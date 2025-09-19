GingerGeneration.it

Miley Cyrus – Lockdown: video, testo e traduzione

scritto da Giovanna Codella
miley cyrus posa per la cover dell'album something beautiful

Miley Cyrus torna il 19 settembre 2025 con Lockdown, pubblicato nella versione deluxe dell’album Something Beautiful, in uscita lo stesso giorno, in collaborazione con David Byrne dei  Talking Heads.

Testo Lockdown Miley Cyrus

Oh, your love stays on lockdown
Can’t tell my friends, ‘cause they all talk now
I won’t lie, baby, you’re my secret
Oh, your love stays on lockdown

I don’t know if it’s day, I don’t know if it’s night
I don’t need to go out, I wanna stay inside
Come on over, love, and we’ll be lost and found
Come on over, love, and we can lock it down
Lock it down, down, down, down, down, down

Oh, your love stays on lockdown (Stays on lockdown)
Can’t tell my friends, ‘cause they all talk now
I won’t lie (Won’t lie, won’t lie), baby, you’re my secret (Secret)
Oh, your love stays on lockdown

Ooh (I won’t, I won’t, I won’t)
Oh, your love stays on lockdown, I don’t wanna talk now
Ooh, it stays on lockdown
Oh, your love stays on lockdown, I don’t wanna talk now
Ooh, it stays on lockdown

Ooh, ooh
Ooh, ooh
(Lockdown, lockdown, lockdown, lockdown, lockdown, lockdown)
Ooh, ooh
Ooh, ooh
Ah, ah

Ah, ah
Ah, ah
Ah, ah
Lock it down, down, down, down, down, down
Lock it down, down, down, down, down, down
Ah, ah
Ah, ah
Down, down, down, down, down
Woah, woah, oh, oh, oh

Oh, your love stays on lockdown, I don’t wanna talk now
Ooh, it stays on lockdown (Down, down, down)
Ooh-ooh-ooh
(Down)
Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah
(Down, ooh)
Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

You bring out an animal feelin’
Why’d you leave me waiting so long?
I’ve been drowning, your love beneath me
Drink my breath away ‘til it’s gone
Put me on your carousel, chandelier, fairy tale, atmosphere
Marigold, fields of gold, icon, centerfold
You’re the only one I chose
No one has to know, you know

I don’t know if it’s day, I don’t know if it’s night
I don’t need to go out, I wanna stay inside
Come on over, love, and we’ll be lost and found
Lock it down, down, down, down, down, down

Oh, your love stays on lockdown (Oh, your love stays on lockdown)
Can’t tell my friends (Can’t tell my friends), ‘cause they all talk now (They all talk now)
I won’t lie (Won’t lie), baby, you’re my secret (Secret)
Oh, your love stays on lockdown

Ah, ah, ah, ah
(Ah)
(Ah-ah)

Traduzione

Oh, il tuo amore resta in isolamento
Non posso dirlo ai miei amici, perché ora parlano tutti
Non mentirò, tesoro, sei il mio segreto
Oh, il tuo amore resta in isolamento

Non so se è giorno, non so se è notte
Non ho bisogno di uscire, voglio stare dentro
Vieni, amore, e saremo persi e ritrovati
Vieni, amore, e possiamo isolarlo
Isolarlo, giù, giù, giù, giù, giù

Oh, il tuo amore resta in isolamento (Resta in isolamento)
Non posso dirlo ai miei amici, perché ora parlano tutti
Non mentirò (Non mentirò, non mentirò), tesoro, sei il mio segreto (Segreto)
Oh, il tuo amore resta in isolamento

Ooh (Non lo farò, non lo farò, non lo farò)
Oh, il tuo amore resta in isolamento, non voglio parlare Ora
Ooh, resta bloccato
Oh, il tuo amore resta bloccato, non voglio parlare ora
Ooh, resta bloccato

Ooh, ooh
Ooh, ooh
(Blocco, blocco, blocco, blocco, blocco, blocco)
Ooh, ooh
Ooh, ooh
Ah, ah

Ah, ah
Ah, ah
Ah, ah
Bloccalo, giù, giù, giù, giù, giù
Bloccalo, giù, giù, giù, giù, giù
Ah, ah
Ah, ah
Giù, giù, giù, giù, giù
Woah, woah, oh, oh, oh

Oh, il tuo amore resta bloccato, non voglio parlare ora
Ooh, resta bloccato (Giù, giù, giù)
Ooh-ooh-ooh
(Giù)
Ah, ah, ah, ah, ah, Ah, ah, ah, ah
(Giù, ooh)
Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

Mi fai venire un’emozione animalesca
Perché mi hai lasciato aspettare così a lungo?
Stavo annegando, il tuo amore sotto di me
Bevi fino a togliermi il respiro
Mettimi sulla tua giostra, lampadario, fiaba, atmosfera
Calendula, campi d’oro, icona, paginone centrale
Sei l’unica che ho scelto
Nessuno deve saperlo, lo sai

Non so se è giorno, non so se è notte
Non ho bisogno di uscire, voglio stare dentro
Vieni, amore, e saremo persi e ritrovati
Bloccalo, giù, giù, giù, giù, giù

Oh, il tuo amore rimane bloccato (Oh, il tuo amore rimane bloccato)
Non posso dirlo ai miei amici (Non posso dirlo ai miei amici), perché ora parlano tutti (ora parlano tutti)
Non mentirò (non mentirò), tesoro, sei il mio segreto (segreto)
Oh, il tuo amore rimane bloccato

Ah, ah, ah, Ah
(Ah)
(Ah-ah)

