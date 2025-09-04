Miley Cyrus – Every Girl You’ve Ever Loved (Video, Testo e Traduzione)

È uscito Every Girl You’ve Ever Loved, il nuovo brano di Miley Cyrus estratto dall’attesissimo e nono album di inediti Something Beautiful (Columbia/Sony Music), in uscita il 30 maggio 2025. La canzone è una collaborazione funk-pop con la top model britannica Naomi Campbell.

Lo stesso giorno dell’uscita, Miley ha risposto alle domande dei fan riguardo al disco, rivelando il suo desiderio di condividere il video della canzone che considera un pezzo esteticamente straordinario:

“Il video che non vedo l’ora che il mondo veda è Every Girl You’ve Ever Loved perché ho un ruolo molto speciale ed è importante. È iconico”.

QUI il videoclip della canzone

Testo Every Girl You’ve Ever Loved Miley Cyrus

I match my bag to my new dress

I’m still looking like a ten while my hair is a mess

And I’m gonna work it all night til I get what I want

Yes yes yes

No I can’t believe that you’re still holding out on me like a dog in the street

Aren’t I pretty enough for more than fun in the dark?

Why’re you still holding onto your heart?

Looking for the one

But one is never enough

I’m every girl you’ve ever loved

I’m a little bit angel, I’m a little bit not

Why’re you still holding onto your heart?

Come get under the one that you’ve been dreaming of

I’m every girl you’ve ever loved

Pose

She has the perfect scent

Don’t you want me baby?

Pose

She speaks the perfect French

Don’t you want me baby?

I turn you on and set your heart on fire

I give you every single color that there is in a flame that’s burning with desire

I’m picking up your clothes off all my bathroom tiles

I can hold you like a man and let you cry like a child

Follow you like a shadow

No, I can’t believe that you’re still holding out on me like a dog in the street

Aren’t I pretty enough for more than fun in the dark?

Why’re you still holding onto your heart?

Looking for the one

But one is never enough

I’m every girl you’ve ever loved

I’m a little bit angel, I’m a little bit not

Why’re you still holding onto your heart?

Come get under the one that you’ve been dreaming of

I’m every girl you’ve ever loved

Pose

She has the perfect scent

Don’t you want me, baby?

Pose

She speaks the perfect French

Don’t you want me, baby?

She never wears a watch, still she’s never late

She’s got that kind of grace

Did Botticelli paint her face?

She has the perfect scent

She speaks the perfect French

She can dance the night away

And still she’ll never break a sweat

Pose

Pose

Pose

Pose

Pose

Pose

I’m a little bit angel, I’m a little bit not

Pose

I’m a little of everything that you want

Pose, pose, pose, pose, pose

Let’s

Pose

I’m gonna

Pose

C’mon

now

Pose

Let’s

Pose

You better

Pose

I’m gonna

Pose

C’mon

now

Pose

Pose, pose, pose, pose, pose

Traduzione

Abbino la borsa al mio nuovo vestito

Sembro ancora una 10 anche se ho i capelli in disordine

E ci lavorerò tutta la notte finché non otterrò ciò che voglio

Sì sì sì

No, non posso credere che tu mi stia ancora nascondendo come un cane per strada

Non sono abbastanza carina per qualcosa di più che divertirmi al buio?

Perché ti tieni ancora stretto il tuo cuore?

Cerco quella giusta

Ma una non è mai abbastanza

Sono ogni ragazza che hai mai amato

Sono un po’ angelo, un po’ no

Perché ti tieni ancora stretto il tuo cuore?

Vieni a metterti sotto quella che hai sempre sognato

Sono ogni ragazza che hai mai amato

Posa

Ha il profumo perfetto

Non mi vuoi, tesoro?

Posa

Parla un francese perfetto

Non mi vuoi, tesoro?

Ti accendo e infiammerò il tuo cuore

Ti do ogni singolo colore che c’è in una fiamma che arde di desiderio

Sto raccogliendo i tuoi vestiti da tutte le piastrelle del mio bagno

Posso tenerti come un uomo e lasciarti piangere come una bambina

Seguirti come un’ombra

No, non posso credere che tu mi stia ancora tenendo d’occhio come un cane per strada

Non sono abbastanza carina per qualcosa di più che divertirmi al buio?

Perché ti tieni ancora stretto il tuo cuore?

Cerco quella giusta

Ma una non è mai abbastanza

Sono ogni ragazza che hai mai amato

Sono un po’ angelo, un po’ no

Perché ti tieni ancora stretto il tuo cuore?

Vieni a metterti sotto quella che hai sempre sognato

Sono ogni ragazza che hai mai amato

Posa

Ha il profumo perfetto

Non mi vuoi, tesoro?

Posa

Parla un francese perfetto

Non mi vuoi, tesoro?

Non indossa mai un orologio, eppure non è mai in ritardo

Ha quel tipo di grazia

Botticelli le ha dipinto il viso?

Ha il profumo perfetto

Parla un francese perfetto

Può ballare tutta la notte

Eppure non suderà mai

Pose

Pose

Pose

Pose

Pose

Pose

Pose

Pose

Sono un po’ angelo, un po’ non lo sono

Pose

Sono un po’ tutto quello che vuoi

Pose, pose, pose, pose, pose

Facciamo

Pose

Sto per

Pose

Dai

ora

Pose

Facciamo

Pose

Faresti meglio

Pose

Sto per

Pose

Dai

ora

Pose

Pose, pose, pose, pose, pose