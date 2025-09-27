GingerGeneration.it

Miley Cyrus – Give Me Love dall’album Something Beautiful

scritto da Giovanna Codella
miley cyrus posa per la cover dell'album something beautiful

Give Me Love è una delle canzoni di Miley Cyrus dell’album Something Beautiful, uscito il 30 maggio 2025. La ballata synth propone semplicemente uno scambio di affetto, un tema che è incentrato su un principio universale: “il continuo scambio e il flusso d’amore” (fonte Genius.com).

La cantautrice ha raccontato in un’intervista con Zane Lowe di Apple Music di essersi ispirata alla riproduzione di un dipinto di Hieronymus Bosch e di essere particolarmente affezionata al brano, la cui scrittura ha rappresentato una piccola sfida, visto che la produzione include molti strumenti.

Ascolta QUI l’abum Something Beautiful

Lyric video ufficiale

Testo Give Me Love di Miley Cyrus

I imagine a place at the dawn of creation
A cityscape we paint in the dark
There’s a castle between this obscene blue horizon
Where golden apples hang in the trees and a bare lady sings
Behind the curtain, heaven awaits

Ahhhh
Give me love
Give me love
Give me love
Ahhhh
Give me love
Give me love
Give me love

Oh and somewhere between the old St. John’s Cathedral
A fountain fathers swans from the lake
There’s a tower that’s made of risqué, rude temptation
And lovers lay with boundaries erased once you get past the gray
Behind the curtain, terror awaits

Ahhhh
Give me love
Give me love
Give me love
Ahhhh

Give me love
Give me love
Give me love

Ahhhh
ah
Ahhhh
ah
Ahhhh
ah
Ahhhh
ah
Ahhhh
ah

Ahhhh
Give me love
Give me love
Give me love
Ahhhh
Give me love
Give me love
Give me love
Ahhhh
Give me love
Give me love
Give me love
Ahhhh
Give me love
Give me love
Give me love

So I’ll say my goodbyes to the earthly delights
While my perfect Eden goes down in flames
I’m eaten alive by the mouth of a monster
While fearlessly calling out your name

Traduzione

Immagino un luogo all’alba della creazione
Un paesaggio urbano che dipingiamo al buio
C’è un castello tra questo osceno orizzonte blu
Dove mele d’oro pendono dagli alberi e una donna nuda canta
Dietro la tenda, il paradiso attende

Ahhhh
Dammi amore
Dammi amore
Dammi amore
Ahhhh
Dammi amore
Dammi amore
Dammi amore

Oh, e da qualche parte tra la vecchia Cattedrale di San Giovanni
Una fontana fa sgorgare i cigni dal lago
C’è una torre fatta di tentazioni osé e volgari
E gli amanti giacciono con confini cancellati una volta superato il grigio
Dietro la tenda, il terrore attende

Ahhhh
Dammi amore
Dammi amore
Dammi amore
Ahhhh

Dammi amore
Dammi amore
Dammi amore
Dammi Amore

Ahhhh
ah
Ahhhh
ah
Ahhhh
ah
Ahhhh
ah
Ahhhh
ah
Ahhhh
ah
Ahhhh
ah

Ahhhh
Dammi amore
Dammi amore
Dammi amore
Ahhhh
Dammi amore
Dammi amore
Dammi amore
Ahhhh
Dammi amore
Dammi amore
Dammi amore
Ahhhh
Dammi amore
Dammi amore
Dammi amore
Ahhhh
Dammi amore
Dammi amore
Dammi amore
Ahhhh
Dammi amore
Dammi amore
Dammi amore

Così dirò addio alle delizie terrene
Mentre il mio Eden perfetto va a fuoco
Sono divorata viva dalla bocca di un mostro
Mentre chiamo il tuo nome senza paura

Cosa ne pensate di Give Me Love di Miley Cyrus?

Giovanna Codella

Appassionata di arte, musica, spettacolo, moda e scrittura in ottica SEO, realizza contenuti ottimizzati per i motori di ricerca su GingerGeneration.it.

