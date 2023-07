Taylor Swift – Better Than Revenge (Taylor’s Version): audio, testo, traduzione e significato

Taylor Swift ha pubblicato il 7 Luglio l’attesissimo Speak Now (Taylor’s Version) e Better Than Revenge (Taylor’s Version) è una delle canzoni contenute nel disco originale di cui possiamo sentire la nuova versione. Si tratta del suo terzo album riregistrato che si aggiunge alle “Taylor’s Version” dopo Fearless e Red continuando il suo percorso di re-incisione della prima parte della sua discografia.

SCOPRI QUI TUTTI I TESTI E LE TRADUZIONE DI SPEAK NOW (TV)!

Better Than Revenge (Taylor’s Version) – Significato della canzone:

Better Than Revenge si pensa parli dell’attrice Camilla Belle, che ha “rubato” il cuore di Joe Jonas mentre lui stava ancora con Taylor. Nella canzone si rivolge molto acido alla ragazza spiegandole che quello che non ha capito è che lei ha sempre l’ultima parola e che è molto brava a vendicarsi.

Tra le prove che si tratti di una canzone dedicata a Camilla Belle arrivano proprio da una canzone, “much better,” che Joe ha scritto per i Jonas Brothers dedicata alla sua nuova ragazza in cui dice di essere stufo della country star e le sue “Teardrops on her guitar” (richiamando una canzone di Taylor); la cantante in questo brano chiede alla nuova ragazza di mostrare “how much better she is”.

Il messaggio segreto per questa canzone contenuto nel libretto dei testi era “You thought I would forget”, pensavi che mi sarei dimenticata.

Modifica del testo:

Taylor ha ufficialmente cambiato parte del ritornello, inserendo “He was a moth to the flame/She was holding the matches, woah”, al posto della poco femminista “She is better known for the things that she does in the mattress”

Ascolta la canzone:

Testo:

[Intro]

Now, go stand in the corner and think about what you did

Ha, time for a little revenge

[Verse 1]

The story starts when it was hot and it was summer, and

I had it all, I had him right there where I wanted him

She came along, got him alone, and let’s hear the applause

She took him faster than you can say “Sabotage”

I never saw it coming, wouldn’t have suspected it

I underestimated just who I was dealing with

She had to know the pain was beating on me like a drum

She underestimated just who she was stealing from

[Chorus]

She’s not a saint and she’s not what you think

She’s an actress, woah

He was a moth to the flame

She was holding the matches, woah

Soon, she’s gonna find stealing other people’s toys

On the playground won’t make you many friends

She should keep in mind, she should keep in mind

There is nothing I do better than revenge, ha

[Verse 2]

She looks at life like it’s a party and she’s on the list

She looks at me like I’m a trend and she’s so over it

I think her ever-present frown is a little troubling, and

She thinks I’m psycho ‘cause I like to rhyme her name with things

But sophistication isn’t what you wear or who you know

Or pushing people down to get you where you wanna go

Oh, they didn’t teach you that in prep school so it’s up to me

But no amount of vintage dresses gives you dignity

(Think about what you did)

[Chorus]

She’s not a saint and she’s not what you think

She’s an actress, woah

He was a moth to the flame

She was holding the matches, woah

Soon, she’s gonna find stealing other people’s toys

On the playground won’t make you many friends

She should keep in mind, she should keep in mind

There is nothing I do better than revenge, ha

[Bridge]

I’m just another thing for you to roll your eyes at, honey

You might have him, but haven’t you heard?

I’m just another thing for you to roll your eyes at, honey

You might have him, but I always get the last word

Woah, woah-ah-oh

[Chorus]

She’s not a saint and she’s not what you think

She’s an actress, woah (She deserved it)

He was a moth to the flame

She was holding the matches, woah

Soon, she’s gonna find stealing other people’s toys

On the playground won’t make you many friends

She should keep in mind, she should keep in mind

There is nothing I do better than revenge

[Outro]

Do you still feel like you know what you’re doing?

‘Cause I don’t think you do, oh (No, no, no, no)

Do you still feel like you know what you’re doing? (No)

I don’t think you do, I don’t think you do

Let’s hear the applause (Come on, come on)

Come on, show me how much better you are

(So much better, yeah?)

See, you deserve some applause

‘Cause you’re so much better

She took him faster than you could say “Sabotage”

Better Than Revenge (Taylor’s Version) – traduzione:

Ora vai nell’angolo

E rifletti su quello che hai fatto

Ah, è il momento di una piccola vendetta

La storia inizia da quando era caldo ed era estate

E, avevo capito di averlo proprio dove avrei voluto

Lei è arrivata, l’ha preso in disparte, e sentiamo gli applausi

L’ha preso più velocemente di quanto tu possa dire “sabotaggio”

Non l’ho mai visto arrivare, non l’avrei sospettatoHo sottovalutato con chi stavo avendo a che fare

Doveva sapere che il dolore mi stava colpendo come una batteria

Lei ha sottovalutato la persona da cui stava rubando

Non è una santa e non è quella che credi

Lei è un attrice, whoa

Lui era come una falena sul fuoco e lei aveva i fiammiferi, whoa

Tra poco scoprirà

Che rubare i giocattoli delle altre persone

Non ti farà fare amici

Dovrebbe tenere a mente

Dovrebbe tenere a mente

Che non c’è niente che io faccia meglio di vendicarmi

Guarda alla vita come se fosse una festa e lei fosse in lista

Mi guarda come se fossi una moda e lei l’avesse superata

E, lei pensa che sia pazza

Perché mi piace cercare delle rime con il suo nome, ma

La sofisticazione non è quello che indossi o chi conosci

O abbattere le persone solo per arrivare al tuo scopo

Oh, non te l’hanno insegnato a scuola

Quindi è chiaro

Ma nessun vestito vintage ti dà della dignità

Non è una santa e non è quella che credi

Lei è un attrice, whoa

Lui era come una falena sul fuoco e lei aveva i fiammiferi, whoa

Tra poco scoprirà

Che rubare i giocattoli delle altre persone

Non ti farà fare amici

Dovrebbe tenere a mente

Dovrebbe tenere a mente

Che non c’è niente che io faccia meglio di vendicarmi

Sono solo un’altra cosa su cui puoi girare gli occhi

Potresti avere lui, ma non hai sentito

Sono solo un’altra cosa su cui puoi girare gli occhi

Potresti avere lui, ma prenderò sempre l’ultima parola

Whoa

Non è una santa e non è quella che credi

Lei è un attrice, whoa

Lui era come una falena sul fuoco e lei aveva i fiammiferi, whoa

Tra poco scoprirà

Che rubare i giocattoli delle altre persone

Non ti farà fare amici

Dovrebbe tenere a mente

Dovrebbe tenere a mente

Che non c’è niente che io faccia meglio di vendicarmi

Senti ancora di sapere quello che fai?

Perché io non penso che tu lo faccia, Oh

Senti ancora di sapere quello che fai?

Non penso che tu lo faccia, non penso che tu lo faccia

Sentiamo gli applausi

Avanti, mostrami quanto tu sia la migliore

Guardati, meriti degli applausi

Perché sei molto meglio

L’ha preso più velocemente di quanto tu possa dire “sabotaggio”

Speak Now (Taylor’s Version):

La cantante ha svelato la tracklist e la copertina del retro del disco sui con un su i suoi canali social:

Sono MOLTO emozionata di mostrarvi la cover posteriore di Speak Now (mia versione) che include le canzone dal vault e collaborazioni con Hayley Williams dei @paramore e @falloutboy. Visto che in Speak Now era molto importante la scrittura delle canzoni, ho deciso di rivolgermi agli artisti che mi hanno influenzato in modo più potente come cantautori in quel periodo e gli ho chiesto di cantare nei disco. Sono stati davvero fantastici e generosi per aver accettato di sostenere la mia versione di Speak Now. Ho registrato questo disco quando 32 (and still growing up, now) (e stavo ancora crescendo, citazione della canzone Innocent, NDR) e non vedo l’ora di svelarvelo il 7 Luglio.

Molti pensavano che Taylor Swift non avrebbe aggiunto alcuna collaborazione per mantenere che Speak Now (TV) fosse completamente scritto solo da lei, ma la cantante ha annunciato due featuring nel disco, la band Fall Out Boy per il brano inedito Electric Touch e Hayley Williams dei Paramore per Castles Crumbling.

Entrambi gli artisti sono volti molto riconoscibili del punk-rock dei primi anni 2000 ed il loro sound si sposa benissimo con quello che è senza dubbio il disco più rock di Taylor.