Taylor Swift – Innocent (Taylor’s Version): audio, testo, traduzione e significato

Taylor Swift ha pubblicato il 7 Luglio l'attesissimo Speak Now (Taylor's Version). Si tratta del suo terzo album riregistrato che si aggiunge alle "Taylor's Version" dopo Fearless e Red continuando il suo percorso di re-incisione della prima parte della sua discografia.

Innocent (Taylor’s Version) – Significato della canzone:

Innocent è la prima canzone che Taylor Swift ha scritto parlando di Kanye West e l’ha scritta dopo che lui ha invaso il palco durante la premiazione ai Video Music Awards del 2009 dopo che lei ha vinto per il video di You Belong With Me. Nella canzone perdona Kanye, dicendo che non sarà questo incidente a definirlo come persona. Innocent parla di imparare dai propri errori e diventare migliore da essi, purtroppo per Kanye non è stato così.

Il messaggio segreto diceva “Life is full of little interruptions”, La vita è piena di piccole interruzioni.

Testo:

[Verse 1]

I guess you really did it this time

Left yourself in your war path

Lost your balance on a tightrope

Lost your mind trying to get it back

[Pre-Chorus]

Wasn’t it easier in your lunchbox days?

Always a bigger bed to crawl into

Wasn’t it beautiful when you believed in everything

And everybody believed in you?

[Chorus]

It’s alright, just wait and see

Your string of lights are still bright to me, oh

Who you are is not where you’ve been

You’re still an innocent

You’re still an innocent

[Verse 2]

Did some things you can’t speak of

But at night, you live it all again

You wouldn’t be shattered on the floor now

If only you had seen what you know now then

[Pre-Chorus]

Wasn’t it easier in your firefly-catching days?

When everything out of reach

Someone bigger brought down to you

Wasn’t it beautiful running wild ‘til you fell asleep

Before the monsters caught up to you?

[Chorus]

It’s alright, just wait and see

Your string of lights are still bright to me, oh

Who you are is not where you’ve been

You’re still an innocent

It’s okay, and life is a tough crowd

Thirty-two and still growing up now

Who you are is not what you did

You’re still an innocent

[Bridge]

Time turns flames to embers

You’ll have new Septembers

Every one of us has messed up, too, ooh

Minds change like the weather

I hope you remember

Today is never too late to be brand new, oh

[Chorus]

It’s alright, just wait and see

Your string of lights is still bright to me, oh

Who you are is not where you’ve been

You’re still an innocent

It’s okay, and life is a tough crowd

Thirty-two and still growing up now

Who you are is not what you did

You’re still an innocent

You’re still an innocent

[Outro]

Lost your balance on a tightrope, oh

It’s never too late to get it back

Innocent (Taylor’s Version) – traduzione:

Io credo che tu ce l’abbia fatta veramente questa volta

Sei rimasto sul sentiero di guerra

Hai perso l’equilibrio su una fune

Hai perso la tua mente cercando di riprenderlo

Non era più facile nei tuoi giorni spensierati?

Sempre un letto più grande per infilarsi dentro

Non era bello quando credevi a tutto?

E tutti credevano in te?

È tutto okay, solo aspetta e vedrai

Le tue file di luci sono ancora illuminate per me

Oh, non è il luogo in cui sei stato a definire chi sei

Tu sei ancora un innocente

Tu sei ancora un innocente

Ci sono molte cose di cui non puoi parlare

Ma stanotte vivrai di nuovo

Tu saresti a pezzi sul pavimento ora

Se solo tu avessi cantato allora cosa sai ora

Non era facile nel tuoi giorni a caccia di lucciole?

E tutto era fuori portata, qualcuno più grande ti buttò a terra

Non era bello correre selvaggiamente fino a che non ti addormenti?

Prima che i mostri ti catturassero?

È tutto okay, solo aspetta e vedrai

Le tue file di luci sono ancora illuminate per me

Oh, non è il luogo in cui sei stato a definire chi sei

Tu sei ancora un innocente

È okay, la vita è una folla difficile

32, e ancora crescerò ora

Non è cosa hai fatto a definire chi sei

Tu sei ancora un innocente

Il tempo trasforma le fiamme in braci

Tu avrai nuovi settembri

Ognuno di noi ha fatto molti casini

Le vite cambiano come il tempo

Spero che tu ricorderai

Oggi non è troppo tardi per

Essere una persona nuova

È tutto okay, solo aspetta e vedrai

Le tue file di luci sono ancora illuminate per me

Oh, non è il luogo in cui sei stato a definire chi sei

Tu sei ancora un innocente

È okay, la vita è una folla difficile

32, e ancora crescerò ora

Non è cosa hai fatto a definire chi sei

Tu sei ancora un innocente

Speak Now (Taylor’s Version):

La cantante ha svelato la tracklist e la copertina del retro del disco sui con un su i suoi canali social:

Sono MOLTO emozionata di mostrarvi la cover posteriore di Speak Now (mia versione) che include le canzone dal vault e collaborazioni con Hayley Williams dei @paramore e @falloutboy. Visto che in Speak Now era molto importante la scrittura delle canzoni, ho deciso di rivolgermi agli artisti che mi hanno influenzato in modo più potente come cantautori in quel periodo e gli ho chiesto di cantare nei disco. Sono stati davvero fantastici e generosi per aver accettato di sostenere la mia versione di Speak Now. Ho registrato questo disco quando 32 (and still growing up, now) (e stavo ancora crescendo, citazione della canzone Innocent, NDR) e non vedo l’ora di svelarvelo il 7 Luglio.

Molti pensavano che Taylor Swift non avrebbe aggiunto alcuna collaborazione per mantenere che Speak Now (TV) fosse completamente scritto solo da lei, ma la cantante ha annunciato due featuring nel disco, la band Fall Out Boy per il brano inedito Electric Touch e Hayley Williams dei Paramore per Castles Crumbling.

Entrambi gli artisti sono volti molto riconoscibili del punk-rock dei primi anni 2000 ed il loro sound si sposa benissimo con quello che è senza dubbio il disco più rock di Taylor.