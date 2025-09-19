Miley Cyrus: è uscito oggi Something Beautiful (Deluxe)

È uscito oggi, venerdì 19 settembre, Something Beautiful (Deluxe), la versione deluxe del nuovo album di Miley Cyrus, artista multiplatino tra le più influenti nella cultura pop mondiale.

L’album contiene 2 nuovi brani: il nuovo singolo Secrets feat. Lindsey Buckingham e Mick Fleetwood e Lockdown Feat. David Byrne.

Ascolta QUI l’intero album

Questa la tracklist di Something Beautiful (Deluxe):

1 Prelude

2 Something Beautiful

3 End of the World

4 More to Lose

5 Interlude 1

6 Easy Lover

7 Interlude 2

8 Golden Burning Sun

9 Walk of Fame (Ft. Brittany Howard)

10 Pretend You’re God

11 Every Girl You’ve Ever Loved (Ft. Naomi Campbell)

12 Reborn

13 Give Me Love

14 Secrets (ft. Lindsey Buckingham, Mick Fleetwood)

15 Lockdown (ft. David Byrne)

Il nuovo album di Miley Cyrus

Nell’artwork dell’album, Miley Cyrus, fotografata da Glen Luchford, indossa un abito couture del 1997 di Thierry Mugler, un rimando all’estetica audace e alla narrazione visiva del progetto.

L’album Something Beautiful è disponibile QUI in diversi formati: digitale, CD, vinile nero standard, Vinile Clear (esclusiva Discoteca Laziale) e Vinile Translucent Red (esclusiva Sony Music Store).

L’album è prodotto dalla stessa Miley e da Shawn Everett, con i contributi di Brittany Howard, Maxx Morando e Michael Pollack.