Miley Cyrus – Give Me Love dall’album Something Beautiful

Give Me Love è una delle canzoni di Miley Cyrus dell’album Something Beautiful, uscito il 30 maggio 2025. La ballata synth propone semplicemente uno scambio di affetto, un tema che è incentrato su un principio universale: “il continuo scambio e il flusso d’amore” (fonte Genius.com).

La cantautrice ha raccontato in un’intervista con Zane Lowe di Apple Music di essersi ispirata alla riproduzione di un dipinto di Hieronymus Bosch e di essere particolarmente affezionata al brano, la cui scrittura ha rappresentato una piccola sfida, visto che la produzione include molti strumenti.

Lyric video ufficiale

Testo Give Me Love di Miley Cyrus

I imagine a place at the dawn of creation

A cityscape we paint in the dark

There’s a castle between this obscene blue horizon

Where golden apples hang in the trees and a bare lady sings

Behind the curtain, heaven awaits

Ahhhh

Give me love

Give me love

Give me love

Ahhhh

Give me love

Give me love

Give me love

Oh and somewhere between the old St. John’s Cathedral

A fountain fathers swans from the lake

There’s a tower that’s made of risqué, rude temptation

And lovers lay with boundaries erased once you get past the gray

Behind the curtain, terror awaits

Ahhhh

Give me love

Give me love

Give me love

Ahhhh

Give me love

Give me love

Give me love

Ahhhh

ah

Ahhhh

ah

Ahhhh

ah

Ahhhh

ah

Ahhhh

ah

Ahhhh

Give me love

Give me love

Give me love

Ahhhh

Give me love

Give me love

Give me love

Ahhhh

Give me love

Give me love

Give me love

Ahhhh

Give me love

Give me love

Give me love

So I’ll say my goodbyes to the earthly delights

While my perfect Eden goes down in flames

I’m eaten alive by the mouth of a monster

While fearlessly calling out your name

Traduzione

Immagino un luogo all’alba della creazione

Un paesaggio urbano che dipingiamo al buio

C’è un castello tra questo osceno orizzonte blu

Dove mele d’oro pendono dagli alberi e una donna nuda canta

Dietro la tenda, il paradiso attende

Ahhhh

Dammi amore

Dammi amore

Dammi amore

Ahhhh

Dammi amore

Dammi amore

Dammi amore

Oh, e da qualche parte tra la vecchia Cattedrale di San Giovanni

Una fontana fa sgorgare i cigni dal lago

C’è una torre fatta di tentazioni osé e volgari

E gli amanti giacciono con confini cancellati una volta superato il grigio

Dietro la tenda, il terrore attende

Ahhhh

Dammi amore

Dammi amore

Dammi amore

Ahhhh

Dammi amore

Dammi amore

Dammi amore

Dammi Amore

Ahhhh

ah

Ahhhh

ah

Ahhhh

ah

Ahhhh

ah

Ahhhh

ah

Ahhhh

ah

Ahhhh

ah

Ahhhh

Dammi amore

Dammi amore

Dammi amore

Ahhhh

Dammi amore

Dammi amore

Dammi amore

Ahhhh

Dammi amore

Dammi amore

Dammi amore

Ahhhh

Dammi amore

Dammi amore

Dammi amore

Ahhhh

Dammi amore

Dammi amore

Dammi amore

Ahhhh

Dammi amore

Dammi amore

Dammi amore

Così dirò addio alle delizie terrene

Mentre il mio Eden perfetto va a fuoco

Sono divorata viva dalla bocca di un mostro

Mentre chiamo il tuo nome senza paura

Cosa ne pensate di Give Me Love di Miley Cyrus?