Miley Cyrus diventa ambassador di un famoso colosso della bellezza (VIDEO)

Maybelline New York ha scelto Miley Cyrus come nuovo volto globale, inaugurando una nuova era all’insegna dell’autenticità e dell’espressione personale. La popstar americana, celebre per la sua capacità di reinventarsi e per il suo stile audace, è protagonista di una campagna che fonde nostalgia e innovazione, riportando in vita il celebre jingle “Maybe it’s Maybelline” in una versione intima e contemporanea.

“Cantavo quel jingle da bambina, immaginando di essere sullo schermo. Oggi poterlo reinterpretare è qualcosa di potente e personale”. ha dichiarato Miley. La sua voce inconfondibile trasforma il motto del brand in un messaggio di empowerment femminile ma non solo, sottolineando che la bellezza è un concetto fluido e che la fiducia in sé stessi può assumere mille forme.

La campagna non si limita alla musica: Miley Cyrus sponsorizza una selezione di prodotti Maybelline (QUI li trovi tutti) che incarnano la sua visione artistica. Tra i protagonisti troviamo il mascara Lash Sensational Sky High, perfetto per uno sguardo intenso e definito, e il SuperStay Matte Ink, rossetto liquido a lunga tenuta che riflette la sua personalità decisa e vibrante. Non mancano l’illuminante multifunzione Lifter Stick, ideali per creare punti luce, e il correttore Instant Age Rewind, pensato per una pelle luminosa e naturale.

Con questa collaborazione, Maybelline punta a connettersi con le nuove generazioni, celebrando la libertà di espressione e la bellezza autentica. Miley Cyrus non è solo una testimonial: è una voce potente che ridefinisce il linguaggio del make-up, trasformando ogni prodotto in uno strumento di identità e autoaffermazione.

Il nuovo jingle di Maybelline

“Considero il trucco un’espressione artistica assoluta. È uno degli elementi più importanti del mio percorso di reinvenzione. In ogni genere che esploro, il mio trucco deve adattarsi” ha dichiarato la cantante.

La collaborazione con Maybelline si intreccia perfettamente con il lancio del suo nuovo album Something Beautiful, un progetto che celebra la vulnerabilità, la rinascita e la bellezza in tutte le sue sfumature.

Il titolo stesso riflette il messaggio della campagna: trovare qualcosa di bello anche nei momenti di trasformazione. Miley Cyrus porta questa filosofia anche nel mondo del make-up, promuovendo prodotti che esaltano l’individualità.