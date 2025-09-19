Miley Cyrus – Lockdown: video, testo e traduzione

Miley Cyrus torna il 19 settembre 2025 con Lockdown, pubblicato nella versione deluxe dell’album Something Beautiful, in uscita lo stesso giorno, in collaborazione con David Byrne dei Talking Heads.

Testo Lockdown Miley Cyrus

Oh, your love stays on lockdown

Can’t tell my friends, ‘cause they all talk now

I won’t lie, baby, you’re my secret

Oh, your love stays on lockdown

I don’t know if it’s day, I don’t know if it’s night

I don’t need to go out, I wanna stay inside

Come on over, love, and we’ll be lost and found

Come on over, love, and we can lock it down

Lock it down, down, down, down, down, down

Oh, your love stays on lockdown (Stays on lockdown)

Can’t tell my friends, ‘cause they all talk now

I won’t lie (Won’t lie, won’t lie), baby, you’re my secret (Secret)

Oh, your love stays on lockdown

Ooh (I won’t, I won’t, I won’t)

Oh, your love stays on lockdown, I don’t wanna talk now

Ooh, it stays on lockdown

Oh, your love stays on lockdown, I don’t wanna talk now

Ooh, it stays on lockdown

Ooh, ooh

Ooh, ooh

(Lockdown, lockdown, lockdown, lockdown, lockdown, lockdown)

Ooh, ooh

Ooh, ooh

Ah, ah

Ah, ah

Ah, ah

Ah, ah

Lock it down, down, down, down, down, down

Lock it down, down, down, down, down, down

Ah, ah

Ah, ah

Down, down, down, down, down

Woah, woah, oh, oh, oh

Oh, your love stays on lockdown, I don’t wanna talk now

Ooh, it stays on lockdown (Down, down, down)

Ooh-ooh-ooh

(Down)

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

(Down, ooh)

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

You bring out an animal feelin’

Why’d you leave me waiting so long?

I’ve been drowning, your love beneath me

Drink my breath away ‘til it’s gone

Put me on your carousel, chandelier, fairy tale, atmosphere

Marigold, fields of gold, icon, centerfold

You’re the only one I chose

No one has to know, you know

I don’t know if it’s day, I don’t know if it’s night

I don’t need to go out, I wanna stay inside

Come on over, love, and we’ll be lost and found

Lock it down, down, down, down, down, down

Oh, your love stays on lockdown (Oh, your love stays on lockdown)

Can’t tell my friends (Can’t tell my friends), ‘cause they all talk now (They all talk now)

I won’t lie (Won’t lie), baby, you’re my secret (Secret)

Oh, your love stays on lockdown

Ah, ah, ah, ah

(Ah)

(Ah-ah)

Traduzione

Oh, il tuo amore resta in isolamento

Non posso dirlo ai miei amici, perché ora parlano tutti

Non mentirò, tesoro, sei il mio segreto

Oh, il tuo amore resta in isolamento

Non so se è giorno, non so se è notte

Non ho bisogno di uscire, voglio stare dentro

Vieni, amore, e saremo persi e ritrovati

Vieni, amore, e possiamo isolarlo

Isolarlo, giù, giù, giù, giù, giù

Oh, il tuo amore resta in isolamento (Resta in isolamento)

Non posso dirlo ai miei amici, perché ora parlano tutti

Non mentirò (Non mentirò, non mentirò), tesoro, sei il mio segreto (Segreto)

Oh, il tuo amore resta in isolamento

Ooh (Non lo farò, non lo farò, non lo farò)

Oh, il tuo amore resta in isolamento, non voglio parlare Ora

Ooh, resta bloccato

Oh, il tuo amore resta bloccato, non voglio parlare ora

Ooh, resta bloccato

Ooh, ooh

Ooh, ooh

(Blocco, blocco, blocco, blocco, blocco, blocco)

Ooh, ooh

Ooh, ooh

Ah, ah

Ah, ah

Ah, ah

Ah, ah

Bloccalo, giù, giù, giù, giù, giù

Bloccalo, giù, giù, giù, giù, giù

Ah, ah

Ah, ah

Giù, giù, giù, giù, giù

Woah, woah, oh, oh, oh

Oh, il tuo amore resta bloccato, non voglio parlare ora

Ooh, resta bloccato (Giù, giù, giù)

Ooh-ooh-ooh

(Giù)

Ah, ah, ah, ah, ah, Ah, ah, ah, ah

(Giù, ooh)

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

Mi fai venire un’emozione animalesca

Perché mi hai lasciato aspettare così a lungo?

Stavo annegando, il tuo amore sotto di me

Bevi fino a togliermi il respiro

Mettimi sulla tua giostra, lampadario, fiaba, atmosfera

Calendula, campi d’oro, icona, paginone centrale

Sei l’unica che ho scelto

Nessuno deve saperlo, lo sai

Non so se è giorno, non so se è notte

Non ho bisogno di uscire, voglio stare dentro

Vieni, amore, e saremo persi e ritrovati

Bloccalo, giù, giù, giù, giù, giù

Oh, il tuo amore rimane bloccato (Oh, il tuo amore rimane bloccato)

Non posso dirlo ai miei amici (Non posso dirlo ai miei amici), perché ora parlano tutti (ora parlano tutti)

Non mentirò (non mentirò), tesoro, sei il mio segreto (segreto)

Oh, il tuo amore rimane bloccato

Ah, ah, ah, Ah

(Ah)

(Ah-ah)