Miley Cyrus – Give Me Love dall’album Something Beautiful scritto da Giovanna Codella 27 Settembre 2025 Give Me Love è una delle canzoni di Miley Cyrus dell’album Something Beautiful, uscito il 30 maggio 2025. La ballata synth propone semplicemente uno scambio di affetto, un tema che è incentrato su un principio universale: “il continuo scambio e il flusso d’amore” (fonte Genius.com). La cantautrice ha raccontato in un’intervista con Zane Lowe di Apple Music di essersi ispirata alla riproduzione di un dipinto di Hieronymus Bosch e di essere particolarmente affezionata al brano, la cui scrittura ha rappresentato una piccola sfida, visto che la produzione include molti strumenti. Ascolta QUI l’abum Something Beautiful Lyric video ufficiale Testo Give Me Love di Miley Cyrus I imagine a place at the dawn of creation A cityscape we paint in the dark There’s a castle between this obscene blue horizon Where golden apples hang in the trees and a bare lady sings Behind the curtain, heaven awaits Ahhhh Give me love Give me love Give me love Ahhhh Give me love Give me love Give me love Oh and somewhere between the old St. John’s Cathedral A fountain fathers swans from the lake There’s a tower that’s made of risqué, rude temptation And lovers lay with boundaries erased once you get past the gray Behind the curtain, terror awaits Ahhhh Give me love Give me love Give me love Ahhhh Give me love Give me love Give me love Ahhhh ah Ahhhh ah Ahhhh ah Ahhhh ah Ahhhh ah Ahhhh Give me love Give me love Give me love Ahhhh Give me love Give me love Give me love Ahhhh Give me love Give me love Give me love Ahhhh Give me love Give me love Give me love So I’ll say my goodbyes to the earthly delights While my perfect Eden goes down in flames I’m eaten alive by the mouth of a monster While fearlessly calling out your name Traduzione Immagino un luogo all’alba della creazione Un paesaggio urbano che dipingiamo al buio C’è un castello tra questo osceno orizzonte blu Dove mele d’oro pendono dagli alberi e una donna nuda canta Dietro la tenda, il paradiso attende Ahhhh Dammi amore Dammi amore Dammi amore Ahhhh Dammi amore Dammi amore Dammi amore Oh, e da qualche parte tra la vecchia Cattedrale di San Giovanni Una fontana fa sgorgare i cigni dal lago C’è una torre fatta di tentazioni osé e volgari E gli amanti giacciono con confini cancellati una volta superato il grigio Dietro la tenda, il terrore attende Ahhhh Dammi amore Dammi amore Dammi amore Ahhhh Dammi amore Dammi amore Dammi amore Dammi Amore Ahhhh ah Ahhhh ah Ahhhh ah Ahhhh ah Ahhhh ah Ahhhh ah Ahhhh ah Ahhhh Dammi amore Dammi amore Dammi amore Ahhhh Dammi amore Dammi amore Dammi amore Ahhhh Dammi amore Dammi amore Dammi amore Ahhhh Dammi amore Dammi amore Dammi amore Ahhhh Dammi amore Dammi amore Dammi amore Ahhhh Dammi amore Dammi amore Dammi amore Così dirò addio alle delizie terrene Mentre il mio Eden perfetto va a fuoco Sono divorata viva dalla bocca di un mostro Mentre chiamo il tuo nome senza paura Cosa ne pensate di Give Me Love di Miley Cyrus?