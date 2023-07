Taylor Swift – The Story Of Us (Taylor’s Version): audio, testo, traduzione e significato

Taylor Swift ha pubblicato il 7 Luglio l’attesissimo Speak Now (Taylor’s Version) e The Story Of Us (Taylor’s Version) è una delle canzoni contenute nel disco originale di cui possiamo sentire la nuova versione. Si tratta del suo terzo album riregistrato che si aggiunge alle “Taylor’s Version” dopo Fearless e Red continuando il suo percorso di re-incisione della prima parte della sua discografia.

The Story Of Us (Taylor’s Version) – Significato della canzone:

The Story of Us racconta di un imbarazzante incontro che Taylor ha avuto con il suo ex John Mayer ai CMT Music Awards del 2010, dove entrambi hanno cercato di ignorarsi. Ai tempi aveva spiegato USA Today di aver pensato al concept per questa canzone dopo essere tornata a casa da un evento ed aver detto a sua mamma di essersi sentita “che era sola in una stanza piena di gente” per tutta la sera.

Il messaggio segreto per questa canzone contenuto nel libretto dei testi era “CMT Award” alludendo proprio alla sera in cui ha incontrato John Mayer per la prima volta dopo la fine della loro tormentata relazione.

Ascolta la canzone:

Testo:

[Verse 1]

I used to think one day, we’d tell the story of us

How we met and the sparks flew instantly

And people would say, “They’re the lucky ones”

I used to know my place was the spot next to you

Now, I’m searching the room for an empty seat

‘Cause lately, I don’t even know what page you’re on

[Pre-Chorus]

Oh, a simple complication

Miscommunications lead to fallout

So many things that I wish you knew

So many walls up, I can’t break through

[Chorus]

Now, I’m standin’ alone in a crowded room

And we’re not speakin’

And I’m dyin’ to know

Is it killin’ you like it’s killin’ me? Yeah

I don’t know what to say since the twist of fate

When it all broke down

And the story of us looks a lot like a tragedy now

[Post-Chorus]

Next chapter

[Verse 2]

How’d we end up this way?

See me nervously pulling at my clothes and trying to look busy

And you’re doin’ your best to avoid me

I’m starting to think, one day, I’ll tell the story of us

How I was losing my mind when I saw you here

But you held your pride like you should’ve held me

[Pre-Chorus]

Oh, I’m scared to see the ending

Why are we pretending this is nothin’?

I’d tell you I miss you, but I don’t know how

I’ve never heard silence quite this loud

[Chorus]

Now, I’m standin’ alone in a crowded room

And we’re not speakin’

And I’m dyin’ to know

Is it killin’ you like it’s killin’ me? Yeah

I don’t know what to say since the twist of fate

When it all broke down

And the story of us looks a lot like a tragedy now

[Bridge]

This is lookin’ like a contest

Of who can act like they care less

But I liked it better when you were on my side

The battle’s in your hands now

But I would lay my armor down

If you said you’d rather love than fight

[Pre-Chorus]

So many things that you wish I knew

But the story of us might be ending soon

[Chorus]

Now, I’m standin’ alone in a crowded room

And we’re not speakin’

And I’m dyin’ to know

Is it killin’ you like it’s killin’ me? Yeah

And I don’t know what to say since the twist of fate

When it all broke down

And the story of us looks a lot like a tragedy now, now, now

And we’re not speakin’

And I’m dyin’ to know

Is it killin’ you like it’s killin’ me? Yeah

I don’t know what to say since the twist of fate

‘Cause we’re going down

And the story of us looks a lot like a tragedy now

[Outro]

The end

The Story Of Us (Taylor’s Version) – traduzione:

Pensavo che un giorno avremmo raccontato la nostra storia

come ci siamo incontrati

e come la scintilla è scoppiata immediatamente

e le persone dicevano “che fortunati”

ho sempre pensato che il mio posto fosse accanto a te

ed ora sono alla ricerca di un posto nella stanza

perché ultimamente non so nemmeno come siamo messi

oh, una semplice complicazione

le incomprensioni portano alla caduta

ci sono così tante cose vorrei tu sapessi

così tanti muri che non riesco a buttare giù

ora sono in piedi in una stanza affollata

e noi non ci parliamo

e sto morendo dalla voglia di sapere

se ti sta uccidendo

come uccide me

Yeah

non so cosa dire da quando abbiamo complicato il nostro gioco, quando tutto è andato in pezzi

e la nostra storia assomiglia ad una tragedia ora

prossimo capitolo

Come siamo potuti finire così?

Guardami mentre mi stropiccio i vestiti e cerco di sembrare occupata

E tu stai facendo del tuo meglio per evitarmi

Sto iniziando a pensare al giorno che racconterò la nostra storia

Di come ho perso la testa quando t’ho visto qui

Ma tu ti sei preso cura del tuo orgoglio come avresti potuto occuparti di me

Oh ho paura di vedere la fine

Perché facciamo finta che non stia succedendo nulla?

Ti direi che mi manchi ma non so come

Non ho mai sentito un silenzio fare così tanto rumore

ora sono in piedi in una stanza affollata

e noi non parliamo

e sto morendo per sapere

se ti sta uccidendo

come uccide me

Yeah

E non so cosa dire dal momento in cui uno scherzo del destino ha distrutto tutto

e la nostra storia assomiglia ad una tragedia ora

Tutto questo sembra una gara

Di chi si comporta come gliene importasse meno

Ma tu mi piacevi di più quando eri accanto a me

La battaglia è nelle tue mani ora

Ma io deporrei le armi

Se tu dicessi che preferiresti amare invece che combattere

così tante cose che avrei voluto sapere

Ma la nostra storia potrebbe finire presto

ora sono in piedi in una stanza affollata

e noi non parliamo

e sto morendo per sapere

se ti sta uccidendo

come uccide me

Yeah

E non so cosa dire dal momento in cui uno scherzo del destino ha distrutto tutto

e la nostra storia assomiglia ad una tragedia ora

ora, ora, ora

e noi non stiamo parlando

e io sto morendo per sapere se ti sta uccidendo come sta uccidendo me?

Yeah

e io non so che dire dal momento in cui uno scherzo del destino, perché stiamo crollando

e la nostra storia assomiglia ad una tragedia ora

Fine

Speak Now (Taylor’s Version):

La cantante ha svelato la tracklist e la copertina del retro del disco sui con un su i suoi canali social:

Sono MOLTO emozionata di mostrarvi la cover posteriore di Speak Now (mia versione) che include le canzone dal vault e collaborazioni con Hayley Williams dei @paramore e @falloutboy. Visto che in Speak Now era molto importante la scrittura delle canzoni, ho deciso di rivolgermi agli artisti che mi hanno influenzato in modo più potente come cantautori in quel periodo e gli ho chiesto di cantare nei disco. Sono stati davvero fantastici e generosi per aver accettato di sostenere la mia versione di Speak Now. Ho registrato questo disco quando 32 (and still growing up, now) (e stavo ancora crescendo, citazione della canzone Innocent, NDR) e non vedo l’ora di svelarvelo il 7 Luglio.

Molti pensavano che Taylor Swift non avrebbe aggiunto alcuna collaborazione per mantenere che Speak Now (TV) fosse completamente scritto solo da lei, ma la cantante ha annunciato due featuring nel disco, la band Fall Out Boy per il brano inedito Electric Touch e Hayley Williams dei Paramore per Castles Crumbling.

Entrambi gli artisti sono volti molto riconoscibili del punk-rock dei primi anni 2000 ed il loro sound si sposa benissimo con quello che è senza dubbio il disco più rock di Taylor.