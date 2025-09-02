I BTS tornano al cinema con i BTS MOVIE WEEKS

Preparati, ARMY! Dopo il servizio militare obbligatorio, i BTS stanno per tornare e hanno in serbo una sorpresa speciale per tutti i fan. Arriva al cinema BTS MOVIE WEEKS, un evento mondiale che ti farà rivivere le performance più iconiche di RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook.

A settembre e ottobre, in oltre 2.000 cinema in 65 Paesi, potrai vedere quattro dei loro concerti più leggendari, tutti rimasterizzati in 4K e con audio surround 5.1 per un’esperienza davvero immersiva. È l’occasione perfetta per celebrare la crescita e l’evoluzione del gruppo prima del tanto atteso ritorno.

QUI il trailer dell’iniziativa

Il programma completo dei BTS MOVIE WEEKS

Dal 24 settembre:

Live The Most Beautiful Moment in Life On Stage: Epilogue Remastered : rivivi la storia della gioventù dei BTS, dalle performance più delicate a quelle esplosive come FIRE. Un concerto realizzato nel 2016 che ha definito la loro identità.

: rivivi la storia della gioventù dei BTS, dalle performance più delicate a quelle esplosive come FIRE. Un concerto realizzato nel 2016 che ha definito la loro identità. Live Trilogy EPISODE III THE WINGS TOUR THE FINAL Remastered: un tour che nel 2017 ha consacrato i BTS a livello globale, dopo la prima vittoria ai Billboard Music Award. Dalle esibizioni individuali alle elettrizzanti hit come DNA e MIC Drop, capitolo fondamentale della carriera.

Dal 1° ottobre:

WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF’ LONDON Remastered : un evento storico datato 2019! I BTS sono stati il primo gruppo coreano a esibirsi come headliner al mitico Wembley Stadium di Londra. Le loro voci, ora, riempiranno le sale di tutto il mondo.

: un evento storico datato 2019! I BTS sono stati il primo gruppo coreano a esibirsi come headliner al mitico Wembley Stadium di Londra. Le loro voci, ora, riempiranno le sale di tutto il mondo. MUSTER SOWOOZOO Remastered: una FESTA indimenticabile che ha celebrato l’ottavo anniversario del gruppo, nel 2021, unendo ARMY e BTS in un’unica grande festa all’aperto.

Dettagli e biglietti

I biglietti per BTS MOVIE WEEKS, un evento presentato da Trafalgar Releasing e HYBE e distribuito in Italia da Nexo Studios, saranno in vendita a partire da mercoledì 10 settembre alle 15:00.

Per maggiori informazioni sui cinema che aderiscono e sulla vendita dei biglietti, visita i siti ufficiali: BTSMOVIEWEEKS.COM e nexostudios.it. Tenetevi pronti perché in alcuni cinema selezionati saranno disponibili maratone di concerti speciali. Tutti i dettagli saranno presto disponibili sul sito ufficiale.