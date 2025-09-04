GingerGeneration.it

Miley Cyrus – Every Girl You’ve Ever Loved (Video, Testo e Traduzione)

scritto da Giovanna Codella
È uscito Every Girl You’ve Ever Loved, il nuovo brano di Miley Cyrus estratto dall’attesissimo e nono album di inediti Something Beautiful (Columbia/Sony Music), in uscita il 30 maggio 2025. La canzone è una collaborazione funk-pop con la top model britannica Naomi Campbell.

Lo stesso giorno dell’uscita, Miley ha risposto alle domande dei fan riguardo al disco, rivelando il suo desiderio di condividere il video della canzone che considera un pezzo esteticamente straordinario:

“Il video che non vedo l’ora che il mondo veda è Every Girl You’ve Ever Loved perché ho un ruolo molto speciale ed è importante. È iconico”.

Testo Every Girl You’ve Ever Loved Miley Cyrus

I match my bag to my new dress
I’m still looking like a ten while my hair is a mess
And I’m gonna work it all night til I get what I want
Yes yes yes

No I can’t believe that you’re still holding out on me like a dog in the street

Aren’t I pretty enough for more than fun in the dark?
Why’re you still holding onto your heart?
Looking for the one
But one is never enough
I’m every girl you’ve ever loved
I’m a little bit angel, I’m a little bit not
Why’re you still holding onto your heart?
Come get under the one that you’ve been dreaming of
I’m every girl you’ve ever loved

Pose
She has the perfect scent
Don’t you want me baby?
Pose
She speaks the perfect French
Don’t you want me baby?

I turn you on and set your heart on fire
I give you every single color that there is in a flame that’s burning with desire
I’m picking up your clothes off all my bathroom tiles
I can hold you like a man and let you cry like a child
Follow you like a shadow
No, I can’t believe that you’re still holding out on me like a dog in the street
Aren’t I pretty enough for more than fun in the dark?
Why’re you still holding onto your heart?
Looking for the one
But one is never enough
I’m every girl you’ve ever loved
I’m a little bit angel, I’m a little bit not
Why’re you still holding onto your heart?
Come get under the one that you’ve been dreaming of
I’m every girl you’ve ever loved

Pose
She has the perfect scent
Don’t you want me, baby?
Pose
She speaks the perfect French

Don’t you want me, baby?

She never wears a watch, still she’s never late
She’s got that kind of grace
Did Botticelli paint her face?
She has the perfect scent
She speaks the perfect French
She can dance the night away
And still she’ll never break a sweat
Pose
Pose
Pose
Pose
Pose
Pose

I’m a little bit angel, I’m a little bit not
Pose
I’m a little of everything that you want
Pose, pose, pose, pose, pose

Let’s
Pose
I’m gonna
Pose
C’mon
now
Pose
Let’s
Pose
You better
Pose
I’m gonna
Pose
C’mon
now
Pose
Pose, pose, pose, pose, pose

Traduzione

Abbino la borsa al mio nuovo vestito
Sembro ancora una 10 anche se ho i capelli in disordine
E ci lavorerò tutta la notte finché non otterrò ciò che voglio
Sì sì sì

No, non posso credere che tu mi stia ancora nascondendo come un cane per strada

Non sono abbastanza carina per qualcosa di più che divertirmi al buio?
Perché ti tieni ancora stretto il tuo cuore?
Cerco quella giusta
Ma una non è mai abbastanza
Sono ogni ragazza che hai mai amato
Sono un po’ angelo, un po’ no
Perché ti tieni ancora stretto il tuo cuore?
Vieni a metterti sotto quella che hai sempre sognato
Sono ogni ragazza che hai mai amato

Posa
Ha il profumo perfetto
Non mi vuoi, tesoro?
Posa
Parla un francese perfetto
Non mi vuoi, tesoro?

Ti accendo e infiammerò il tuo cuore
Ti do ogni singolo colore che c’è in una fiamma che arde di desiderio
Sto raccogliendo i tuoi vestiti da tutte le piastrelle del mio bagno
Posso tenerti come un uomo e lasciarti piangere come una bambina
Seguirti come un’ombra
No, non posso credere che tu mi stia ancora tenendo d’occhio come un cane per strada
Non sono abbastanza carina per qualcosa di più che divertirmi al buio?
Perché ti tieni ancora stretto il tuo cuore?
Cerco quella giusta
Ma una non è mai abbastanza
Sono ogni ragazza che hai mai amato
Sono un po’ angelo, un po’ no
Perché ti tieni ancora stretto il tuo cuore?
Vieni a metterti sotto quella che hai sempre sognato
Sono ogni ragazza che hai mai amato

Posa
Ha il profumo perfetto
Non mi vuoi, tesoro?
Posa
Parla un francese perfetto

Non mi vuoi, tesoro?

Non indossa mai un orologio, eppure non è mai in ritardo
Ha quel tipo di grazia
Botticelli le ha dipinto il viso?
Ha il profumo perfetto
Parla un francese perfetto
Può ballare tutta la notte
Eppure non suderà mai
Pose
Pose
Pose
Pose
Pose
Pose
Pose
Pose
Sono un po’ angelo, un po’ non lo sono
Pose
Sono un po’ tutto quello che vuoi
Pose, pose, pose, pose, pose

Facciamo
Pose
Sto per
Pose
Dai
ora
Pose
Facciamo
Pose
Faresti meglio
Pose
Sto per
Pose
Dai
ora
Pose
Pose, pose, pose, pose, pose

Cosa ne pensate di Every Girl You’ve Ever Loved di Miley Cyrus? 

