Taylor Swift – Sparks Fly (Taylor’s Version): audio, testo, traduzione e significato

Taylor Swift ha pubblicato il 7 Luglio l’attesissimo Speak Now (Taylor’s Version) e Sparks Fly è una delle canzoni contenute nel disco originale di cui possiamo sentire la nuova versione. Si tratta del suo terzo album riregistrato che si aggiunge alle “Taylor’s Version” dopo Fearless e Red continuando il suo percorso di re-incisione della prima parte della sua discografia.

Sparks Fly (Taylor’s Version) – Significato della canzone:

Taylor aveva spiegato di aver scritto Sparks Fly quando aveva 16 anni e che la canzone parla dell’innamorarsi di qualcuno del quale non dovresti, ma non riesci a bloccare la connessione che senti, c’è troppa chimica. “Questa è una canzone che ho scritto qualche anno fa e ci lavoro da due anni e ho cambiato un pochino le parole, è stato bello vederla cambiare negli anni” aveva detto ai tempi della pubblicazione del disco.

Aveva suonato una prima versione del brano durante un concerto ed i fan se ne erano innamorati così tanto da spingerla a lavorarci su e inserirla in Speak Now. Il messaggio segreto diceva “Portland, Oregon” e molti pensano che si riferisce al cantautore Jake Owen, con il quale ha suonato quando aveva 16 anni; nel testo originale di Sparks Fly, ci sono più riferimenti alla possibile cotta per il collega.

Ascolta la canzone:

Testo:

[Verse 1]

The way you move is like a full on rainstorm and I’m a house of cards

You’re the kind of reckless that should send me runnin’

But I kinda know that I won’t get far

And you stood there in front of me, just close enough to touch

Close enough to hope you couldn’t see what I was thinkin’ of

[Chorus]

Drop everything now, meet me in the pouring rain

Kiss me on the sidewalk, take away the pain

‘Cause I see sparks fly whenever you smile

Get me with those green eyes, baby, as the lights go down

Give me something that’ll haunt me when you’re not around

‘Cause I see sparks fly whenever you smile

[Verse 2]

My mind forgets to remind me you’re a bad idea

You touch me once and it’s really somethin’

You find I’m even better than you imagined I would be

I’m on my guard for the rest of the world

But with you, I know it’s no good

And I could wait patiently, but I really wish you would

[Chorus]

Drop everything now, meet me in the pouring rain

Kiss me on the sidewalk, take away the pain

‘Cause I see sparks fly whenever you smile

Get me with those green eyes, baby, as the lights go down

Give me something that’ll haunt me when you’re not around

‘Cause I see sparks fly whenever you smile

[Bridge]

I run my fingers through your hair and watch the lights go wild

Just keep on keepin’ your eyes on me, it’s just wrong enough to make it feel right

And lead me up the staircase, won’t you whisper soft and slow?

I’m captivated by you, baby, like a firework show

[Chorus]

Drop everything now, meet me in the pouring rain

Kiss me on the sidewalk (Ah-ah), take away the pain

‘Cause I see sparks fly whenever you smile

Get me with those green eyes, baby, as the lights go down

Give me something that’ll haunt me when you’re not around

‘Cause I see sparks fly whenever you smile

[Outro]

And the sparks fly

Oh, baby, smile

And the sparks fly

Sparks Fly (Taylor’s Version) – traduzione:

Il modo in cui ti muovi assomiglia ad una tempesta, ed io sono un castello di sabbia

tu sei quel tipo di persona spericolata che dovrebbe farmi scappare, ma so già che non andrò lontano

e tu ti sei fermato davanti a me, vicino abbastanza da toccarmi

vicino abbastanza che speravo non potessi vedere, quello a cui stavo pensando

Lascia perdere tutto,

incontrami sotto la pioggia scrosciante

baciami sul marciapiede, porta via il dolore

perché io vedo le scintille ogni volta che sorridi

dammi quegli occhi verdi tesoro, quando le luci si abbassano

dammi qualcosa che mi perseguiterà quando non sarai qui

perché io vedo le scintille ogni volta che sorridi

La mia mente si scorda di ricordarmi, che tu sei una cattiva idea

mi tocchi una volta ed succede qualcosa

scopri che sono ancora meglio di quello che avevi immaginato

sto sulla difensiva con il resto del mondo ma con te

so che non va bene e avrei potuto aspettare pazientemente

ma vorrei davvero che

Lascia perdere tutto,

incontrami sotto la pioggia scrosciante

baciami sul marciapiede, porta via il dolore

perché io vedo le scintille ogni volta che sorridi

dammi quegli occhi verdi tesoro, quando le luci si abbassano

dammi qualcosa che mi perseguiterà quando non sarai qui

perché io vedo le scintille ogni volta che sorridi

Farò scorrere le mie dita fra i tuoi capelli

e guarderò le luci impazzire

continua a guardarmi

è così sbagliato da farlo sembrare giusto

e portami sulla scalinata

non mi sussurrerai piano e delicatamente

sono attratto da te come uno spettacolo di fuochi d’artificio

Lascia perdere tutto,

incontrami sotto la pioggia scrosciante

baciami sul marciapiede, porta via il dolore

perché io vedo le scintille ogni volta che sorridi

dammi quegli occhi verdi tesoro, quando le luci si abbassano

dammi qualcosa che mi perseguiterà quando non sarai qui

perché io vedo le scintille ogni volta che sorridi

volano scintille, oh tesoro sorridi

volano le scintille

Speak Now (Taylor’s Version):

La cantante ha svelato la tracklist e la copertina del retro del disco sui con un su i suoi canali social:

Sono MOLTO emozionata di mostrarvi la cover posteriore di Speak Now (mia versione) che include le canzone dal vault e collaborazioni con Hayley Williams dei @paramore e @falloutboy. Visto che in Speak Now era molto importante la scrittura delle canzoni, ho deciso di rivolgermi agli artisti che mi hanno influenzato in modo più potente come cantautori in quel periodo e gli ho chiesto di cantare nei disco. Sono stati davvero fantastici e generosi per aver accettato di sostenere la mia versione di Speak Now. Ho registrato questo disco quando 32 (and still growing up, now) (e stavo ancora crescendo, citazione della canzone Innocent, NDR) e non vedo l’ora di svelarvelo il 7 Luglio.

Molti pensavano che Taylor Swift non avrebbe aggiunto alcuna collaborazione per mantenere che Speak Now (TV) fosse completamente scritto solo da lei, ma la cantante ha annunciato due featuring nel disco, la band Fall Out Boy per il brano inedito Electric Touch e Hayley Williams dei Paramore per Castles Crumbling.

Entrambi gli artisti sono volti molto riconoscibili del punk-rock dei primi anni 2000 ed il loro sound si sposa benissimo con quello che è senza dubbio il disco più rock di Taylor.