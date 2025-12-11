Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson torneranno per Hunger Games: L’alba sulla mietitura

Katniss e Peeta torneranno per Hunger Games: l’Alba sulla mietitura! Dopo una serie di rumor e speculazioni, seguite alla pubblicazione del film, è stato confermato che Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson torneranno ad interpretare i loro ruoli iconici nel prequel della saga.

ATTENZIONE SEGUONO SPOILER PER CHI NON HA LETTO HUNGER GAMES – L’ALBA SULLA MIETITURA!

The Hollywood Reporter ha confermato che i due attori prenderanno parte al film che racconta la storia dei 50° Hunger Games, durante i quali il giovane Haymitch era il tributo del Distretto 12; i loro due personaggi, infatti, appaiono in una scena molto significativa nell’epilogo del romanzo. Nella scena è presente anche Haymitch da adulto e quindi speriamo che a breve arriverà anche la conferma della presenza nella pellicola di Woody Harrelson.

Hunger Games: L’alba sulla mietitura – il film:

Il film presenterà un cast eccezionale composto da Glenn Close, Kieran Culkin, Elle Fanning, Ralph Fiennes, Kelvin Harrison Jr., Maya Hawke, Jesse Plemons, Billy Porter e Lili Taylor, insieme alle giovani promesse Joseph Zada, Whitney Peak, Mckenna Grace e Ben Wang, tra gli altri (scopri qui il cast completo).

Il film sarà diretto da Francis Lawrence, già regista di Hunger Games – La Ragazza di Fuoco e Il Canto della Rivolta, la sceneggiatura è stata adattata da Billy Ray. Il film arriverà nelle sale italiane il 19 novembre 2026, in contemporanea mondiale, distribuito da Notorious Pictures.

Il romanzo:

Il nuovo romanzo di Suzanne Collins, è uscito a marzo ed è diventato rapidamente n.1 nella classifica del New York Times. Hunger Games – L’alba sulla mietitura ha venduto 1,5 milioni di copie nel mondo nella prima settimana, di cui 1,2 milioni negli Stati Uniti – il doppio delle vendite iniziali di Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente e il triplo di quelle di Hunger Games – Il canto della rivolta.