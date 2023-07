Taylor Swift – Mine (Taylor’s Version): audio, testo, traduzione e significato

Taylor Swift ha pubblicato il 7 Luglio l’attesissimo Speak Now (Taylor’s Version) e Mine (Taylor’s Version) è una delle canzoni contenute nel disco originale di cui possiamo sentire la nuova versione. Si tratta del suo terzo album riregistrato che si aggiunge alle “Taylor’s Version” dopo Fearless e Red continuando il suo percorso di re-incisione della prima parte della sua discografia.

Mine (Taylor’s Version) – Significato della canzone:

Mine è stato il singolo del lancio originale di Speak Now e Taylor ha raccontato di aver scritto questo brano immaginando nella sua testa tutta la relazione che avrai con una persona che hai appena conosciuto. La canzone ha come protagonista una ragazza che ha perso la speranza nell’amore a causa del divorzio dei suoi genitori, ma qualcosa cambia quando conosce una persona speciale che la convince a dare all’amore un’altra opportunità.

Ai tempi di vociferava che il brano fosse stato ispirato dall’attore di Glee, Cory Monteith. I due sono stati avvistati qualche volta insieme tra Gennaio ed Aprile 2010, tra cui una serata al bowling con Selena Gomez.

Il messaggio segreto per questa canzone contenuto nel libretto dei testi era “Toby” che si riferisce all’attore che interpretava il suo ragazzo nel video ufficiale, ovvero Toby Hemingway. I due non hanno mai avuto una relazione romantica, ma Taylor aveva dichiarato di averlo scelto dopo che lo aveva visto indossare il suo numero fortunato, il 13, nel film di cui era protagonista, The Covenant.

Ascolta la canzone:

Testo:

[Intro]

Oh-oh, oh-oh

Oh-oh, oh-oh

[Verse 1]

You were in college working part time waitin’ tables

Left a small town, never looked back

I was a flight risk with a fear of falling

Wonderin’ why we bother with love if it never lasts

[Pre-Chorus]

I say, “Can you believe it?”

As we’re lyin’ on the couch

The moment I could see it

Yes, yes, I can see it now

[Chorus]

Do you remember, we were sittin’ there by the water?

You put your arm around me for the first time

You made a rebel of a careless man’s careful daughter

You are the best thing that’s ever been mine

[Verse 2]

Flash forward and we’re takin’ on the world together

And there’s a drawer of my things at your place

You learn my secrets and you figure out why I’m guarded

You say we’ll never make my parents’ mistakes

[Pre-Chorus]

But we got bills to pay

We got nothing figured out

When it was hard to take

Yes, yes, this is what I thought about

[Chorus]

Do you remember, we were sittin’ there by the water?

You put your arm around me for the first time

You made a rebel of a careless man’s careful daughter

You are the best thing that’s ever been mine

Do you remember all the city lights on the water?

You saw me start to believe for the first time

You made a rebel of a careless man’s careful daughter

You are the best thing that’s ever been mine

[Post-Chorus]

Oh-oh, oh-oh

[Bridge]

And I remember that fight, 2:30AM

As everything was slipping right out of our hands

I ran out crying and you followed me out into the street

Braced myself for the goodbye

‘Cause that’s all I’ve ever known

Then you took me by surprise

You said, “I’ll never leave you alone”

[Chorus]

You said, “I remember how we felt sitting by the water

And every time I look at you, it’s like the first time

I fell in love with a careless man’s careful daughter

She is the best thing that’s ever been mine”

[Post-Chorus]

Hold on, make it last

Hold on, never turn back

(Hold on) You made a rebel of a careless man’s careful daughter (Make it last)

(Hold on) You are the best thing that’s ever been mine (Hold on)

[Outro]

Yes, yes, do you believe it? (Hold on)

Yes, yes, we’re gonna make it now (Hold on)

Yes, yes, I can see it

Yes, yes, I can see it now

Mine (Taylor’s Version) – traduzione:

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh

Eri in college, lavoravi part time, servivi i tavoli

hai lasciato una piccola città, non ti sei mai guardato indietro

io ero un volo rischioso, con la paura di cadere

chiedendomi perché ci impegniamo tanto con l’amore

se poi alla fine non dura mai

dico, “riesci a crederci?”

mentre ce ne stiamo distesi sul divano

il momento in cui riuscivo a vederlo

si, si, riesco a vederlo adesso

ricordi, eravamo seduti lì, vicino all’acqua

tu hai messo il tuo braccio attorno a me per la prima volta

hai trasformato in una ribelle, la figlia attenta di un uomo incurante

tu sei la miglior cosa che sia mai stata mia

Balzo nel futuro, e stiamo facendo il nostro percorso nel mondo assieme

e c’è un cassetto con le mie cose a casa tua

hai scoperto i miei segreti e hai capito perché sono così prudente

dici che noi non faremo mai gli errori che hanno fatto i miei genitori

ma abbiamo delle bollette da pagare

e non avevamo niente di pianificato

quando era difficile andare avanti

si, si, era a questo che pensavo

ricordi, eravamo seduti lì, vicino all’acqua

tu hai messo il tuo braccio attorno a me per la prima volta

hai trasformato in una ribelle, la figlia attenta di un uomo incurante

tu sei la miglior cosa che sia mai stata mia

ricordi, tutte le luci della città riflesse sull’acqua?

tu hai vista iniziare a crederci per la prima volta

hai trasformato in una ribelle, la figlia attenta di un uomo incurante

tu sei la miglior cosa che sia mai stata mia

oh oh oh

e ricordo quel litigio, alle 2:30 del mattino

hai detto che tutto ci stava scivolando di mano

io sono corsa fuori piangendo e tu mi hai seguito in strada

mi ero preparata all’addio

perché è tutto quello che ho sempre conosciuto

poi tu mi hai colto di sorpresa

e hai detto “non ti lascerò mai da sola”

e hai detto “ricordo quando eravamo seduti lì, vicino all’acqua

e ogni volta che ti guardavo, era come se fosse per la prima volta

mi sono innamorato di una figlia attenta di un uomo incurante

lei è la miglior cosa che sia mai stata mia”

tieni duro, faremo durare tutto questo

tieni duro, non voltarti mai

tieni duro, mi hai trasformato in una ribelle, figlia attenta di un uomo incurante

tieni duro, tu sei la miglior cosa che sia mai stata mia

tieni duro, riesci a crederci?

tieni duro, ce la stiamo facendo, ora

tieni duro, ed io riesco a vederlo

si, si, si, riesco a vederlo adesso

Speak Now (Taylor’s Version):

La cantante ha svelato la tracklist e la copertina del retro del disco sui con un su i suoi canali social:

Sono MOLTO emozionata di mostrarvi la cover posteriore di Speak Now (mia versione) che include le canzone dal vault e collaborazioni con Hayley Williams dei @paramore e @falloutboy. Visto che in Speak Now era molto importante la scrittura delle canzoni, ho deciso di rivolgermi agli artisti che mi hanno influenzato in modo più potente come cantautori in quel periodo e gli ho chiesto di cantare nei disco. Sono stati davvero fantastici e generosi per aver accettato di sostenere la mia versione di Speak Now. Ho registrato questo disco quando 32 (and still growing up, now) (e stavo ancora crescendo, citazione della canzone Innocent, NDR) e non vedo l’ora di svelarvelo il 7 Luglio.

Molti pensavano che Taylor Swift non avrebbe aggiunto alcuna collaborazione per mantenere che Speak Now (TV) fosse completamente scritto solo da lei, ma la cantante ha annunciato due featuring nel disco, la band Fall Out Boy per il brano inedito Electric Touch e Hayley Williams dei Paramore per Castles Crumbling.

Entrambi gli artisti sono volti molto riconoscibili del punk-rock dei primi anni 2000 ed il loro sound si sposa benissimo con quello che è senza dubbio il disco più rock di Taylor.