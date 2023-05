Taylor Swift: Speak Now (Taylor’s Version) arriva il 7 Luglio

Drop everything now: Speak Now (Taylor’s Version) di Taylor Swift è appena stato annunciato! La cantante americana, durante la prima data di Nashville dell’Eras Tour, ha condiviso con i suoi fan la data di uscita del terzo disco ri-registrato, dopo Fearless (Taylor’s Version) e Red (Taylor’s Version).

Speak Now Taylor’s Version – l’annuncio:

L’annuncio è arrivato, prima sul palco a Nashiville, dove Taylor ha cantato a sorpresa Sparks Fly, e successivamente con un post social dedicato ai suoi fan:

Sono colma di gioia e orgoglio di annunciare che la mia versione di Speak Now uscirà il 7 Luglio (giusto in tempo per il 9 Luglio, chi sa, sa 😆). Ho realizzato Speak Now, completamente scritto solo da me, tra i 18 ed i 20 anni. Le canzoni di quel periodo della mia vita erano marchiate da brutale onestà, confessioni senza filtri come in un diario e spontanea malinconia. Amo questo disco perché racconta storie di crescita, sconfitta, di volare e di schiantarsi e di vivere per raccontarlo. Sei nuove canzoni saranno liberate dagli archivi, non vedo l’ora di celebrare Speak Now (Taylor’s Version) il 7 Luglio.

Per chi non lo sapesse, il “9 Luglio” è presente nel testo di Last Kiss, una delle canzoni più amate di Speak Now.

Il disco:

Speak Now è il terzo disco di Taylor Swift nel quale, come ha raccontato anche lei nell’annuncio, racconta di amore finiti, speranze spezzate, grandi rimarsi, voglia di vendetta, ma anche la paura di crescere ed emozionanti nuovi inizi. E’ stato il primo disco della sua carriera scritto completamente solo da lei, dopo le accuse di alcuni critici che insinuavano che il suo successo fosse solo merito di altri. Nel libretto Taylor spiegava che vedeva questo disco come una “lettera aperta” per coloro che ama, coloro che le hanno fatto del male e coloro a cui lei ha fatto del male.

Il suo ex discografico, ora acerrimo nemico Scott Borchetta della Big Machine Records, aveva raccontato che Taylor voleva chiamare il disco Enchanted, come la 9° canzone nella tracklist; lui, però, aveva detto che fosse controproducente perché il disco mostrava la sua cresciuta e maturazione come artista. Oggi Enchanted è l’unica canzone di Speak Now che Taylor canta nella scaletta fissa dell’Eras Tour.

Speak Now è uno dei dischi più amati dai fan, a cui lei ha anche dedicato il brano Long Live; nel disco ci sono anche canzoni che si pensa siano dedicate a Joe Jonas, Taylor Lautner, Kanye West, Camilla Belle e, ovviamente, John Mayer. Il 7 Luglio non sarà una bella giornata per lui

Speak Now Taylor’s Version – tracklist: (in aggiornamento)

1 Mine

2 Sparks Fly

3 Back to December

4 Speak Now

5 Dear John

6 Mean

7 The Story Of Us

8 Never Grow Up

9 Enchanted

10 Better Than Revenge Lyrics

11 Innocent

12 Haunted

13 Last Kiss

14 Long Live

15 Ours

16 If This Was a Movie

17 Superman

18 Back To December (Acoustic)

19 Haunted (Acoustic Version)

20 Mine (Pop Mix)

From The Vault:

1 Canzone inedita From The Vault

2 Canzone inedita From The Vault

3 Canzone inedita From The Vault

4 Canzone inedita From The Vault

5 Canzone inedita From The Vault

6 Canzone inedita From The Vault