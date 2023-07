Taylor Swift – Mean (Taylor’s Version): audio, testo, traduzione e significato

Taylor Swift ha pubblicato il 7 Luglio l’attesissimo Speak Now (Taylor’s Version) e Mean (Taylor’s Version) è una delle canzoni contenute nel disco originale di cui possiamo sentire la nuova versione. Si tratta del suo terzo album riregistrato che si aggiunge alle “Taylor’s Version” dopo Fearless e Red continuando il suo percorso di re-incisione della prima parte della sua discografia.

Mean (Taylor’s Version) – Significato della canzone:

Taylor ha scritto Mean in risposta ad una recensione molto crudele che ha scritto il critico musicale Bob Lefsetz, a febbraio 2010 dopo che si era esibita con Stevie Nicks. Lefsetz aveva scritto che “non sa cantare” e che quella esibizione avrebbe “accorciato la sua carriera”, ma ovviamente le cose non sono andate così…

Il messaggio segreto per questa canzone contenuto nel libretto dei testi era “I thought you got me”

Ascolta la canzone:

Testo:

[Verse 1]

You, with your words like knives

And swords and weapons that you use against me

You have knocked me off my feet again

Got me feeling like I’m nothing

You, with your voice like nails on a chalkboard

Calling me out when I’m wounded

You, pickin’ on the weaker man

[Pre-Chorus]

Well, you can take me down

With just one single blow

But you don’t know what you don’t know

[Chorus]

Someday, I’ll be livin’ in a big old city

And all you’re ever gonna be is mean

Someday, I’ll be big enough so you can’t hit me

And all you’re ever gonna be is mean

Why you gotta be so mean?

[Verse 2]

You, with your switching sides

And your wildfire lies and your humiliation

You have pointed out my flaws again

As if I don’t already see them

I walk with my head down, trying to block you out

‘Cause I’ll never impress you

I just wanna feel okay again

[Pre-Chorus]

I bet you got pushed around

Somebody made you cold

But the cycle ends right now

‘Cause you can’t lead me down that road

And you don’t know what you don’t know

[Chorus]

Someday, I’ll be livin’ in a big old city

And all you’re ever gonna be is mean

Someday, I’ll be big enough so you can’t hit me

And all you’re ever gonna be is mean

Why you gotta be so mean?

[Bridge]

And I can see you years from now in a bar

Talking over a football game

With that same big, loud opinion

But nobody’s listening

Washed up and ranting about the same old bitter things

Drunk and grumblin’ on about how I can’t sing

But all you are is mean

[Buildup]

All you are is mean

And a liar, and pathetic

And alone in life, and mean

And mean, and mean, and mean

[Chorus]

But someday, I’ll be livin’ in a big old city

And all you’re ever gonna be is mean

Yeah, someday, I’ll be big enough so you can’t hit me

And all you’re ever gonna be is mean

Why you gotta be so mean?

Someday, I’ll be livin’ in a big old city

(Why you gotta be so mean?)

And all you’re ever gonna be is mean

(Why you gotta be so mean?)

Someday, I’ll be big enough so you can’t hit me

(Why you gotta be so mean?)

And all you’re ever gonna be is mean

Why you gotta be so mean?

Mean (Taylor’s Version) – traduzione:

Tu, con le tue parole come coltelli

E spade e armi

Che usi contro di me

Tu mi hai buttata giù di nuovo

Facendomi sentire come una nullità

Tu, con la tua voce come le unghie sulla lavagna

Che mi chiami quando sono ferita

Tu che te la prendi con l’uomo più debole

Puoi buttarmi giù con un singolo soffio

Ma tu non sai quel che non sai

Un giorno vivrò in una grande città

E tutto ciò che sarai tu è cattivo

Un giorno sarò grande abbastanza che tu non potrai più ferirmi

E tutto ciò che sarai tu è cattivo

Perché devi essere così cattivo?

Tu con i tuoi cambi di opinioni

E le tue bugie e le tue umiliazioni

Tu hai evidenziato ancora i miei difetti

Come se io già non li vedessi

Io cammino con la desta bassa cercando di evitarti

Perché non ti impressionerò mai

Voglio solo sentirmi di nuovo bene

Scommetto che ti hanno preso in giro

Qualcuno ti avrà reso freddo

Ma il ciclo si chiude qui ora

Perché tu non puoi trascinarmi su questa strada

E tu non sai quel che non sai

Un giorno vivrò in una grande città

E tutto ciò che sarai tu è cattivo

Un giorno sarò grande abbastanza che tu non potrai più ferirmi

E tutto ciò che sarai tu è cattivo

Perché devi essere così cattivo?

E ti vedo già tra un paio di anni in un bar

commentando una partita di football

Con le stesse opinioni forti

Ma nessuno ti sta ascoltando

Distrutto ti lamenti sempre delle solite vecchie cose

Ubriaco ti lamenti del fatto che io non so cantare

Ma tu sei cattivo

Sei solo cattivo

E biugiardo

E patetico

E solo nella vita

E cattivo

Ma un giorno vivrò in una grande città

E tutto ciò che sarai tu è cattivo

Sì, sì

Un giorno sarò grande abbastanza che tu non potrai più ferirmi

E tutto ciò che sarai tu è cattivo

Perché devi essere così cattivo?

Un giorno vivrò in una grande città

(Perché devi essere così cattivo?)

E tutto ciò che sarai tu è cattivo

Sì, sì

Un giorno sarò grande abbastanza che tu non potrai più ferirmi

(Perché devi essere così cattivo?)

E tutto quello che sarai tu è cattivo

Perché devi essere così cattivo?

Speak Now (Taylor’s Version):

La cantante ha svelato la tracklist e la copertina del retro del disco sui con un su i suoi canali social:

Sono MOLTO emozionata di mostrarvi la cover posteriore di Speak Now (mia versione) che include le canzone dal vault e collaborazioni con Hayley Williams dei @paramore e @falloutboy. Visto che in Speak Now era molto importante la scrittura delle canzoni, ho deciso di rivolgermi agli artisti che mi hanno influenzato in modo più potente come cantautori in quel periodo e gli ho chiesto di cantare nei disco. Sono stati davvero fantastici e generosi per aver accettato di sostenere la mia versione di Speak Now. Ho registrato questo disco quando 32 (and still growing up, now) (e stavo ancora crescendo, citazione della canzone Innocent, NDR) e non vedo l’ora di svelarvelo il 7 Luglio.

Molti pensavano che Taylor Swift non avrebbe aggiunto alcuna collaborazione per mantenere che Speak Now (TV) fosse completamente scritto solo da lei, ma la cantante ha annunciato due featuring nel disco, la band Fall Out Boy per il brano inedito Electric Touch e Hayley Williams dei Paramore per Castles Crumbling.

Entrambi gli artisti sono volti molto riconoscibili del punk-rock dei primi anni 2000 ed il loro sound si sposa benissimo con quello che è senza dubbio il disco più rock di Taylor.