring nel disco, la band Fall Out Boy per il brano inedito Electric Touch e Hayley Williams dei Paramore per Castles Crumbling.

Entrambi gli artisti sono volti molto riconoscibili del punk-rock dei primi anni 2000 ed il loro sound si sposa benissimo con quello che è senza dubbio il disco più rock di Taylor.