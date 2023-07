Taylor Swift – Never Grow Up (Taylor’s Version): audio, testo, traduzione e significato

Taylor Swift ha pubblicato il 7 Luglio l’attesissimo Speak Now (Taylor’s Version) e Never Grow Up (Taylor’s Version) è una delle canzoni contenute nel disco originale di cui possiamo sentire la nuova versione. Si tratta del suo terzo album riregistrato che si aggiunge alle “Taylor’s Version” dopo Fearless e Red continuando il suo percorso di re-incisione della prima parte della sua discografia.

Never Grow Up (Taylor’s Version) – Significato della canzone:

Never Grow Up è una canzone dolcissima che parla del non voler crescere troppo velocemente e Taylor l’ha scritta la prima notte che si è ritrovata da sola nel suo primo appartamento da adulta a Nashville, dopo i suoi genitori l’hanno aiutata a trasferirsi.

Il messaggio segreto diceva ” moved out in July”, mi sono trasferita da casa dei miei a Luglio.

Ascolta la canzone:

Testo:

[Verse 1]

Your little hand’s wrapped around my finger

And it’s so quiet in the world tonight

Your little eyelids flutter ‘cause you’re dreaming

So I tuck you in, turn on your favourite nightlight

[Pre-Chorus]

To you, everything’s funny

You got nothing to regret

I’d give all I have, honey

If you could stay like that

[Chorus]

Oh, darling, don’t you ever grow up

Don’t you ever grow up, just stay this little

Oh, darling, don’t you ever grow up

Don’t you ever grow up, it could stay this simple

I won’t let nobody hurt you

Won’t let no one break your heart

And no one will desert you

Just try to never grow up

[Post-Chorus]

Never grow up

[Verse 2]

You’re in the car, on the way to the movies

And you’re mortified your mom’s dropping you off

At fourteen, there’s just so much you can’t do

And you can’t wait to move out someday and call your own shots

[Pre-Chorus]

But don’t make her drop you off around the block

Remember that she’s gettin’ older, too

And don’t lose the way that you dance around

In your PJs getting ready for school

[Chorus]

Oh, darling, don’t you ever grow up

Don’t you ever grow up, just stay this little

Oh, darling, don’t you ever grow up

Don’t you ever grow up, it could stay this simple

No one’s ever burned you

Nothing’s ever left you scarred

And even though you want to

Just try to never grow up

[Bridge]

Take pictures in your mind of your childhood room

Memorize what it sounded like when your dad gets home

Remember the footsteps, remember the words said

And all your little brother’s favorite songs

I just realized everything I have is, someday, gonna be gone

[Verse 3]

So, here I am in my new apartment

In a big city, they just dropped me off

It’s so much colder than I thought it would be

So I tuck myself in and turn my nightlight on

[Chorus]

Wish I’d never grown up

I wish I’d never grown up

Oh, I don’t wanna grow up

Wish I’d never grown up, I could still be little

Oh, I don’t wanna grow up

Wish I’d never grown up, it could still be simple

Oh, darling, don’t you ever grow up

Don’t you ever grow up, just stay this little

Oh, darlin’, don’t you ever grow up

Don’t you ever grow up, it could stay this simple

I won’t let nobody hurt you (Never grow up)

Won’t let no one break your heart

And even though you want to

Please, try to never grow up

[Outro]

Oh, oh (Never grow up)

Don’t you ever grow up

Oh (Never grow up)

Just never grow up

Never Grow Up (Taylor’s Version) – traduzione:

La tua manina è aggrappata intorno al mio dito

Ed è così quieto il mondo stanotte

Le tue piccole palpebre vibrano perché stai sognando

Così ti rimbocco le coperte, accendo la tua lucina notturna preferita

Per te tutto è divertente, non hai niente di cui pentirti

Ti darei tutto quello che ho, tesoro

Se potessi restare così

Oh tesoro, non crescere mai

Non crescere mai, resta così piccolo

Oh tesoro, non crescere mai

Non crescere mai, potrebbe rimanere tutto così semplice

Non permetterò a nessuno di ferirti, non permetterò a nessuno di spezzarti il cuore

E nessuno ti abbandonerò

Cerca di non crescere mai, non crescere mai

Sei in macchina sulla strada per il cinema

E sei mortificato tua madre ti sta facendo scendere

A 14 anni ci sono tante cose che non puoi fare

E non vedi l’ora di andartene un giorno e di essere tu a comandare

Ma non le permetti di farti scendere nel quartiere

Ricordi che anche lei sta invecchiando

E non non perdere mai il modo in cui balli in pigiama prima di prepararti per la scuola

Oh tesoro, non crescere mai

Non crescere mai, resta così piccolo

Oh tesoro, non crescere mai

Non crescere mai, potrebbe rimanere tutto così semplice

Nessuno ti ha mai scottato, nessuno ti ha mai lasciato delle cicatrici

E anche se lo vuoi, cerca di non crescere mai

Fai delle foto nella tua mente della tua stanza da bambino

Memorizza cosa si prova quando tuo padre torna a casa

Ricorda i passi, ricorda le parole dette

E tutte le canzoni preferite del tuo fratellino

Mi sono appena resa conto che tutto quello che ho, un giorno non ci sarà più

Così eccomi qui, nel mio nuovo appartamento

In una grande città, mi hanno appena scaricato

Fa molto più freddo di quanto pensassi

Così mi sono rimboccata le coperte e ho acceso la mia lucina notturna

Vorrei non essere mai cresciuta

Vorrei non essere mai cresciuta

Oh non voglio crescere, vorrei non essere mai cresciuta

Potrei essere ancora piccola

Oh non voglio crescere, vorrei non essere mai cresciuta

Potrebbe essere ancora semplice

Oh tesoro, non crescere mai

Non crescere mai, resta così piccolo

OOh tesoro, non crescere mai

Non crescere mai, potrebbe rimanere così semplice

Non permetterò a nessuno di ferirti

Non permetterò a nessuno di spezzarti il cuore

E anche se lo vuoi, ti prego, cerca di non crescere

Oh, non crescere

Oh, mai crescere, mai crescere

Speak Now (Taylor’s Version):

La cantante ha svelato la tracklist e la copertina del retro del disco sui con un su i suoi canali social:

Sono MOLTO emozionata di mostrarvi la cover posteriore di Speak Now (mia versione) che include le canzone dal vault e collaborazioni con Hayley Williams dei @paramore e @falloutboy. Visto che in Speak Now era molto importante la scrittura delle canzoni, ho deciso di rivolgermi agli artisti che mi hanno influenzato in modo più potente come cantautori in quel periodo e gli ho chiesto di cantare nei disco. Sono stati davvero fantastici e generosi per aver accettato di sostenere la mia versione di Speak Now. Ho registrato questo disco quando 32 (and still growing up, now) (e stavo ancora crescendo, citazione della canzone Innocent, NDR) e non vedo l’ora di svelarvelo il 7 Luglio.

Molti pensavano che Taylor Swift non avrebbe aggiunto alcuna collaborazione per mantenere che Speak Now (TV) fosse completamente scritto solo da lei, ma la cantante ha annunciato due featuring nel disco, la band Fall Out Boy per il brano inedito Electric Touch e Hayley Williams dei Paramore per Castles Crumbling.

Entrambi gli artisti sono volti molto riconoscibili del punk-rock dei primi anni 2000 ed il loro sound si sposa benissimo con quello che è senza dubbio il disco più rock di Taylor.