Taylor Swift – Enchanted (Taylor’s Version): audio, testo, traduzione e significato

Taylor Swift ha pubblicato il 7 Luglio l’attesissimo Speak Now (Taylor’s Version) e Enchanted (Taylor’s Version) è una delle canzoni contenute nel disco originale di cui possiamo sentire la nuova versione. Si tratta del suo terzo album riregistrato che si aggiunge alle “Taylor’s Version” dopo Fearless e Red continuando il suo percorso di re-incisione della prima parte della sua discografia.

Enchanted (Taylor’s Version) – Significato della canzone:

In Enchanted Taylor parla della cotta che si era presa per Adam Young di Owl City, con il quale si era scambiata una serie di email; si sono finalmente incontrati a New York City e lei è stata subito “wonderstruck”, ma aveva paura che lui fosse innamorato di qualcun altra. La canzone, sia a livello melodico che nel testo, sembra una vera e propria fiaba.

Owl City ha fatto una cover della canzone per “rispondere” e dare la sua versione, confermando che anche lui aveva una cotta per Taylor, confessione alla quale, però, lei non ha mai risposto ufficialmente.

Inizialmente Enchanted doveva essere il titolo del disco, ma Scott Borchetta ha suggerito di avere un titolo più maturo che rappresentasse meglio il disco.

Il messaggio segreto per questa canzone contenuto nel libretto dei testi era “Adam”.

Ascolta la canzone:

Testo:

[Verse 1]

There I was again tonight

Forcing laughter, faking smiles

Same old tired, lonely place

Walls of insincerity

Shifting eyes and vacancy

Vanished when I saw your face

All I can say is it was enchanting to meet you

[Verse 2]

Your eyes whispered, “Have we met?”

Across the room, your silhouette

Starts to make its way to me

The playful conversation starts

Counter all your quick remarks

Like passing notes in secrecy

And it was enchanting to meet you

All I can say is I was enchanted to meet you

[Chorus]

This night is sparklin’, don’t you let it go

I’m wonderstruck, blushin’ all the way home

I’ll spend forever wonderin’ if you knew

I was enchanted to meet you

[Verse 3]

The lingering question kept me up

2AM, who do you love?

I wonder ‘til I’m wide awake

And now, I’m pacing back and forth

Wishing you were at my door

I’d open up and you would say

“Hey, it was enchanting to meet you”

All I know is I was enchanted to meet you

[Chorus]

This night is sparklin’, don’t you let it go

I’m wonderstruck, blushin’ all the way home

I’ll spend forever wonderin’ if you knew

This night is flawless, don’t you let it go

I’m wonderstruck, dancing around all alone

I’ll spend forever wonderin’ if you knew

I was enchanted to meet you

[Bridge]

This is me praying that

This was the very first page

Not where the storyline ends

My thoughts will echo your name

Until I see you again

These are the words I held back

As I was leaving too soon

I was enchanted to meet you

Please, don’t be in love with someone else

Please, don’t have somebody waiting on you

Please, don’t be in love with someone else (Ooh)

Please, don’t have somebody waiting on you (Ooh, oh)

[Chorus]

This night is sparklin’, don’t you let it go

I’m wonderstruck, blushin’ all the way home

I’ll spend forever wonderin’ if you knew

This night is flawless (Please, don’t be in love with someone else)

Don’t you let it go

I’m wonderstruck (Please, don’t have somebody waiting on you)

Dancing around all alone

I’ll spend forever (Please, don’t be in love with someone else)

Wonderin’ if you knew

I was enchanted to meet you

[Outro]

Please, don’t be in love with someone else

Please, don’t have somebody waiting on you

Enchanted (Taylor’s Version) – traduzione:

Ero di nuovo là, questa notte

A forzare le risate, fingendo sorrisi

Lo stesso vecchio stanco, luogo solitario

Mura di menzogne

Occhi vaganti e indifferenza

Sono scomparsi quando ho visto il tuo volto

Tutto quello che posso vedere, è che è stato incantevole incontrarti

I tuoi occhi sussurrarono ‘ci siamo già incontrati?

Attraverso la stanza, la tua figura

Comincia a farsi strada verso di me

La conversazione inizia giocosa

Incalzo tutte le tue osservazioni veloci

Come note passate in segreto

Ed è stato incantevole incontrarti

Tutto quello che posso dire è che ero

incantata di conoscerti

Questa notte è scintillante

Non lasciarla andare

Sono meravigliata

Arrossendo per tutta la strada verso casa

Passerò la vita a chiedermi se tu sapevi che

Che ero incantata di averti incontrato

Una domanda persistente mi teneva sveglia

02:00, chi ami?

Me lo chiedo fino a che sono ben sveglia

So che sto camminando avanti e indietro

Desiderando che tu sia alla mia porta

Io aprirei e tu diresti ‘hey’

E’ stato incantevole incontrarti

Tutto quello che so è che ero

incantata di conoscerti

Questa notte è scintillante

Non lasciarla andare

Sono super meravigliata

Arrossendo per tutta la strada verso casa

Passerò la vita a chiedermi se tu sapevi che

Questa notte è perfetta

Non lasciarla andare

Sono super meravigliata

Danzando in cerchio tutta sola

Passerò l’eternità domandandomi se tu sapessi

Che ero incantata di averti incontrato

Questa sono io che prego che

questa sia la prima pagina

Non dove la storia finisce

I miei pensieri faranno la eco al tuo nome

Fino a quando non ti rivedrò

Queste sono le parole che ho trattenuto

quando ti ho lasciato troppo presto

Che ero incantata di averti incontrato

Ti prego, essere innamorato di qualcun altro

Ti prego, non avere qualcuno che ti aspetta (2x)

Questa notte è scintillante

Non lasciarla andare

Sono super meravigliata

Arrossendo per tutta la strada verso casa

Passerò la vita a chiedermi se tu sapevi che

Questa notte è perfetta

Non lasciarla andare

Sono super meravigliata

Danzando in cerchio tutta sola

Passerò l’eternità domandandomi se tu sapessi

Che ero incantata di averti incontrato

Ti prego, essere innamorato di qualcun altro

Ti prego, non avere qualcuno che ti aspetta

Speak Now (Taylor’s Version):

La cantante ha svelato la tracklist e la copertina del retro del disco sui con un su i suoi canali social:

Sono MOLTO emozionata di mostrarvi la cover posteriore di Speak Now (mia versione) che include le canzone dal vault e collaborazioni con Hayley Williams dei @paramore e @falloutboy. Visto che in Speak Now era molto importante la scrittura delle canzoni, ho deciso di rivolgermi agli artisti che mi hanno influenzato in modo più potente come cantautori in quel periodo e gli ho chiesto di cantare nei disco. Sono stati davvero fantastici e generosi per aver accettato di sostenere la mia versione di Speak Now. Ho registrato questo disco quando 32 (and still growing up, now) (e stavo ancora crescendo, citazione della canzone Innocent, NDR) e non vedo l’ora di svelarvelo il 7 Luglio.

Molti pensavano che Taylor Swift non avrebbe aggiunto alcuna collaborazione per mantenere che Speak Now (TV) fosse completamente scritto solo da lei, ma la cantante ha annunciato due featuring nel disco, la band Fall Out Boy per il brano inedito Electric Touch e Hayley Williams dei Paramore per Castles Crumbling.

Entrambi gli artisti sono volti molto riconoscibili del punk-rock dei primi anni 2000 ed il loro sound si sposa benissimo con quello che è senza dubbio il disco più rock di Taylor.