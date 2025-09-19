Miley Cyrus – Lockdown: video, testo e traduzione scritto da Giovanna Codella 19 Settembre 2025 Miley Cyrus torna il 19 settembre 2025 con Lockdown, pubblicato nella versione deluxe dell’album Something Beautiful, in uscita lo stesso giorno, in collaborazione con David Byrne dei Talking Heads. Ascolta qui la canzone Testo Lockdown Miley Cyrus Oh, your love stays on lockdown Can’t tell my friends, ‘cause they all talk now I won’t lie, baby, you’re my secret Oh, your love stays on lockdown I don’t know if it’s day, I don’t know if it’s night I don’t need to go out, I wanna stay inside Come on over, love, and we’ll be lost and found Come on over, love, and we can lock it down Lock it down, down, down, down, down, down Oh, your love stays on lockdown (Stays on lockdown) Can’t tell my friends, ‘cause they all talk now I won’t lie (Won’t lie, won’t lie), baby, you’re my secret (Secret) Oh, your love stays on lockdown Ooh (I won’t, I won’t, I won’t) Oh, your love stays on lockdown, I don’t wanna talk now Ooh, it stays on lockdown Oh, your love stays on lockdown, I don’t wanna talk now Ooh, it stays on lockdown Ooh, ooh Ooh, ooh (Lockdown, lockdown, lockdown, lockdown, lockdown, lockdown) Ooh, ooh Ooh, ooh Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Lock it down, down, down, down, down, down Lock it down, down, down, down, down, down Ah, ah Ah, ah Down, down, down, down, down Woah, woah, oh, oh, oh Oh, your love stays on lockdown, I don’t wanna talk now Ooh, it stays on lockdown (Down, down, down) Ooh-ooh-ooh (Down) Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah (Down, ooh) Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah You bring out an animal feelin’ Why’d you leave me waiting so long? I’ve been drowning, your love beneath me Drink my breath away ‘til it’s gone Put me on your carousel, chandelier, fairy tale, atmosphere Marigold, fields of gold, icon, centerfold You’re the only one I chose No one has to know, you know I don’t know if it’s day, I don’t know if it’s night I don’t need to go out, I wanna stay inside Come on over, love, and we’ll be lost and found Lock it down, down, down, down, down, down Oh, your love stays on lockdown (Oh, your love stays on lockdown) Can’t tell my friends (Can’t tell my friends), ‘cause they all talk now (They all talk now) I won’t lie (Won’t lie), baby, you’re my secret (Secret) Oh, your love stays on lockdown Ah, ah, ah, ah (Ah) (Ah-ah) Traduzione Oh, il tuo amore resta in isolamento Non posso dirlo ai miei amici, perché ora parlano tutti Non mentirò, tesoro, sei il mio segreto Oh, il tuo amore resta in isolamento Non so se è giorno, non so se è notte Non ho bisogno di uscire, voglio stare dentro Vieni, amore, e saremo persi e ritrovati Vieni, amore, e possiamo isolarlo Isolarlo, giù, giù, giù, giù, giù Oh, il tuo amore resta in isolamento (Resta in isolamento) Non posso dirlo ai miei amici, perché ora parlano tutti Non mentirò (Non mentirò, non mentirò), tesoro, sei il mio segreto (Segreto) Oh, il tuo amore resta in isolamento Ooh (Non lo farò, non lo farò, non lo farò) Oh, il tuo amore resta in isolamento, non voglio parlare Ora Ooh, resta bloccato Oh, il tuo amore resta bloccato, non voglio parlare ora Ooh, resta bloccato Ooh, ooh Ooh, ooh (Blocco, blocco, blocco, blocco, blocco, blocco) Ooh, ooh Ooh, ooh Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Bloccalo, giù, giù, giù, giù, giù Bloccalo, giù, giù, giù, giù, giù Ah, ah Ah, ah Giù, giù, giù, giù, giù Woah, woah, oh, oh, oh Oh, il tuo amore resta bloccato, non voglio parlare ora Ooh, resta bloccato (Giù, giù, giù) Ooh-ooh-ooh (Giù) Ah, ah, ah, ah, ah, Ah, ah, ah, ah (Giù, ooh) Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah Mi fai venire un’emozione animalesca Perché mi hai lasciato aspettare così a lungo? Stavo annegando, il tuo amore sotto di me Bevi fino a togliermi il respiro Mettimi sulla tua giostra, lampadario, fiaba, atmosfera Calendula, campi d’oro, icona, paginone centrale Sei l’unica che ho scelto Nessuno deve saperlo, lo sai Non so se è giorno, non so se è notte Non ho bisogno di uscire, voglio stare dentro Vieni, amore, e saremo persi e ritrovati Bloccalo, giù, giù, giù, giù, giù Oh, il tuo amore rimane bloccato (Oh, il tuo amore rimane bloccato) Non posso dirlo ai miei amici (Non posso dirlo ai miei amici), perché ora parlano tutti (ora parlano tutti) Non mentirò (non mentirò), tesoro, sei il mio segreto (segreto) Oh, il tuo amore rimane bloccato Ah, ah, ah, Ah (Ah) (Ah-ah)