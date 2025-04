Miley Cyrus – Something Beautiful: video, testo, traduzione e significato

Miley Cyrus pubblica il 31 marzo 2025 Something Beautiful. Si tratta della seconda canzone e del secondo visual del nono album, Something Beautiful, disponibile da venerdì 30 maggio 2025.

Something Beautiful esplora il suo profondo legame con la moda, mostrando nel visual un design personalizzato, originale di Casey Cadwallader, per la House of Mugler. Questa nuova era segna un’altra audace evoluzione artistica per Miley, che fonde musica e film in un’esperienza immersiva.

Il video ufficiale

Testo Something Beautiful di Miley Cyrus

Tell me something beautiful tonight

Until your lips turn blue

Said I don’t wanna talk about it for too long

Baby now I think I do

Ahh ah

Water to red wine

Kissing to kill time

Oh my

Yeah ahh ah

Watching the doves cry

Into the sunrise

Flash bang spark

Send home the guards and lay down your arms

And da da da da da

The great golden bomb, bomb, bomb

Boy I’m losing my breath, yes

Boy you’re marking up my neck-lace

Boy I’m losing my breath

I’m undressing and I’m confessing that I’m so obsessed, yes

Tell me something beautiful about this world

When I’m in your palm

I’m like a pearl

Tell me something I can hold on to

You’re who I belong to

I drown in devotion

As deep as the ocean

So don’t let me go, no no no

Flash bang spark

Lighting up the dark

Bomb bomb

Boy I’m losing my breath, yes

Boy it’s popping out my chest, yes

Boy I’m losing my breath, I’m

I’m undressing and I’m confessing that

I’m so obsessed, yes

Ahhh ahhh ahhh ahhh ahhh

Eat my heart

Ahhh ahhh ahhh ahhh ahhh

Break my soul

Ahhh ahhh ahhh ahhh ahhh

Take my parts

Ahhh ahhh ahhh ahhh ahhh

Let me go

Ahhh ahhh ahhh ahhh ahhh

Eat my heart

Ahhh ahhh ahhh ahhh ahhh

Break my soul

Ahhh ahhh ahhh ahhh ahhh

Take my parts

Ahhh ahhh ahhh ahhh ahhh

Let me go

Ahhh ahhh ahhh ahhh ahhh

Eat my heart

Ahhh ahhh ahhh ahhh ahhh

Break my soul

Ahhh ahhh ahhh ahhh ahhh

Take my parts

Traduzione

Come quando segui un’immagine da un treno

I tuoi occhi non possono impedire che i paesaggi che passano vengano inghiottiti in una distanza infinita

Dimmi qualcosa di bello stasera

Finché le tue labbra non diventano blu

Hai detto che non ne voglio parlare per troppo tempo

Tesoro, ora credo di sì

Ahh ah

Dall’acqua al vino rosso

Baciarsi per ammazzare il tempo

Oh mio

Sì ahh ah

Guardando le colombe piangere

Nel sorgere del sole

Flash bang spark

Manda a casa le guardie e deponi le armi

E da da da da da

La grande bomba dorata, bomba, bomba

Ragazzo, sto perdendo il fiato, sì

Ragazzo, stai segnando la mia collana

Ragazzo, sto perdendo il fiato

Mi sto spogliando e sto confessando di essere così ossessionata, sì

Dimmi qualcosa di bello di questo mondo

Quando sono nel tuo palmo

Sono come una perla

Dimmi qualcosa a cui posso aggrapparmi

Sei tu a cui appartengo

Affogo nella devozione

Profondo come l’oceano

Quindi non lasciarmi andare, no no no

Flash bang scintilla

Illuminando il buio

Bomba bomba

Ragazzo, sto perdendo il fiato, sì

Ragazzo, mi sta uscendo dal petto, sì

Ragazzo, sto perdendo il fiato, sono

Mi sto spogliando e lo sto confessando

Sono così ossessionato, sì

Ahhh ahhh ahhh ahhh ahhh

Mangia il mio cuore

Ahhh ahhh ahhh ahhh ahhh

Spezzami l’anima

Ahhh ahhh ahhh ahhh ahhh

Prendi le mie parti

Ahhh ahhh ahhh ahhh ahhh

Lasciami andare

Ahhh ahhh ahhh ahhh ahhh

Mangia il mio cuore

Ahhh ahhh ahhh ahhh ahhh

Spezzami l’anima

Ahhh ahhh ahhh ahhh ahhh

Prendi le mie parti

Ahhh ahhh ahhh ahhh ahhh

Lasciami andare

Ahhh ahhh ahhh ahhh ahhh

Mangia il mio cuore

Ahhh ahhh ahhh ahhh ahhh

Spezzami l’anima

Ahhh ahhh ahhh ahhh ahhh

Prendi le mie parti

Significato della canzone

A proposito di Something Beautiful di Miley Cyrus: “Desiderando qualcosa di bello che duri più di un momento, Miley esprime il suo desiderio di come qualcosa di gentile ma anche di nascosto, in sfumature di colori violenti, mentre i suoi desideri diventano inevitabili” (fonte Genius.com).