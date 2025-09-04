Miley Cyrus – Every Girl You’ve Ever Loved (Video, Testo e Traduzione) scritto da Giovanna Codella 4 Settembre 2025 È uscito Every Girl You’ve Ever Loved, il nuovo brano di Miley Cyrus estratto dall’attesissimo e nono album di inediti Something Beautiful (Columbia/Sony Music), in uscita il 30 maggio 2025. La canzone è una collaborazione funk-pop con la top model britannica Naomi Campbell. Lo stesso giorno dell’uscita, Miley ha risposto alle domande dei fan riguardo al disco, rivelando il suo desiderio di condividere il video della canzone che considera un pezzo esteticamente straordinario: “Il video che non vedo l’ora che il mondo veda è Every Girl You’ve Ever Loved perché ho un ruolo molto speciale ed è importante. È iconico”. QUI il videoclip della canzone Testo Every Girl You’ve Ever Loved Miley Cyrus I match my bag to my new dress I’m still looking like a ten while my hair is a mess And I’m gonna work it all night til I get what I want Yes yes yes No I can’t believe that you’re still holding out on me like a dog in the street Aren’t I pretty enough for more than fun in the dark? Why’re you still holding onto your heart? Looking for the one But one is never enough I’m every girl you’ve ever loved I’m a little bit angel, I’m a little bit not Why’re you still holding onto your heart? Come get under the one that you’ve been dreaming of I’m every girl you’ve ever loved Pose She has the perfect scent Don’t you want me baby? Pose She speaks the perfect French Don’t you want me baby? I turn you on and set your heart on fire I give you every single color that there is in a flame that’s burning with desire I’m picking up your clothes off all my bathroom tiles I can hold you like a man and let you cry like a child Follow you like a shadow No, I can’t believe that you’re still holding out on me like a dog in the street Aren’t I pretty enough for more than fun in the dark? Why’re you still holding onto your heart? Looking for the one But one is never enough I’m every girl you’ve ever loved I’m a little bit angel, I’m a little bit not Why’re you still holding onto your heart? Come get under the one that you’ve been dreaming of I’m every girl you’ve ever loved Pose She has the perfect scent Don’t you want me, baby? Pose She speaks the perfect French Don’t you want me, baby? She never wears a watch, still she’s never late She’s got that kind of grace Did Botticelli paint her face? She has the perfect scent She speaks the perfect French She can dance the night away And still she’ll never break a sweat Pose Pose Pose Pose Pose Pose I’m a little bit angel, I’m a little bit not Pose I’m a little of everything that you want Pose, pose, pose, pose, pose Let’s Pose I’m gonna Pose C’mon now Pose Let’s Pose You better Pose I’m gonna Pose C’mon now Pose Pose, pose, pose, pose, pose Traduzione Abbino la borsa al mio nuovo vestito Sembro ancora una 10 anche se ho i capelli in disordine E ci lavorerò tutta la notte finché non otterrò ciò che voglio Sì sì sì No, non posso credere che tu mi stia ancora nascondendo come un cane per strada Non sono abbastanza carina per qualcosa di più che divertirmi al buio? Perché ti tieni ancora stretto il tuo cuore? Cerco quella giusta Ma una non è mai abbastanza Sono ogni ragazza che hai mai amato Sono un po’ angelo, un po’ no Perché ti tieni ancora stretto il tuo cuore? Vieni a metterti sotto quella che hai sempre sognato Sono ogni ragazza che hai mai amato Posa Ha il profumo perfetto Non mi vuoi, tesoro? Posa Parla un francese perfetto Non mi vuoi, tesoro? Ti accendo e infiammerò il tuo cuore Ti do ogni singolo colore che c’è in una fiamma che arde di desiderio Sto raccogliendo i tuoi vestiti da tutte le piastrelle del mio bagno Posso tenerti come un uomo e lasciarti piangere come una bambina Seguirti come un’ombra No, non posso credere che tu mi stia ancora tenendo d’occhio come un cane per strada Non sono abbastanza carina per qualcosa di più che divertirmi al buio? Perché ti tieni ancora stretto il tuo cuore? Cerco quella giusta Ma una non è mai abbastanza Sono ogni ragazza che hai mai amato Sono un po’ angelo, un po’ no Perché ti tieni ancora stretto il tuo cuore? Vieni a metterti sotto quella che hai sempre sognato Sono ogni ragazza che hai mai amato Posa Ha il profumo perfetto Non mi vuoi, tesoro? Posa Parla un francese perfetto Non mi vuoi, tesoro? Non indossa mai un orologio, eppure non è mai in ritardo Ha quel tipo di grazia Botticelli le ha dipinto il viso? Ha il profumo perfetto Parla un francese perfetto Può ballare tutta la notte Eppure non suderà mai Pose Pose Pose Pose Pose Pose Pose Pose Sono un po’ angelo, un po’ non lo sono Pose Sono un po’ tutto quello che vuoi Pose, pose, pose, pose, pose Facciamo Pose Sto per Pose Dai ora Pose Facciamo Pose Faresti meglio Pose Sto per Pose Dai ora Pose Pose, pose, pose, pose, pose Cosa ne pensate di Every Girl You’ve Ever Loved di Miley Cyrus?