Taylor Swift – Dear John (Taylor’s Version): audio, testo, traduzione e significato

Taylor Swift ha pubblicato il 7 Luglio l’attesissimo Speak Now (Taylor’s Version) e Dear John (Taylor’s Version) è una delle canzoni contenute nel disco originale di cui possiamo sentire la nuova versione. Si tratta del suo terzo album riregistrato che si aggiunge alle “Taylor’s Version” dopo Fearless e Red continuando il suo percorso di re-incisione della prima parte della sua discografia.

Dear John (Taylor’s Version) – Significato della canzone:

Dear John è la traccia 5, quindi la più vulnerabile del disco e sicuramente una delle più dirette della sua discografia. Si tratta di una riflessione sulla breve ma intensa relazione che ha avuto con il cantautore John Mayer, che ai tempi aveva 32 anni.

La 19enne Taylor racconta la sua frustrazione per il modo un cui è stata trattata e di come aveva erroneamente ignorato gli avvertimenti delle altre persone che le consigliavano di scappare. Oltre al titolo, la canzone contiene molti riferimenti a John Mayer, tra cui anche la grande differenza di età; Taylor ha anche aggiunto un assolo di chitarra, che è distintivo della musica del collega.

I due si sono conosciuti collaborando alla canzone Half of My Heart, che è uscita quattro mesi prima di Dear John; il cantante ha detto pubblicamente di essersi sentito umiliato dalla canzone ed ha anche risposto in modo piccato con il brano Paper Doll nel 2012. In vista dell’uscita della Taylor’s Version, la cantante ha chiesto ai suoi fan di non prendersela con nessuna delle persone a cui pensano siano ispirate le canzoni del disco.

Il messaggio segreto per questa canzone contenuto nel libretto dei testi era “Loved you from the very first day”, ti ho amato dal primo giorno.

Ascolta la canzone:

Testo:

[Verse 1]

Long were the nights when

My days once revolved around you

Counting my footsteps

Praying the floor won’t fall through again

And my mother accused me of losing my mind

But I swore I was fine

You paint me a blue sky

Then go back and turn it to rain

And I lived in your chess game

But you changed the rules everyday

Wondering which version of you I might get on the phone tonight

Well, I stopped pickin’ up and this song is to let you know why

[Chorus]

Dear John, I see it all now that you’re gone

Don’t you think I was too young to be messed with?

The girl in the dress cried the whole way home

I should’ve known

[Verse 2]

Well, maybe it’s me

And my blind optimism to blame

Or maybe it’s you and your sick need

To give love and take it away

And you’ll add my name to your long list of traitors

Who don’t understand

And I look back in regret how I ignored when they said

“Run as fast as you can”

[Chorus]

Dear John, I see it all now that you’re gone

Don’t you think I was too young to be messed with?

The girl in the dress cried the whole way home

Dear John, I see it all now, it was wrong

Don’t you think nineteen’s too young

To be played by your dark, twisted games when I loved you so?

I should’ve known

[Bridge]

You are an expert at sorry and keeping lines blurry

Never impressed by me acing your tests

All the girls that you’ve run dry have tired lifeless eyes

‘Cause you burned them out

But I took your matches before fire could catch me

So don’t look now

I’m shining like fireworks over your sad empty town

Oh, oh

[Chorus]

Dear John, I see it all now that you’re gone

Don’t you think I was too young to be messed with?

The girl in the dress cried the whole way home

I see it all now that you’re gone

Don’t you think I was too young to be messed with?

The girl in the dress wrote you a song

You should’ve known

[Outro]

You should’ve known

Don’t you think I was too young?

You should’ve known

Dear John (Taylor’s Version) – traduzione:

Lunghe erano le notti quando i miei giorni ruotavano intorno a te

Contando i miei passi

Pregando affinché il pavimento non precipitasse di nuovo

Mia madre mi accusava di star perdendo la testa,

Ma io giuravo di star bene

Mi hai dipinto un cielo azzurro

Poi sei tornato indietro e lo hai trasformato in pioggia

Ho vissuto la tua strategia di scacchi

Ma tu cambiavi le regole ogni giorno

Mi chiedevo con quale versione di te avrei parlato al telefono stanotte

Poi ho smesso di chiedermelo, e questa canzone è per farti sapere il perché

Caro John

Adesso che te ne sei andato vedo tutto chiaro

Non pensi che fossi troppo giovane per essere presa in giro?

La ragazza con il vestito

Pianse per tutto il tragitto verso casa

Avrei dovuto saperlo

Forse da incolpare sono io ed il mio cieco ottimismo

Forse sei tu ed il tuo insano bisogno di dare amore e riprendertelo

Ed aggiungerai il mio nome alla tua lunga lista di traditori che non capiscono

E guarderó indietro e rimpiangeró come ho ignorato quando dicevano “scappa più veloce che puoi”

Caro John

Adesso che te ne sei andato vedo tutto chiaro

Non pensi che fossi troppo giovane per essere presa in giro?

La ragazza con il vestito

Pianse per tutto il tragitto verso casa

Avrei dovuto saperlo

Caro John

Adesso che te ne sei andato vedo tutto chiaro

Non pensi che 19 anni siano pochi per essere manovrata dal tuo gioco malsano, mentre io ti amavo?

Avrei dovuto saperlo

Sei un esperto nelle scuse

e tenere le linee sfocate

Non eri mai impressionato da me che passavo sempre i tuoi test

Tutte le ragazze che hai manovrato

hanno occhi stanchi e privi di vita

Perché le hai bruciate

Ho preso i tuoi fiammiferi prima che il fuoco potesse prendermi

Quindi non guardare adesso

Sto splendendo come i fuochi d’artificio sulla tua triste, vuota città

Caro John

Adesso che te ne sei andato vedo tutto chiaro

Non pensi che fossi troppo giovane per essere presa in giro?

La ragazza con il vestito

Pianse per tutto il tragitto verso casa

Non pensi che fossi troppo giovane per essere presa in giro?

La ragazza nel vestito ti ha scritto una canzone

Avresti dovuto saperlo

Avresti dovuto saperlo

Non pensi che fossi troppo giovane?

Avresti dovuto saperlo

Speak Now (Taylor’s Version):

La cantante ha svelato la tracklist e la copertina del retro del disco sui con un su i suoi canali social:

Sono MOLTO emozionata di mostrarvi la cover posteriore di Speak Now (mia versione) che include le canzone dal vault e collaborazioni con Hayley Williams dei @paramore e @falloutboy. Visto che in Speak Now era molto importante la scrittura delle canzoni, ho deciso di rivolgermi agli artisti che mi hanno influenzato in modo più potente come cantautori in quel periodo e gli ho chiesto di cantare nei disco. Sono stati davvero fantastici e generosi per aver accettato di sostenere la mia versione di Speak Now. Ho registrato questo disco quando 32 (and still growing up, now) (e stavo ancora crescendo, citazione della canzone Innocent, NDR) e non vedo l’ora di svelarvelo il 7 Luglio.

Molti pensavano che Taylor Swift non avrebbe aggiunto alcuna collaborazione per mantenere che Speak Now (TV) fosse completamente scritto solo da lei, ma la cantante ha annunciato due featuring nel disco, la band Fall Out Boy per il brano inedito Electric Touch e Hayley Williams dei Paramore per Castles Crumbling.

Entrambi gli artisti sono volti molto riconoscibili del punk-rock dei primi anni 2000 ed il loro sound si sposa benissimo con quello che è senza dubbio il disco più rock di Taylor.