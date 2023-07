Taylor Swift – Ours (Taylor’s Version): audio, testo, traduzione e significato

Taylor Swift ha pubblicato il 7 Luglio l’attesissimo Speak Now (Taylor’s Version) e Ours (Taylor’s Version) è una delle canzoni contenute nel disco originale di cui possiamo sentire la nuova versione. Si tratta del suo terzo album riregistrato che si aggiunge alle “Taylor’s Version” dopo Fearless e Red continuando il suo percorso di re-incisione della prima parte della sua discografia.

Ours (Taylor’s Version) – Significato della canzone:

Parlando di Ours, Taylor aveva detto che parla di una ragazzo che tutti pensavano che non fosse giusto per lei… forse John Mayer (?!); ha scritto questa canzone per cantarla per lui per dimostrargli che “non importa di quello che dicono gli altri, non mi importa dei tuoi tatuaggi, dello spazio che hai tra i denti. Ti amo per quello che sei”.

Ascolta la canzone:

Testo:

[Verse 1]

Elevator buttons and morning air

Strangers’ silence makes me want to take the stairs

If you were here, we’d laugh about their vacant stares

But right now, my time is theirs

Seems like there’s always someone who disapproves

They’ll judge it like they know about me and you

And the verdict comes from those with nothing else to do

The jury’s out, but my choice is you

[Chorus]

So don’t you worry your pretty little mind

People throw rocks at things that shine

And life makes love look hard

The stakes are high, the water’s rough

But this love is ours

[Verse 2]

You never know what people have up their sleeves

Ghosts from your past gonna jump out at me

Lurking in the shadows with their lip gloss smiles

But I don’t care, ‘cause right now, you’re mine

And you’ll say

[Chorus]

Don’t you worry your pretty little mind

People throw rocks at things that shine

And life makes love look hard

The stakes are high, the water’s rough

But this love is ours

[Bridge]

And it’s not theirs to speculate if it’s wrong and

Your hands are tough, but they are where mine belong and

I’ll fight their doubt and give you faith with this song for you

‘Cause I love the gap between your teeth

And I love the riddles that you speak

And any snide remarks from my father about your tattoos

Will be ignored, ‘cause my heart is yours

[Chorus]

So don’t you worry your pretty little mind

People throw rocks at things that shine

And life makes love look hard

Don’t you worry your pretty little mind

People throw rocks at things that shine

But they can’t take what’s ours

They can’t take what’s ours

The stakes are high, the water’s rough

But this love is ours

Ours (Taylor’s Version) – traduzione:

I pulsanti dell’ascensore nell’aria mattutina

Il silenzio degli sconosciuti mi fa venire voglia di prendere le scale

Se fossi qui avremmo riso dei loro sguardi persi

Ma in questo momento il mio tempo è il loro

Sembra che ci sia sempre qualcuno che disapprova

Lo giudicheranno come se sapessero di me e te

E il verdetto viene da quelli che non hanno altro da fare

La giuria è fuori, la mia scelta sei tu

Quindi non preoccupare la tua piccola mente carina

Le persone gettano rocce alle cose che brillano

E la vita fa sembrare l’amore difficile

la posta in gioco è alta, l’acqua è ruvida

Ma questo amore è nostro

Non sai mai cosa le persone hanno nelle loro mani che

I fantasmi del tuo passato stanno per saltarmi addosso

in agguato nelle ombre con i loro sorrisi di lucidalabbra

Ma non mi importa perché ora sei mio

E dirai

Non preoccupare la tua piccola mente carina

Le persone gettano rocce alle cose che brillano

E la vita fa sembrare l’amore difficile

la posta in gioco è alta, l’acqua è ruvida

Ma questo amore è nostro

E non sta a loro pensare

Se è sbagliato e

le tue mani sono forti

ma sono dove le mie appartengono e

Combatterò quel dubbio e ti darò fiducia

Con questa canzone per te

Perché amo lo spazio tra i tuoi denti

E amo gli indovinelli che dici

E qualsiasi commento sprezzante di mio padre sui tuoi tatuaggi verrà ignorato

Perché il mio cuore è tuo

Quindi non preoccupare la tua piccola mente carina

Le persone gettano rocce alle cose che brillano

E la vita fa sembrare l’amore difficile

Non preoccupare la tua piccola mente carina

Le persone gettano rocce alle cose che brillano

Ma non possono prendersi ciò che è nostro

Non possono prendersi ciò che è nostro

la posta in gioco è alta, l’acqua è ruvida

Ma questo amore è nostro

Speak Now (Taylor’s Version):

La cantante ha svelato la tracklist e la copertina del retro del disco sui con un su i suoi canali social:

Sono MOLTO emozionata di mostrarvi la cover posteriore di Speak Now (mia versione) che include le canzone dal vault e collaborazioni con Hayley Williams dei @paramore e @falloutboy. Visto che in Speak Now era molto importante la scrittura delle canzoni, ho deciso di rivolgermi agli artisti che mi hanno influenzato in modo più potente come cantautori in quel periodo e gli ho chiesto di cantare nei disco. Sono stati davvero fantastici e generosi per aver accettato di sostenere la mia versione di Speak Now. Ho registrato questo disco quando 32 (and still growing up, now) (e stavo ancora crescendo, citazione della canzone Innocent, NDR) e non vedo l’ora di svelarvelo il 7 Luglio.

Molti pensavano che Taylor Swift non avrebbe aggiunto alcuna collaborazione per mantenere che Speak Now (TV) fosse completamente scritto solo da lei, ma la cantante ha annunciato due featuring nel disco, la band Fall Out Boy per il brano inedito Electric Touch e Hayley Williams dei Paramore per Castles Crumbling.

Entrambi gli artisti sono volti molto riconoscibili del punk-rock dei primi anni 2000 ed il loro sound si sposa benissimo con quello che è senza dubbio il disco più rock di Taylor.